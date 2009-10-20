Информация об оказании помощи для подготовки детей к школе

В рамках выполнения пункта 15 мероприятий подпрограммы «Семья и детство» Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016 – 2020 годы производится выплата единовременной материальной помощи семьям, воспитывающим троих и более детей, обучающихся в учреждениях общего среднего образования на каждого школьника в размере до 30 процентов бюджета прожиточного минимума действующего на 01.08.2017.

На 2017 год на эти цели государственной программой запланировано 440 000,00 рублей, фактически выделено из средств районных (Жодинского городского) бюджетов 1 028 569,00 рублей. Всего планируется оказать помощь 13660 семьям, в которых воспитывается 26977 школьников. По состоянию на 15.08.2017 помощь уже получила 6521 семья на 12722 школьника, на сумму 460 907,0 рублей.

Помощь малообеспеченным и многодетным семьям, оказывается и из других источников: из средств Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, по месту работы родителей, посредством оказания государственной адресной социальной помощи, гуманитарной помощи, проводятся различного рода благотворительные акции, привлекаются спонсорские средства.

Территориальными центрами социального обслуживания населения в июле-августе в регионах объявлено более 40 благотворительных акций, которые охватят свыше 6 тыс. чел. Многодетные, неполные семьи, семьи, где дети находятся в социально опасном положении, семьи с детьми-инвалидами, одиноких отцов, семьи, в которых родители являются инвалидами, получат помощь в виде канцелярских товаров, школьных принадлежностей, детской одежды и обуви, развивающих игр и игрушек. Помощь уже получили 1545 школьников. Работа в данном направлении продолжается.