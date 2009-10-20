Обеспечение безопасности при эксплуатации аттракционов

С наступлением летнего сезона оживают многочисленные городские парки и скверы, в которых можно приятно отдохнуть, как и после трудового дня, так и во время выходных. За последнее время в стране проделана огромная работа по приведению таких зон отдыха в «цивилизованный» вид, изменился их внешний облик и ландшафтный дизайн, оборудованный многочисленными торговыми точками, павильонами, аттракционами, развлекательным игровым и надувным оборудованием, не стал здесь исключением и Мядельский регион по-праву являющийся республиканской здравницей. Как правило, прогулки туда осуществляются всей семьёй, так как родителям всегда хочется и самим отдохнуть, а главное доставить детям удовольствие и те самые незабываемые эмоции и впечатления от посещения аттракционов и развлекательного оборудования. Однако при этом всегда необходимо помнить, что данное оборудование относится к разряду потенциально опасных объектов и может привести, как и к положительным эмоциям, так и негативным последствиям вследствие несоблюдения установленных требований правил, норм и инструкций, как со стороны владельцев, так и со стороны посетителей, что наглядно продемонстрировал несчастный случай в г. Горки в мае 2016 года. И если стационарно установленные и передвижные аттракционы находятся под постоянным контролем инспекторов Госпромнадзора, то игровое надувное оборудование не всегда попадает в поле их зрения. Поэтому родителям всегда надо знать и помнить элементарные требования безопасности прежде, чем отправить ребёнка в путь за острыми ощущениями.

Для справки:

аттракцион – передвижное или стационарное оборудование для развлечений пассажиров во время движения, в котором с целью развлечения и создания психоэмоциональных и физиологических эффектов предусмотрено использование биомеханического и (или) психоэмоционального воздействия на пассажиров аттракционов;

оборудование игровое надувное – конструкция, подключаемая к источнику непрерывной подачи воздуха для поддержания заданной формы, предназначенная для использования детьми в возрасте до четырнадцати лет, на которой можно играть, прыгать и (или) скользить (скатываться).

В соответствии с Постановлением МЧС Республики Беларусь от 30.07.2015 № 35 разработаны и утверждены Правила технической безопасности «Требования к эксплуатации оборудования игрового надувного», где установлены и определены правила его безопасной эксплуатации, которые являются обязательными для всех лиц, независимо от правовой формы собственности владельца.

Оборудование, находящееся в эксплуатации на территории Республики Беларусь должно быть приведено в соответствие с требованиями эксплуатационных документов на него и действующих Правил.

Поверхность площадки под установку оборудования должна быть ровной. Допускается установка оборудования на площадке с уклоном, составляющим не более 5 % в любом направлении. От возможных опасностей, таких как инженерные коммуникации, ограждения, здания, сооружения, деревья и иные предметы, представляющих опасность, оборудование должно быть расположено на расстоянии, обеспечивающем его безопасную эксплуатацию.

Органы управления электрооборудованием, все электрические шкафы, источники питания и выключатели освещения должны быть защищены от возможного контакта с пользователем и от несанкционированного доступа к ним. Электрические кабели должны быть установлены на безопасном расстоянии от пользователей и посетителей.

Каждое оборудование должно иметь не менее шести точек крепления, а каждый элемент жесткого крепления должен быть длиной не менее 380 мм, диаметром не менее 16 мм и выдерживать нагрузку не менее 1600 Н.

При эксплуатации оборудования должны быть исключены или минимизированы опасности и сопутствующие им риски и приняты защитные меры для пользователей и посетителей от падения, поражения электрическим током, воздействия двигающихся и перемещающихся элементов оборудования, возникновения и распространения огня, возникновения нештатных ситуаций.

Численность обслуживающего персонала, требования к его компетентности определяются владельцем оборудования исходя из требований эксплуатационных документов, видов выполняемых работ, количества и месторасположения оборудования, его конструкции.

Обслуживающий персонал назначается из числа лиц, не моложе 18 лет и допускается к работе на оборудовании после изучения устройства оборудования, инструкции по эксплуатации оборудования и при наличии квалификационной группы по электробезопасности не ниже II группы.

Один работающий из числа обслуживающего персонала или владелец оборудования должен контролировать работу только одной единицы оборудования, когда оно открыто для пользователей и посетителей. Обслуживающий персонал должен иметь легко распознаваемую экипировку (сигнальный жилет).

Максимальная скорость ветра, при которой допускается эксплуатация оборудования на открытом воздухе, не должна превышать 10 м/с.

На каждом оборудовании у входа должен быть расположен информационный стенд для пользователей, содержащий следующую информацию – название оборудования и правила поведения пользователей на оборудовании.

И помните, лишь при безукоризненном выполнении рекомендаций, указанных в правилах поведения пользователей, можно достигнуть желаемого и впечатляющего результата и получить действительно радостные и незабываемые положительные впечатления и эмоции.

Денис Луцевич.

Старший государственный инспектор Минского областного управления Госпромнадзора МЧС Республики Беларусь.