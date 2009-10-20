ОТ ГРЮНВАЛЬДА ДО ЧЕРЕМШИЦ

ОЧЕРЕДНУЮ чудесную идею осуществили в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубрёнок». Имею в виду созданный на берегу озера Нарочь исторический маршрут «Дорогами мужества». Его протяженность — полтора километра. «В наш центр, — повествует директор Надежда Онуфриева, — приезжают подростки не только из Беларуси, России. В «Зубрёнке» можно встретить представителей многих других стран и континентов. Для них интересно, что представляет собой край, куда они попали. Озерная Мядельщина, скажу я вам, место необычное. Здешние леса стали свидетелями нападений крестоносцев, наступления шведской армии Карла XII и бегства Наполеона. Недалеко от территории нашего учреждения проходила линия фронта в годы Первой мировой войны, дислоцировались партизанские отряды во время Великой Отечественной. Исходя из этого, маршрут разрабатывали на основании краеведческого материала Нарочанского края. Сделали всё без особых финансовых вложений, собственными силами. Некоторые объекты на маршруте подлинные, в чём его несомненная ценность. Конечно, учитывали и то, что объективное осмысление событий, произошедших в глубине столетий, — дело, требующее особой деликатности, поэтому стремились, чтобы материалы площадок «работали» на объединение разных стран и народов, а не наоборот. Главное при этом — военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения на славных боевых традициях предков. Вот мы говорим, что в годы Великой Отечественной погиб каждый третий белорус. А ведь такие же последствия были и от Северной войны, когда территория, на которой расположена современная Беларусь, стала ареной жесточайших боевых действий. Всё вокруг было разорено и опустошено. Наше геополитическое положение таково, что многие вооруженные конфликты, в той или иной мере, мимо не проходили. И в первую очередь от них страдали местные люди, потому что при отступлении захватчики применяли тактику «выжженной земли», оставляли после себя пустыню. Поэтому объективный экскурс в историю полезен и поучителен. В начале маршрута установлен красочный информационный щит со схемой движения, откуда и начинается путешествие детей в древние времена».



Притом, они не просто идут по маршруту и слушают экскурсовода, в качестве которого в последнее время выступают педагоги Владислав Бондарев или же Алексей Данильчик. Как рассказала заместитель директора центра по учебно-идеологической работе Анна Плешак, для усиления у подростков интереса к жизни, испытаниям, которые выпали на долю наших предков, после знакомства с материалами каждой площадки проводится квест-игра. Его участникам везде нужно отвечать на тематические вопросы ведущего, выполнять какие-то задания. В этом перечне — стрельба из лука или доставка донесения в указанное место, поиск в лесу ядра, чтобы последний защитник оборонительного сооружения смог дать из орудия залп по вражеским позициям. И если даны верные ответы, все поручения выполнены правильно, открывается путь к следующей площадке. На подходе к первой из них — «Грюнвальдская битва 1410 года» — ребят встречают заграждение от конницы, дымовая завеса, звучат взрывы. Неподалёку сражаются два рыцаря в средневековых доспехах. Их роль играют педагоги, которые в свое время получили определенные навыки в клубах реконструкции. Здесь же подростки узнают, что в XIV-XV веках Великое Княжество Литовское занимало огромную территорию от Балтийского до Чёрного моря, являлось в то время самым большим по площади государством в Европе. Народы, которые объединились в него, в том числе и белорусский, смогли противостоять 200-летнему нашествию иноземных захватчиков — крестоносцев. Грюнвальдская битва стала решающим сражением Великой войны 1409-1411 годов, в котором войска коалиции под руководством Великого князя Литовского Витовта и короля Польши Ягайло разгромили армию Тевтонского ордена около деревень Грюнвальд и Танненберг в Восточной Пруссии. В ней пал Великий магистр Тевтонского ордена Ульрих фон Юнгинген, а с ним — 205 рыцарей. Высокое мужество союзных войск дало желаемый эффект: Тевтонский орден получил тяжелый удар, его продвижение на Восток было остановлено. В 1960 году на месте Грюнвальдской битвы установлен памятник.

Следующая площадка — «Военное противостояние в XV-XVI веках». На ней отображается, что в ту эпоху начали образовываться два центра в «собирании земель» — Москва и Вильно. Между ними происходили приграничные столкновения, которые в начале XVI века переросли в продолжительные войны. В этих сражениях принимали участие и жители Нарочанского края. Наибольшего напряжения противостояние между княжествами достигло в войне 1512-1522 годов. С присоединением Смоленска к Москве в 1514 году Орша превратилась в пограничный город и стала подвергаться постоянным нападениям. Восьмого сентября 1514 года в 10 километрах на северо-восток от города, там, где река Крапивенка впадает в Днепр, произошла знаменитая Оршанская битва. Победа войска Великого Княжества Литовского прекратила продвижение восточных ратей на запад. Ныне на Крапивенском поле установлен памятный крест, отмечающий место исторических событий. В конце XV века и Крымское ханство начало предпринимать разорительные набеги на южные земли Великого Княжества Литовского. Но после разгрома татарских орд под Клецком 5 августа 1506 года они исчезли навсегда. В войсках тех времен были арбалетчики, ополченцы, лучники, тяжеловооруженные всадники. Кстати, в случае нападения врага всё мужское население, способное носить оружие, собиралось в народное ополчение, а каждый шляхтич должен был отправляться в поход в полном вооружении. Воины составляли небольшие отряды-копья, которые объединялись в хоругви. Государственные и частновладельческие крестьяне платили ежегодный налог на содержание войска.



Белорусские земли стали главной ареной боевых действий и на первом этапе Северной войны 1700-1721 годов. Против Швеции ее вели Россия, Дания, Саксония, Речь Посполитая. Петр I стремился «прорубить окно» в Европу, а Карл XII — укрепить свои позиции в Северной Европе. Эти проблемы могущественные монархи решали на нашей территории. В результате военных походов шведы разрушили многие города и селения, да и на Мядельщине сожгли древний замок. Возле местечка Головчин западнее Могилева 3 июля 1708 года они нанесли поражение русской армии, тем самым открыв себе дорогу к Днепру. Однако уже 28 сентября 1708 года у деревни Лесная русская армия под командованием Петра I наголову разгромила шведский корпус, что позволило ей менее чем через год одержать блестящую победу в Полтавской битве. Через 200 лет на этом месте воздвигли мемориальную часовню с надписью: «В память сражения под Лесной — матери Полтавской победы». Эта война принесла страшные бедствия и разрушения жителям белорусских земель. Из-за голода и эпидемий погиб почти каждый третий житель. С того времени и Речь Посполитая никогда уже не достигала былого могущества.

Минуло чуть больше столетия — и Беларусь снова становится ареной боевых действий. В июле 1812 года армада Наполеона переправляется через Нёман и врывается на тогдашнюю территорию Российской империи. Первая и Вторая ее армии, которые дислоцировались возле Вильно и Волковыска, отступали. По Нарочанскому краю проходили войска под командованием генерала Богарне. Битва под деревней Клястицы за Полоцком стала первой значительной победой российских войск в той войне, в которой был разбит 40-тысячный французский корпус под командованием маршала Удино. Местное население, которому она несла разрушение и беды, создавало партизанские отряды, наносило захватчикам существенный вред в тылу. Поэтому Наполеон вынужден был для борьбы с ними оставлять в гарнизонах значительные силы. Мужественно сражались наши земляки и на Бородинском поле. В октябре 1812 года Наполеон покинул Москву. При переправе через Березину около деревни Студенка французская армия потеряла более 20 тысяч человек. Дальнейшее ее отступление превратилось в бегство. Прокатилось оно и через озерный край. Есть даже легенда, что в окрестностях Островлян за одну ночь был насыпан холм, а под ним остался лежать, как вы уже догадались, золотой запас Наполеона. Во всяком случае, местные люди замечали в том месте незнакомых людей с какими-то приборами и лопатами. Эта война снова принесла великие опустошения нашим землям. Погиб каждый четвертый белорус, были разрушены города и села, сократились посевные площади…



Немало горя здешним местам принесла и Первая мировая война. Она продолжалась четыре года и четыре месяца, в ней участвовало тридцать восемь стран с населением более полутора миллиардов человек — 87 процентов всех жителей Земли. На полях боев впервые появились танки и бронемашины, использовались самолеты и подводные лодки, применялись отравляющие газы. Даже по неполным сведениям, за время войны было убито, ранено и искалечено около тридцати миллионов человек. В 1915 году оказалась оккупированной кайзеровскими войсками и Мядельщина, именно здесь проходила линия фронта. До сих пор в озере Нарочь находят элементы заградительных сооружений, а по дорогам в курортный поселок у деревень Пасынки, Занарочь, да и в окрестностях НДЦ «Зубрёнок» встречаются доты. В трагичном марте 1916 года здесь проходило наступление русских войск с целью отвлечь силы противника от французской крепости Верден, которой грозило уничтожение. В истории это сражение получило название «Нарочская операция», в ходе которой германцы применили химические отравляющие вещества. Потери русских войск составили восемьдесят тысяч убитыми, немцев — сорок тысяч. Но цель, которая ставилась по оказанию помощи союзнической Франции, была достигнута. На площадке «Первая мировая война 1914-1918 годов», как заметила в разговоре Анна Плешак, с младшими детьми проводится игра «Мы солдаты» с применением противогазов, которые специально для этой цели и закуплены.



Особое место на историческом маршруте отводится Великой Отечественной войне, самой страшной и разрушительной в XX столетии. Она унесла свыше 54 миллионов человеческих жизней, в том числе — каждого третьего белоруса, 35 миллионов остались инвалидами. Именно на земле Беларуси, России и Украины была остановлена неудержимая ранее машина вермахта. Даже тяжелые утраты Красной Армии в начале войны не сломили волю народа, его готовность защищать свою Родину. На фронте и в тылу, в партизанских отрядах и подполье, неся огромные потери, советские люди совершили подвиг, которого еще не было в мировой истории. Они превратили трагедию в триумф, горечь поражений — в праздник Победы. 23 июня 1944 года началась операция советских войск «Багратион» по освобождению Беларуси от фашистских захватчиков.

3 июля был освобожден Минск, 4 — Мядель, 28 — вся республика. Великая Отечественная война оставила неизгладимый след в истории Нарочанского края: уничтожено около четырех тысяч жителей района, свыше трех — угнано на каторжные работы в Германию, 58 деревень сожжены дотла.

Органическим дополнением этой площадки является капонир с пушкой-сорокапяткой и стендом Героя Советского Союза Петра Понамарева. Оказывается, все это было подарено и оформлено на местности кадетской сменой, будущими офицерами-артиллеристами. Пушка боевая, участвовала в освобождении Орловской и Брянской областей, восточных районов Беларуси в составе 334-го гвардейского стрелкового полка. Петр Понамарёв воевал при ней в качестве наводчика. Отличился в октябре 1943 года при отражении вражеских контратак в районе деревни Рябовичи Славгородского района. В разгар боя, когда возле пушки разорвалась мина, был ранен, а его товарищи убиты. На предложение командира взвода эвакуироваться в тыл ответил отказом: «Гвардейцы с поля боя не уходят». 19-летний юноша, истекая кровью, смог еще после этого поджечь немецкий танк и продолжал бить по пехоте из сорокапятки и автомата до тех пор, пока вражеский снаряд не оборвал жизнь героя. За два дня боев Понамарёв уничтожил четыре танка, два бронетранспортера и до двухсот гитлеровцев. Звание Героя Советского Союза ему присвоили посмертно в январе 1944 года. А пушка под номером 27660 участвовала затем и в других боях, гвардейцы-артиллеристы дошли с ней до Берлина.



Вне всякого сомнения, дорога мужества была бы неполной без площадки партизанского движения в Беларуси. Оно вызвало глубочайший интерес в мире еще после войны 1812 года. Многие тогда удивлялись, какая небывалая сила помогла царю Александру I победить Наполеона, величайшего полководца того времени. А помогли народные мстители. Партизаны наносили врагу большой вред. Они внезапно нападали, захватывали повозки с оружием и боеприпасами, расстраивали дисциплину в рядах французов, внушали им страх. И вряд ли была бы возможной скорая победа над захватчиками, если бы не массовое народное движение. Его достойными представителями явились жители деревни Жарцы Полоцкого уезда, которыми руководил отставной солдат Максим Марков. Вооруженные самодельными копьями, саблями, вилами, топорами, местные крестьяне вместе с петербургскими и новгородскими ополченцами даже участвовали в битве за Полоцк. Как? Об этом свидетельствует следующий факт: 22 жителя за боевые заслуги были награждены серебряными медалями и крестами.

Еще более масштабно и самоотверженно это происходило в годы Великой Отечественной войны. Как только Мядельский район был оккупирован фашистами, сразу же стало зарождаться и партизанское движение. Это хорошо видно на примере группы из трех человек под командованием Фёдора Маркова, будущего Героя Советского Союза. К весне 1942 года это уже партизанский отряд имени Суворова, а в ноябре разрозненные группы объединились в партизанскую бригаду имени Ворошилова. Дислоцировалась она в лесу вблизи деревни Черемшицы. Там же находились подпольные обкомы партии и комсомола, издавались «Сялянская газета» и «Молодёжная правда». В марте 1944 года эта бригада разгромила возле деревни Пасынки вражескую колонну из 16 автомашин и 2 танков, которые стремились прорваться на помощь окруженному народными мстителями гарнизону в Мяделе. А в 1968 году на месте боя на берегу Нарочи установили обелиск, где с тех пор отмечается День освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков…

Если в начале исторического маршрута некоторые из детей спрашивают: «А что такое мужество?», то по его завершении уже сами отвечают на этот вопрос. Много интересного и познавательного узнают подростки и в «Лидер-клубе», на интерактивной площадке «Карта Беларуси», экологической — «Бобровая хатка», на хуторе «Неслучь», где собраны экспонаты, характеризующие быт местных жителей. Есть там и снимки владельцев уникальных вещей, тех, благодаря кому эти экспозиции удалось сделать богатыми и впечатляющими. В их числе Янина Ивашкевич из деревни Сурвилы, Ядвига Вершило из Больково, Бронислава Шалай и Мария Жуковская из Нарочи, Валентина Прокопец и Василий Прокопец из Мокрицы…

На мой взгляд, именно возможность окунуться с головой в мир творчества и познаний, раскрыться каждому как личности, заявить о себе, увлекательно провести время и привлекает детей в белорусский «Артек». Популярный здесь лозунг «Каждый ребенок хочет в «Зубрёнок» — не просто слова. «Мы пока не можем принять всех желающих пройти у нас курс оздоровления летом, хотя путевка и не из дешевых, — поделилась в беседе Надежда Онуфриева. — По возможности расширяемся за счет внебюджетных средств. В частности, построили три корпуса со всеми удобствами на 90 мест, это лагерь «Радужный». На днях ввели в строй семь летних деревянных домиков для многодетных семей, каждый — на пять человек. Материалы заказали, а все остальное, чтобы вышло дешевле, делали своими руками. Окажутся они востребованными — добавим еще три. Попутно работаем и по ремонту, обновлению зданий и сооружений, заканчиваем создание новой интерактивной научной площадки». А как говорят люди, если кто-то строит, что-то создает, то есть у него и будущее, и лучший завтрашний день…

Павел ЖУКОВ.

На снимках: 1-6. На историческом маршруте «Дорогами мужества»; 7. Дот, воздвигнутый прямо на берегу Нарочи кайзеровскими солдатами. Из его амбразуры и сегодня хорошо просматривается акватория озера на многие километры; 8-9. Некоторые из экспонатов, переданные в музей хутора «Неслучь» местными жителями; 10. Все офисы в «Лидер-клубе» центра оформлены привлекательно и содержательно. В одном из них — «Дружат дети на планете» — установлен вот такой огромный глобус, на котором каждый может отыскать свою страну; 11. Один из семи деревянных домиков со всеми удобствами, подготовленный к новому летнему сезону для многодетных семей.



Фото автора.