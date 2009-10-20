ПРОГРАММА праздника открытия курортного сезона

10.00 — 10.30 — церемония открытия курортного сезона и парусной регаты;
10.30 — 12.30 — показ визиток здравниц «Приглашаем в гости к нам»;
12.00 — 12.30 — «Минута славы» — выступление отдыхающих;
12.30 — 12.45 — подведение итогов и награждение победителей соревнований «Быстрая байдарка»;
12.45 — 13.00 — показ моделей летнего сезона «Летняя фантазия-2017»;
13.00 — 14.00 — концертно-танцевальная программа «В ритмах курортного лета» (выступление самодеятельных артистов Мядельского района и приглашённых коллективов);
10.30 — 14.00 — работа площадок: «Город мастеров», «Детский город развлечений», «Читающее лето», «Туристическое лето», «Лето спортивное», «Агроусадьбы приглашают»; работа выставки-продажи пищевой продукции «Прысмакі на Нарачы»;
10.30 — 11.30 — проведение акции по формированию здорового образа жизни;
12.30 — 13.30 — проведение акции по охране окружающей среды;
18.00 — 20.00 — концертная программа с участием Андрея Шумака, Ольги Шиманской, Виталия Данилова, шоу-дуэта «Два буслы».
4 июня 2017 г.
Место проведения: к. п. Нарочь, пляж оз. Нарочь
Время проведения: 11.00 — 15.30
11.00 — 15.00 — 2 этап соревнований;
15.00 — 15.30 — награждение победителей и участников регаты.
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