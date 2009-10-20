К вниманию жителей Мядельщины!

В суд Мядельского района Минской области поступило заявление прокурора Мядельского района Минской области в интересах районного производственного унитарного предприятия «Мядельское ЖКХ» об объявлении умершим Попка Николая Андреевича, 22 апреля 1938 года рождения, уроженца д. Кортовка, Мядельского района, Минской области, последнее место жительства: Минская область, Мядельский район, городской посёлок Кривичи, улица 17 сентября, дом 89, квартира 1, последнее известное местопребывания: лесной массив вблизи городского посёлка Кривичи Мядельского района Минской области 30 июня 2012 года.
Просьба ко всем гражданам и юридическим лицам, имеющим сведения о Попке Николае Андреевиче, сообщить их суду в течение двух месяцев со дня публикации.



26 траўня 2017.   Каментарыі: Каментароў няма.    Размешчана ў Навіны

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