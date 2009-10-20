ГУО “Гимназия-интернат г. Мяделя” объявляет набор в 5 класс

- русский язык — 2 июня;- математика — 5 июня;- белорусский язык — 7 июня.Для участия в конкурсном отборе необходимо предоставить следующие документы:- заявление на имя директора;- справку о состоянии здоровья (с указанием группы по физической культуре и группы здоровья);- копию свидетельства о рождении;- ведомость годовых отметок за 4 класс с указанием среднего балла до десятых за подписью руководителя УО.8.00 — 18.00 (понедельник — пятница), 9.00 — 15.00 (суббота).Телефон для справок: