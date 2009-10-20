ГУО “Гимназия-интернат г. Мяделя” объявляет набор в 5 класс
Вступительные испытания:
- русский язык — 2 июня;
- математика — 5 июня;
- белорусский язык — 7 июня.
Приём документов с 25 мая по 1 июня 2017 года.
Для участия в конкурсном отборе необходимо предоставить следующие документы:
- заявление на имя директора;
- справку о состоянии здоровья (с указанием группы по физической культуре и группы здоровья);
- копию свидетельства о рождении;
- ведомость годовых отметок за 4 класс с указанием среднего балла до десятых за подписью руководителя УО.
Время работы приёмной комиссии:
8.00 — 18.00 (понедельник — пятница), 9.00 — 15.00 (суббота).
Телефон для справок: 54-2-50
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