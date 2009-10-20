В ЛЮБУЮ ПОГОДУ, В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ СУТОК

ЧЕМ дальше от нас июнь сорок первого, тем всё более значительным становится подвиг старших поколений, принявших на себя адский удар агрессивной фашистской Германии. Сегодня ясно понимаешь, насколько неимоверно трудно было вначале необъявленной войны противостоять Третьему рейху и психологически, который до этого без особых усилий поработил многие страны Европы. Тем не менее, немецкие захватчики с самого начала вероломного вторжения на советскую землю столкнулись с отчаянным сопротивлением. И обеспечили его, демонстрируя захватывающие примеры мужества и отваги, пограничники. Они защищали государственную границу СССР ценой своей жизни. На преодоление их сопротивления фашистами отводилось от тридцати минут до одного часа. Но, как свидетельствует история, враги жестоко просчитались, более пятидесяти застав сдерживали натиск немецких войск свыше пятнадцати суток. Есть и такой факт: один из участков границы неприятелю так и не удалось преодолеть. Речь о двенадцати заставах Рескитентского пограничного отряда Мурманского округа. Личный состав храбро отражал множественные атаки финских подразделений, которые вклинились на советскую территорию, а в начале августа сорок первого окончательно выбил их со своей земли, и до выхода Финляндии из войны в сентябре 1944 года госграница на том участке оставалась нерушимой…

Немало ярких страниц в героическую летопись Красной Армии вписали также защитники западных рубежей. В частности, тогдашнего 86-го Августовского пограничного отряда, где значительная часть личного состава приняла 22 июня свой первый и последний бой. Более десяти часов держала оборону первая застава под командованием старшего лейтенанта Александра Сивачёва. До конца выполнили долг и навечно вошли в историю пограничники третьей заставы, которые смогли отбить семь вражеских атак. Ее командиру лейтенанту Виктору Усову, павшему в неравном бою, присвоено звание Героя Советского Союза… Все это припомнилось по дороге в Гродненскую пограничную группу, куда и направлялись мы, представители Союза писателей Беларуси, с очередным творческим отчетом. Сопровождал нас главный специалист Государственного погранкомитета страны Александр Сушицкий, полковник запаса. За рулём юркого микроавтобуса — рядовой Павел Мороз, родом из Бешенковичей. От Гродно, который не без оснований называют городом пограничников, до Польши всего 15 километров, до Литвы — 30, взяли курс на двенадцатую заставу. Почему туда? Дело в том, что над ней вот уже не первый год держит шефство Минский областной исполнительный комитет. И, как нам поведали, оказал ощутимую помощь в становлении заставы. Теперь здесь есть всё необходимое для современного размещения личного состава и образцового несения службы. На первых же порах в “Лесной”, которая дислоцируется в Беловежской пуще, стояли палатки, полевая кухня. С 2011 года она, согласно Указу Президента Республики Беларусь, носит имя Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Даниила Казакевича, пограничника, участника Великой Отечественной войны, уроженца Молодечненского района. В качестве командира стрелковой дивизии Даниил Васильевич отличился в проведении Белорусской стратегической наступательной операции, а после Победы занимал должности заместителя начальника, начальника ряда пограничных округов на западной границе.

Теперь “Лесная” одна из лучших в Гродненской пограничной группе. Её начальник сейчас в отпуске, поэтому писателей встречал его заместитель лейтенант Денис Кахановский. Он рассказал, что попал сюда служить около года назад, после окончания института пограничной службы. Участок, закрепленный за заставой, не из простых — лесисто-болотистый. Тем не менее, шансы у нарушителей перейти границу — нулевые. Службу пограничники в любую погоду, в любое время суток несут бдительно. Притом, работают на опережение. Их задача задержать разных контрабандистов, тех, кто стремится тайно перебраться через нашу страну в поисках лучшей жизни в Евросоюз, не на границе, а на ближних подступах к ней. И она успешно решается! В числе лучших офицер назвал старшего сержанта Сергея Андрончика, сержантов Алексея Гриндевича и Артёма Степанова, рядовых Александра Пачковского, Павла Орловича, Владислава Жигадло. “Призываются ребята в основном с Молодечно, Несвижа, Скиделя, — заметил лейтенант Кахановский. — Служить им здесь нравится, природа вокруг чудесная, отношения между собой — дружеские. Случается, что кого-то из пограничников переводят на другую заставу. Потом звонят, мол, у вас было лучше, неплохо бы вернуться. Хотя спокойной службу и у нас не назовёшь: команда “Застава, в ружьё!” звучит намного чаще, чем того хотелось бы. Тесные связи у “Лесной” налажены с ближайшей Гриньковской средней школой. И хотя она не большая, отдалённая, там создан и активно действует под нашим кураторством кружок “Юные друзья пограничников”, в котором насчитывается девятнадцать подростков. Во всяком случае, ни один из “чужаков”, которые изредка появляются в окрестных деревушках, незамеченным от их любопытных глаз не остаётся…”.

На встречу с писателями пограничники собрались в комнате досуга и информации. Когда заходишь туда, взгляд притягивают со вкусом оформленные стенды “Их именами названы заставы”, “Край, в котором ты служишь”, “Минщина — ты сердце Беларуси”. На нем — сведения о столичной области, краткая биография губернатора Семёна Шапиро. Здешний служивый народ в курсе, что Семён Борисович до этого несколько лет успешно возглавлял Гродненщину, не обминал и заставы. Бывал также на “Лесной”, когда на ней открывали скульптурную композицию, приуроченную к 110-летию со дня рождения Героя Советского Союза Даниила Казакевича. За действенное участие в решении возникающих проблем у стражей западных рубежей страны Семён Шапиро награждён почётным нагрудным знаком “За дапамогу органам пагранічнай службы”. Наслышаны бойцы и о впечатляющем социально-экономическом развитии столичной области на современном этапе, которая по большинству показателей занимает в республике лидирующие позиции. В значительной мере и поэтому, как выяснилось позже в беседах, после увольнения в запас практически все земляки планировали возвратиться в родные места, на свои гражданские должности, на которых успели поработать до призыва на службу.

В частности, молодеченцы: сержант Алексей Рындевич — помощником машиниста электровоза, младший сержант Александр Жуковский — слесарем по газовому оборудованию.

Разговор с пограничниками начал писатель Леонид Кривонос, представил коллег по перу. Поведал о своём творчестве, прочитал серию стихов, которые брали за душу. Следует сказать, что Леонид Михайлович о нелегкой службе на заставе знает не понаслышке, сам большую часть жизни отдал охране границы, полковник запаса. Начинал молодым лейтенантом в Забайкалье, в местах, где река Аргунь несет свои воды с территории Китая. Ниже по течению, сливаясь с Шилкой, она образует широкоизвестный Амур. Природа и в тех краях чудесная: тайга, горные хребты сменяются котловинами. В лесах растут даурская лиственница, сибирский кедр, обитают медведи, тигры. Раздолье и для любителей рыбалки: в реках водятся сиг, голец, язь, жерех, осетр. Зато климат — резко континентальный, в воздухе — недостаток кислорода. Зимой — вьюги, сильные морозы. Всё это привносило свой отпечаток, требовало принятия правильных решений в критических ситуациях. К примеру, когда на пустынной таёжной дороге в моторе автомобиля “ЗиЛ-130” обрывало шатун, а вокруг — за минус сорок, до ближайшего жилища — десятки километров. Спустя пять минут — и в кабине такая же температура. Стоило растеряться — и “поминай как звали”. На счастье, Леонида Кривоноса выручала офицерская смекалка, а где-то просто везло. Наиболее яркие и запоминающиеся пограничные будни и легли со временем в основу сборников поэзии и прозы этого талантливого автора.

С интересом слушали на заставе и писателя Виктора Соболевского, который сделал акцент на лирике. В его творческом “арсенале” — четыре сборника поэзии и книга прозы “Бясцэнны скарб”. Когда Виктор Вацлавович читал стихотворение про пылкую юношескую любовь, внезапно раздался сигнал тревоги. Через мгновение комната отдыха почти наполовину опустела — тревожная группа во главе с командиром в полном боевом снаряжении устремилась на “УАЗике” туда, где произошла “сработка”. Это еще раз напомнило о том, что бойцам на заставе расслабляться не приходится, они в любую минуту готовы стать на защиту Государственной границы. Перед тем, как проститься с личным составом “Лесной”, передали в ее библиотеку десятка два томов произведений членов нашего областного отделения Союза писателей Беларуси с автографами. Задушевный разговор, только более маштабный, произошёл позже и в клубе Гродненской пограничной группы. Там также в завершение памятной встречи Леонид Кривонос вручил заместителю начальника комендантской группы Павлу Брейво внушительную библиотечку книг с пожеланиями пограничникам всего наилучшего в почетной и ответственной службе.

Нужно добавить, что все ее сложности сполна разделяют на заставах и жены офицеров, прапорщиков. Это ярко просматривается на примере лейтенанта Дениса Кахановского. Родом он из Сморгони. Оттуда и его молодая спутница жизни Аня. Но ходили в разные школы и впервые повстречались в Минске, где она училась в университете на учителя математики и информатики. С тех пор, как познакомились, минуло около пяти лет, последние два — вместе, на заставе около года, детей пока нет.

— Конечно, я знала куда еду! — рассказывает Аня. — Денис тоже настраивал на жизнь в глухомани. Правда, рассчитывали, что будут выходные, будем вместе куда-то ходить, ездить. Но на практике они — большая редкость, служба у пограничников, считайте, двадцать четыре часа в сутки. Хорошо, что для меня в детском садике в Гриньках нашлась работа воспитателя, одно — добираться туда проблематично из-за того, что не успела обзавестись водительскими правами. Магазины, понятное дело, тоже далеко, что привносит определенный жизненный дискомфорт.

— Не жалеете, что связали свою жизнь с пограничником?

— Полюбили друг друга искренне, поэтому разочарования нет. Есть трудности, главная из них, как ни странно, — редко видимся. Думаю, это временное. В определенной мере меня выручает хаски Лаки, которую купили за месяц до того, как приехали на заставу. Играю с собакой, коротаю свободное время.

— А как с жильём?

— Нам выделили в двухэтажке, которая стоит прямо на территории заставы, хорошую двухкомнатную квартиру. В ней тепло, уютно. Дома люблю наводить порядок, заниматься выпечкой. Хорошо понимаю: мне надо пережить этот эмоциональный всплеск от специфической жизни на границе, в которой, в общем-то, немало хорошего. И я уверена, что с этим обязательно справлюсь…

Чего мы Ане на прощание искренне и пожелали. Нельзя не сказать ещё об одной встрече в Гродно возле величественного мемориального ансамбля воинам Белорусского погранокруга на улице Советских Пограничников — яркого отражения бессмертного подвига красноармейцев и памяти о первых, самых трудных днях Великой Отечественной войны. Именно в этом священном месте удалось побеседовать с легендарным человеком — Григорием Обелевским, фронтовиком, полковником в отставке. Григорий Исаакович в областном центре и на здешних заставах — человек известный и уважаемый, является почётным пограничником Республики Беларусь, почётным гражданином города Гродно.

— Первое боевое крещение принял в окопах Сталинграда в конце сентября сорок второго, сам я с 1925 года, — поделился Григорий Обелевский. — Попал на фронт, когда Сталинградский обком комсомола бросил клич: “Все на защиту города!”. А до этого на тракторном заводе в закрытом цехе выпускали боеприпасы. Зачислили меня в 38-ую отдельную разведроту 36-ой гвардейской дивизии. Какое-то время был в группе прикрытия, а затем перевели в группу захвата. Однажды взяли у немцев “языка”, вернулись в свое расположение под утро и завалились в землянке отдыхать. Но не успели толком задремать, как всех подняли: пришёл сам комдив Михаил Денисенко. Оказывается, мы притащили важного немца, танкиста, а до этого попадались рядовые, санитары. Командиру взвода полковник вручил медаль “За отвагу”, а нам —медали “За боевые заслуги”. Потом на фронте вручали и другие награды, но эта самая дорогая…

Войну Григорий Обелевский закончил в Братиславе. Когда отгремели залпы Победы, ему предложили поступать в военное училище, а после его окончания направили в Таджикистан, где охранял границу с Афганистаном. Затем были пограничный факультет Высшей школы КГБ, служба в Закавказье, на западном рубеже нашей страны в должности заместителя начальника Гродненского пограничного отряда, с которой Григорий Исаакович уволился в запас. Но и потом занимал активную гражданскую позицию, до недавнего времени возглавлял областную организацию органов пограничной службы. Как заметил по дороге домой Александр Сушицкий, это яркий и достойный пример для молодых солдат. Между прочим, и сам Александр Антонович за время службы на разных должностях немало сделал для существенного улучшения культурно-досуговой работы на заставах. Свидетельство тому и медаль Франциска Скорины, которой недавно отмечен профессионализм Александра Сушицкого, его высокие организаторские способности. После окончания Львовского высшего военно-политического училища с отличием он мечтал о пограничной службе в Находке, но пришлось начинать ее в 1991 году в Прибалтике, а завершать в звании полковника в Государственном пограничным комитете Республики Беларусь. Именно там сейчас и развёртывается активная подготовка к 100-летию погранслужбы страны, славный юбилей которой будем отмечать в мае следующего года…

Павел ЖУКОВ.

Фото автора.