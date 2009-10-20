Медитация, йога, релакс. Как на Нарочи познавали себя

ВСЕ больше людей вокруг стремятся к достижению внутренней гармонии, так как понимают, что гораздо проще изменить своё отношение к ситуации, чем её саму. Оказывается, в наших силах заглянуть внутрь себя, посмотреть со стороны на свои же мысли, чувства, научиться достигать состояния внутреннего спокойствия и умиротворения. Один из таких инструментов — медитация.

Узнать, что такое медитация, для чего она нужна, и лично убедиться в эффективности этой практики можно было во время регионального семинара стран СНГ и Балтии, который недавно проходил на базе санатория “Нарочанка”. Участие в нем приняло около 400 человек из нашей страны, России, Украины, а также Казахстана, Молдовы, Узбекистана и других.

— Программа Heartfulness (Сердечность), в рамках которой мы работаем, существует уже более ста лет, — рассказывает Елена Белик, ответственный координатор и инструктор по развитию названной программы в России. — Сама идея содержит в себе практику медитации, но в разное время она называлась по-разному. Как самому регулировать свой ум, как, не применяя сложных технологий и практик, не уходя в какие-то религиозные направления, деструктивные сообщества, не посещая на регулярной основе секции, клубы, просто находясь дома, контролировать свое состояние — вот основная задача этой практики. Наша жизнь наполнена сильным напряжением, тревожностью, переживаниями и так далее. Поэтому просто необходимо иметь инструмент, который способен глубоко изменить состояние человека. Ведь личностный и профессиональный рост, к которому стремятся всё больше и больше людей, невозможен без внутреннего спокойствия, иначе усталость и стрессы только накапливаются.

Елена сообщила, что программа имеет некоммерческую основу, здесь нет никакого бизнеса, работа происходит на волонтерской основе. Некоторые участники приехали семьями, с детьми, много молодежи. Всех объединяет общий интерес — медитация. Люди общаются друг с другом, слушают лекции опытных специалистов, например, гостя из Индии Нагараджа. Желающие даже могут попробовать занятия йогой, которые проводит преподаватель из Ташкента Ирина Ташметова.

Подобные семинары проводятся приблизительно раз в год, но в Беларуси, как отмечает Елена, они проходят чаще всего. И даже на Нарочи любители медитаций собрались уже не первый раз. Участникам здесь уютно, комфортно, и природа максимально способствует расслаблению и отдыху.

Инна ЯРЧАК.

Фото Александра Высоцкого.