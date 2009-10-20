Чем обернется ложное сообщение?

В правоохранительные органы Республики Беларусь нередко обращаются граждане с сообщениями о кражах денежных средств, мобильных телефонов, личных документов и иного личного имущества, которые на самом деле были ими утрачены по собственной неосторожности, небрежности или невнимательности, или вообще отсутствовали. Как правило, указанные обращения происходят с целью скрыть истинные обстоятельства произошедшего, оправдаться перед родственниками. Мотивом таких поступков также является возможность получить в упрощенном порядке утраченные документы, использовать помощь правоохранительных органов в поиске утраченного имущества или получить страховые выплаты. Однако, истина все равно будет установлена, а ложное сообщение может обернуться для заявителя крупным штрафом, арестом, ограничением или лишением свободы. Поэтому не тратьте время на написание заявлений, если они не имеют под собой никакой почвы для разбирательства либо оснований для возбуждения уголовного дела, ведь цена необдуманных решений зачастую велика. Так, статья 400 УК Республики Беларусь устанавливает уголовную ответственность за заведомо ложный донос о совершенном преступлении. Ложность сообщаемых сведений может касаться как самого факта совершения преступления, так и лица, якобы совершившего преступление, а также фактических обстоятельств совершения преступления, имеющих уголовно-правовое значение. Частью 1 статьи 400 УК Республики Беларусь за заведомо ложный донос о совершенном преступлении определено наказание в виде штрафа или ареста, или ограничения свободы на срок до трех лет, или лишения свободы на тот же срок. Частью 2 статьи 400 УК Республики Беларусь предусмотрена ответственность за заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с обвинением в тяжком или особо тяжком преступлении, либо с искусственным созданием доказательств обвинения, либо совершенном из корыстных побуждений, в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

М. Байко.

Старший следователь районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь.