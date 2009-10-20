Внимание, конкурс!

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Национальный конкурс «Предприниматель года»

Министерство экономики объявило о начале Национального конкурса «Предприниматель года» (далее – конкурс). 19 апреля 2017 года стартовал прием заявок от участников. Подавать их необходимо в местные органы исполнительной власти, по месту регистрации бизнеса. Прием заявок будет осуществляться до 1 июня 2017 года. Образец заявки можно скачать на сайте конкурса: www.предприниматель-года.бел.

Основные цели проведения конкурса – популяризация предпринимательства, стимулирование деловой активности граждан, развитие предпринимательской инициативы.

Положение о порядке подготовки и проведения Национального конкурса ”Предприниматель года“ (с изменениями и дополнениями от 13 апреля 2017 г. № 280) утверждено Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 марта 2016 года № 207.

В 2017 году конкурс проводится среди представителей субъектов малого и среднего предпринимательства, доля государства в уставном фонде которых не превышает 50 процентов, по 4 номинациям:

успешный старт;

стабильный успех;

эффективный бизнес в сфере производства;

эффективный бизнес в сфере услуг.

С 2017 года победители конкурса будут награждаться не только дипломом и премией, а также памятным призом. Награждение победителей конкурса проводится в торжественной обстановке Премьер-министром Республики Беларусь либо, по его поручению, Заместителем Премьер-министра.