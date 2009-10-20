В поисках доверия

Комплексом мер по профилактике суицидального поведения населения Республики Беларусь на 2015-2019 годы, утвержденного Министерством здравоохранения Республики Беларусь 07.04.2015 г., предусмотрено повышение информированности населения Республики Беларусь о доступности помощи в сфере психического здоровья, в том числе, экстренной психологической помощи населению.

Минский областной клинический центр «Психиатрия-наркология» (далее — Центр) расположен в центре г. Минска (ул. П. Бровки, 7, рядом с 1-ой городской клинической больницей, станция метро «Академия наук»), и оказание помощи жителям Минской области (психотерапевтической, наркологической, психиатрической, сексологической и психологической) на анонимной основе является ведущим направлением его деятельности.

Организован анонимный прием врачей (психотерапевта, нарколога) и психологов в дневное время (с 8-00 до 17-00), а также по записи — в вечернее время (с 17-00 до 20-00) и по субботам (с 9-00 до 15-00).

Наши врачи-психиатры-психотерапевты и психологи прошли обучение в лучших зарубежных клиниках и центрах помощи.

Запись на анонимную консультацию осуществляется по телефонам: +375 (29) 101-73-73, +375 (29) 774-66-59, +375 (17) 331-90-64.

Дополнительная информация о специалистах Центра, месте и времени его работы доступна на интернет-сайте http://mokc.by.

«Психологическая помощь людям, находящимся в кризисе».

В наше время, когда особенно важны мир, покой и стабильность, повседневная жизнь переполнена стрессами. Они могут приводить к внутреннему надлому, потере смысла жизни, отчаянию и безысходности.

Если вы чувствуете, что ваш близкий или знакомый находится в беде, самое лучшее, что вы можете сделать, — это позвонить по телефонам доверия Минского областного клинического центра «Психиатрия-наркология»: 8-017 202-04-01 или 8-029 899-04-01 (МТС).

Это ежедневная круглосуточная горячая линия психологической помощи, на которой вы бесплатно и анонимно можете посоветоваться с психологом, как помочь своему близкому и себе выйти из кризиса.

Обратившись на наш телефон доверия, вы не только сохраняете анонимность, но и получаете эффективную и качественную помощь.

За дополнительной информацией обращайтесь на наш интернет-сайт http://mokc.by, где доступен режим онлайн-консультирования.

Адрес: г. Минск, ул. П. Бровки, 7 (станция метро «Академия наук»)

Тел.: 8-017 331-90-64, 8-029 101-73-73 (VEL), 8-029 774-66-59 (МТС)

Время работы: понедельник — пятница с 8:00 до 20:00.

На сайте нашего Центра http://mokc.by также предоставлены профилактические материалы для населения (тесты для выявления тревоги, депрессии, неврозов, алкогольной зависимости, буклеты и пр.).