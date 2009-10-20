Фотападарожжа

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Выступление главы государства состоялось во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики.

На мероприятие были приглашены высшие должностные лица страны, члены правительства, руководители органов государственного управления, крупнейших предприятий и средств массовой информации, представители дипломатического корпуса.

Отношения Беларуси с Россией традиционно носят особый стратегический характер.

“Достигнутый уровень взаимопонимания между двумя странами, доверительные личные отношения между президентами позволяют нам откровенно обсуждать все чувствительные проблемы, находить компромисс. Точно так было и на последней встрече, когда мы нашли развязки по всем чувствительным для наших стран вопросам. И, главное, в интересах народов Беларуси и России”, – заявил глава государства.

По его словам, это не значит, что у сторон больше не осталось абсолютно никаких проблем. Но решены те вопросы, которые назрели в настоящее время. “Жизнь идет, всякое возможно. Трудностей у нас очень много и в России, и в Беларуси. Но мудрость и задача государственного служащего на всех уровнях должна и заключаться в том, что эти проблемы не накапливались. Они должны решаться”, – добавил Александр Лукашенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает на новый толчок в развитии экономического сотрудничества Беларуси и Китая.

“Нас радует, что на уровень всестороннего стратегического партнерства выведены отношения с Китайской Народной Республикой. Об основных наших проектах сегодня уже сказано немало. Наряду с расширением двустороннего сотрудничества практически по всем направлениям мы оказываем друг другу поддержку на международной арене. У нас очень добрые, позитивно развивающиеся отношения с Китаем и его руководством”, – сказал Президент.

По его словам, очередной визит на высшем уровне даст новый импульс и толчок развитию отношений не только по дипломатическим и политическим направлениям, но и по экономической линии.

Как сообщалось, визит Александра Лукашенко в Китай планируется в мае. Помимо участия главы государства в международном форуме “Один пояс – один путь” запланирована двусторонняя встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.

Александр Лукашенко призывает к развитию отношений с Западом без предвзятости и недоверия. Продолжается процесс выстраивания отношений Беларуси с Евросоюзом и США.

“Это ключ к инвестициям, современным технологиям, ресурсам, емким рынкам. Наметившийся диалог отвечает не только взаимовыгодным экономическим интересам, но и нацелен на поддержание политической стабильности в Европейском регионе. Ведь Беларусь как была, так и продолжает оставаться надежным партнером в борьбе с основными трансграничными угрозами. И здесь можно добиться большого успеха. Главное, избавиться от привычки смотреть друг на друга с предвзятостью и недоверием, придерживаться двойных стандартов, поучать, ставить предварительные условия. Это для нас неприемлемо, как и для любой другой страны”, – заявил глава государства.

По его словам, белорусско-американские отношения долгие годы пребывали практически в спячке. “Многое предстоит наверстать. Однако важно то, что сегодня мы говорим и слушаем друг друга”, – отметил Президент.

“Что касается Европейского союза, то нам жизненно необходимо уже в этом году существенно продвинуться в достижении полноценного взаимодействия с ним по всем направлениям. Мы ценим, что отменены ограничительные меры в отношении нашей страны. Развиваются различные двусторонние инструменты политического диалога”, – сказал белорусский лидер.

Беларусь также всегда занимала активную позицию в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. “И поэтому особенно гордимся, что нам доверено проведение сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Важно, что к нам в гости приедут сотни европейских парламентариев, которые собственными глазами увидят, как живет и развивается современная Беларусь, чем дышит белорусский народ. Скрывать нам нечего. Мы откроем двери для всех желающих приехать и посмотреть на нашу страну”, – подчеркнул Александр Лукашенко.

Обращаясь к представителям Евросоюза, Александр Лукашенко еще раз призвал отойти от прежних принципов в отношениях с Беларусью. “Прекратите нами понукать! Вот, (в Беларуси. – Прим. БЕЛТА) применили чрезмерную какую-то силу. Мы же видим, что происходит в самом Европейском союзе. Мы что, водичкой поливали, газом травили людей, еще что-то совершали? Нет! А вы это делали, и в это же время! И те страны, которые травили слезоточивым газом демонстрантов, начинают нас упрекать, что мы применили недавно какую-то силу. Странные подходы”, – сказал Президент.

Глава государства считает, что в некоторых западных странах есть существенные недостатки в вопросах обеспечения безопасности. “Разве это допустимо, что бьют, ломают, грузовиками давят. И где – в цивилизованных процветающих странах. Вы допрыгаетесь, что скоро эти силы, которых вы боитесь (мы тоже их не приветствуем), они будут у власти. Вот тогда вы поймете, что вы потеряли”, – подчеркнул белорусский лидер.

В качестве примера Президент привел ситуацию, связанную с отбыванием наказания за теракт, совершенный норвежцем Андерсом Брейвиком. “И он еще говорит, что плохо ему там в тюрьме живется. В трехкомнатной квартире компьютер не тот поставили… Мы вас не понимаем. Вы что, нас к этому толкаете?”, – возмутился Александр Лукашенко.

“Вы скоро поймете свои ошибки. Давайте, мы вместе решим эти проблемы. Где ваша так называемая демократия, толерантность? Вы же права человека качаете везде. А как вы к беглецам относитесь, к этим мигрантам – детишкам, которые тонут в Средиземном море. Это же вы разворошили весь Ближний Восток. Почему вы за это не отвечаете? – отметил Президент. – Вам не стыдно валить на Беларусь даже в этой ситуации? Вы же меня просили открыть для украинцев двери, им деваться некуда (160 тыс.). А вы – Польша 5 тыс. беглецов не может принять. Мы 160 тыс. с лишним приняли. Мы делаем все для того, чтобы был мир”.

Президент констатировал, что есть проблемные вопросы и в сфере торгово-экономических отношений: “Дайте нормальный кредит под оборудование. Это же вам пойдут деньги. Нет, задирают цену на эти деньги…. Позакрывались. Невозможно ни текстиль продать нормально, ни по другим товарным группам”. “А если я завтра вас прикрою на этой границе? Вы по каким дорогам будете передвигаться? Но мы же этого не делаем. Так и вы понимайте нас”, – добавил глава государства.

Александр Лукашенко призвал жить дружно и заявил о готовности к этому белорусской стороны. “Но не надо нас все время в спину толкать, – сказал он. – Вы скажите, чего вы от нас хотите. Мы вам скажем, на что мы способны сегодня”.

“Если вы хотите со мной поспорить по демократии, давайте открыто проведем в ваших СМИ дискуссию. Давайте, я один – вы все. И я докажу вашим народам, и они сделают определенный вывод, прав Лукашенко или нет. Мы выстоим, не волнуйтесь, правда всегда победит. Но что вы будете иметь на этом клочке земли, который вам еще ой как пригодится. Поэтому, европейцы, вы одумайтесь, и давайте вместе работать над стабилизацией обстановки в Европе. Мы многое вам можем предложить и во многих процессах на пользу вам поучаствовать”, – резюмировал белорусский лидер.

Президент Беларуси Александр Лукашенко видит возможность появления новых линий раздела внутри и вокруг Евросоюза.

“Миграционные угрозы простимулировали серьезные трансформационные процессы внутри ЕС. Возьмем тот же “брэксит”, ознаменовавший собой качественно новые реалии на континенте, политические и экономические последствия которых европейцам еще предстоит осмыслить. Его прямым следствием становится выработка Евросоюзом модели своего будущего устройства, – отметил глава государства. – Снова возник интерес к идеям разноскоростной интеграции. После нее не исключено, что мы можем стать свидетелями новых линий раздела внутри ЕС и вокруг него. Все эти проблемы Евросоюз вынужден решать буквально “на марше”.

Вместе с тем Александр Лукашенко напомнил, что в свое время идея разноскоростной интеграции была выдвинута, когда зарождался ЕврАзЭС и когда были попытки отбросить союзное строительство с Россией. “Тогда мы предложили разноскоростную интеграцию, что подтвердило на практике жизненность этой идеи”, – сказал Президент.

По его словам, все более отчетливо проступают контуры внешней политики новой администрации США. “Последние действия в Сирии, рост напряженности на Корейском полуострове вселяют, скорее, тревогу по поводу того, преодолеет ли Вашингтон соблазн вновь пытаться диктовать свою волю остальному миру. Искренне надеюсь, что разум в действиях всех геополитических игроков на сей раз возобладает”, – отметил белорусский лидер.

Беларусь готова и далее содействовать проведению переговоров по конфликту в Украине.

Президент констатировал, что в Донбассе не утихают военные действия. Полностью не выполнен ни один пункт минских соглашений.

“Продолжают гибнуть люди, в том числе ни в чем не повинные мирные жители. Регион фактически погружен в социальный и экономический хаос. Украина не просто наш сосед. Это братская нам страна, братский народ. Мы приняли у себя более 160 тысяч переселенцев. Мы готовы и далее содействовать непростым переговорам, потому что это уже непосредственно отражается на жизни нашего народа и функционировании нашего государства”, – заявил Александр Лукашенко.

Беларусь готова в любой момент стать площадкой для диалога по аналогу Хельсинкского процесса.

“Происходящие сегодня в мире и на континенте события вновь и вновь демонстрируют актуальность белорусской инициативы по налаживанию нового масштабного диалога между Востоком и Западом, аналогичного Хельсинкскому процессу. Еще раз хочу подтвердить: если в этом будет необходимость, и мир в этом заинтересован, Минск готов в любой момент стать местом для диалога, направленного на осмысление новых правил мироустройства”, – заявил глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что современный мир стремительно меняется, причем не в сторону стабильности и безопасности. “Сегодня на планете происходят все более тревожные процессы. Усугубляются известные нам вызовы и угрозы, возникают и качественно новые. К сожалению, болезненная выработка нового мироустройства идет не столько за столом переговоров, сколько в горячих точках. Опасными тенденциями становятся дефицит готовности влиятельных мировых игроков к компромиссам, разбалансировка прежней системы сдержек и противовесов, стремление отдельных государств “поиграть мускулами”, – сказал белорусский лидер.

Президент подчеркнул, что, по сути, происходит дрейф к новому блоковому противостоянию. “Сегодня никто не может чувствовать себя в безопасности. Кто еще недавно мог представить себе, что целые районы отдельных государств попадут под контроль террористов? Что в благополучной Европе люди будут погибать от взрывов или под колесами грузовиков, управляемых фанатиками? Как показали трагические события последнего года, с террористической угрозой может столкнуться любой гражданин любого государства в любом месте мира. Только за последние недели – кровавые теракты в Питере, Стокгольме, Танте, Александрии. Все это – реалии сегодняшнего дня”, – констатировал глава государства.

Александр Лукашенко обратил внимание и на проблемы в сфере миграции. “Миллионы беженцев с Ближнего Востока и Африки хлынули на Европейский континент. Масштабы нелегальной миграции заставляют европейцев всерьез беспокоиться о сохранении своей идентичности. Страны Евросоюза оказались не готовы к такому массированному потоку и с переменным успехом пытаются выработать системные меры по его упорядочению. Нелегальная миграция тянет за собой преступность, подпитывает терроризм”, – отметил Президент.

Беларусь должна стать одной из узловых платформ нового Шелкового пути в Евразийском регионе.

По словам главы государства, в мировой экономике происходят фундаментальные трансформации. Наряду с мощными социально-экономическими вызовами и дисбалансами возникают и новые глобальные проекты сотрудничества с открытой архитектурой, такие как экономический пояс Шелкового пути. “Беларусь не может остаться в стороне от этих процессов. Мы должны стать одной из узловых платформ нового Шелкового пути в Евразийском регионе. Тем более, нам предлагают это наши китайские партнеры. Максимально использовать все стимулы, которые предоставляет Китай, продвигая эту инициативу”, – заявил белорусский лидер.

“Притом ее отличительная особенность (как бы ее ни критиковали и как бы ни препятствовали этой идее в США или особенно в Европейском союзе) в том, что это, скажу по народному, не “жлобство” со стороны крупной державы. Идя в эти регионы, КНР на пути инвестирует колоссальные средства в развитие тех государств, через которые проляжет Шелковый путь, – сказал Президент. – Мудрые китайцы сделали правильный вывод из существующей ситуации. Не нахрапом, не бульдозером пройтись, не с помощью каких-то крылатых ракет проложить путь на новые рынки, а поднимая и поддерживая те народы, которые будут поддерживать этот Шелковый путь”.

“Беларусь – страна, открытая всем геополитическим и экономическим “ветрам”, и то, что происходит вокруг нас, оказывает серьезное влияние на развитие нашего государства. Мы не можем и не должны изолировать себя от окружающего мира. Ведь большая часть производимой у нас продукции отправляется на экспорт. Поэтому хотим мы того или нет, но вынуждены держать двери открытыми. Да и не в характере дружелюбных, гостеприимных белорусов возводить разделительные стены, отгораживаться от кого бы то ни было. У нас другие принципы. Сотрудничество и созидание – вот суть нашей политики”, – резюмировал белорусский лидер.

Наладить системную работу Евразийского экономического союза пока не совсем получается.

“Несомненно, была надежда на созданный Евразийский экономический союз. Все-таки о многом договорились, чтобы облегчить движение товаров, капиталов, рабочей силы, подравнять условия хозяйствования. Оставалось только наладить системную работу и двигаться вперед по намеченному пути. Пока не совсем получается”, – сказал Александр Лукашенко.

По его словам, заключать соглашения о зоне свободной торговли ЕАЭС с тем или иным государством проще. “Вроде и звучит красиво. А вот заниматься рутинной деятельностью по выстраиванию равных, взаимоуважительных отношений, основанных на уже подписанных государствами-членами документах, – задача, как оказалось, гораздо более сложная”, – заметил глава государства.

“Мы постоянно выясняем отношения, упрекаем друг друга то в демпинге, то не можем поделить общий кредитный фонд. Нам всем необходимо понять главное: рынок Евразийского экономического союза – это не рынок какой-либо одной или другой страны и примкнувших к ним союзников. Это наш общий, самодостаточный рынок, развивая который мы сможем справиться с любыми санкциями и выйти из этого экономического противостояния победителями”, – подчеркнул Президент.

Протекционизм негативно сказался и в рамках ЕАЭС, что привело к сокращению товарооборота между его членами.

В какой-то мере из-за этого Беларусь по итогам 2016 года не смогла выйти на прогнозные показатели по экспорту. Валовой внутренний продукт уменьшился на несколько процентов, снизился приток инвестиций, усилилась напряженность на рынке труда, не удалось удержать на прежнем уровне реальные доходы населения.

“Выход один: засучив рукава всем народом взяться за решение насущных проблем. Ведь неудачи, которые преследовали нас в последнее время, были не только следствием внешних факторов, их немало и внутри”, – резюмировал Александр Лукашенко.

Внешнеполитическая деятельность должна способствовать построению сильной экономики.

“Наша внешнеполитическая деятельность должна быть направлена на решение важнейшей задачи – построение сильной, конкурентоспособной экономики. Именно она является основным условием независимости страны и главным фактором ее национальной безопасности”, – сказал глава государства.

По его словам, весь смысл внешней политики Беларуси можно выразить очень просто и кратко. “Мы – суверенное, независимое государство, которое никому не угрожает, не создает проблем и которое желает такого же уважительного отношения к себе. Все, чего мы добиваемся, – мир на белорусской земле и всестороннее международное сотрудничество. Отсюда главный, неизменный принцип внешнеполитических усилий руководства страны – многовекторность и стремление решать любые проблемы дипломатическим путем”, – подчеркнул Александр Лукашенко.

Активные действия Беларуси по урегулированию кризисных ситуаций в Европейском регионе, искреннее желание способствовать безопасности и стабильности по достоинству оценены мировым сообществом. Беларусь стремится к сотрудничеству с государствами в различных уголках планеты на принципах равноправия и уважения.

В качестве одной из целей Президент назвал расширение полномасштабных связей с государствами дальней дуги. “Там нам нужны единомышленники и надежные партнеры. Углубление хозяйственной кооперации, оживленная торговля с государствами дальних регионов – важное условие для белорусской экономики, ориентированной на экспорт”, – сказал он.

Новые возможности открывает вступившее в силу соглашение о зоне свободной торговли с Вьетнамом. Переговоры о подписании таких же документов идут с Ираном. На очереди – Индия, Египет. “К слову, итоги недавнего официального визита в Египет и Судан еще раз наглядно продемонстрировали, что если на этих рынках работать системно и последовательно, то результат не заставит себя ждать. И многие проекты уже реализовываются. Мы там уже начали создавать совместные предприятия”, – добавил белорусский лидер.

Приоритетной задачей является создание в Беларуси прочной и конкурентоспособной экономики.

“Приоритет – создание прочной, конкурентоспособной экономики. Экономики завтрашнего дня. Именно она является основой нашего суверенитета. В связи с этим предстоит колоссальная работа. Но делать ее мы будем уже не с нуля. За четверть века независимости решены многие непростые проблемы. Потенциал, который мы имеем, позволяет стране демонстрировать жизнестойкость даже в самые неблагоприятные периоды. Это показал и предыдущий год”, – сказал глава государства.

“Глядя на страдания других народов, кровавые междоусобицы и разруху, мы еще больше ценим порядок и согласие, которые удается сохранять на нашей земле. Мы не дали втянуть себя в конфликты. Сохранили добрые отношения со всеми соседями. И я как глава государства со всей ответственностью заявляю: будет сделано все, чтобы никто и никогда не смог подточить фундамент нашего государственного здания – свободу и независимость Республики Беларусь”, – подчеркнул белорусский лидер.

“Однако это возможно только при одном условии: если каждый из нас будет вносить посильную лепту в общее дело. Главное сейчас – консолидация всей нации ради общей цели – построения сильного и безопасного государства”, – отметил Александр Лукашенко.

Протекционизм в мировой экономике усложняет продвижение белорусской продукции.

“В мировой экономике все больше укрепляется принцип национального протекционизма – каждый сам за себя! Этакий экономический национализм. Это усложняет продвижение нашей продукции. К примеру, Европа хоть и пошла с нами на некоторое сближение, по-прежнему не дает хода ряду белорусских изделий. Рынки стран так называемой дальней дуги давно поделены, и влезть туда труднее, чем верблюду пройти сквозь игольное ушко”, – отметил Александр Лукашенко.

Президент напомнил, что в наследство от Советского Союза Беларуси досталось весьма специфическое хозяйство. “Наша промышленность представляла собой финишный, завершающий этап производства целых отраслей огромнейшей державы. Став независимой, республика была обречена на то, чтобы большую часть производимой здесь продукции вывозить за рубеж”, – напомнил глава государства.

Следствием этого стала зависимость от внешних рынков. “Достаточно одному из важных партнеров на чем-то споткнуться, это тут же ощущается у нас. Санкционные отношения подкосили многих. Те, кто ранее охотно покупал наши тракторы, грузовики, сельхозтехнику, бытовую технику, мебель, одежду, обувь и прочее, сами еле сводили концы с концами. Потому не могли платить и покупать наши товары”, – констатировал Александр Лукашенко.

Нынешний год приобретает особую значимость в выполнении задач пятилетки.

Президент отметил, что ориентиром для преодоления проблем и вывода страны на новый уровень развития служат решения пятого Всебелорусского народного собрания. “Необходимо наверстать упущенное и выйти на заданные параметры по итогам первых двух лет пятилетки. Поэтому нынешний год приобретает особую значимость”, – заявил глава государства. “Я уже говорил: другого такого года не будет, – добавил Президент. – Не сделаем хотя бы полшага вперед, боюсь даже говорить, что может произойти”.

“Если мы не сможем найти дополнительные возможности для увеличения поставок белорусской продукции за рубеж, то трудно будет поднять нашу экономику на новый уровень. Поэтому нужно задействовать все рычаги для производства качественных, конкурентоспособных товаров с высокой добавленной стоимостью”, – потребовал Александр Лукашенко.

Параллельно необходимо осуществлять диверсификацию экспорта, как бы ни было это сложно. “Однако делать это нужно без ущерба для наших позиций на традиционных рынках, прежде всего, в Российской Федерации. Достаточно сказать о программах по импортозамещению, к участию в которых недавно в Санкт-Петербурге пригласил нас и Президент России. Это впервые прозвучало из его уст. Когда ввели санкции, Россия поняла ценность Беларуси в том плане, что белорусская экономика может быть востребована в России, в том числе по импортозамещению”, – добавил глава государства.

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал принять меры для наращивания экспорта услуг.

“До сих пор не реализован потенциал, связанный с экспортом услуг. А ведь на нем мы всегда неплохо зарабатывали. Нужно вернуть утраченные позиции и в дальнейшем из года в год укреплять. Особое внимание – наиболее перспективным видам услуг: инжиниринговым, туристическим”, – сказал белорусский лидер.

Президент констатировал заметное продвижение Беларуси в последнее время в развитии туристической отрасли: стоило обратить чуть больше внимания на этот сектор экономики – и уже заметные подвижки.

“Есть перспективы в развитии экспорта строительных услуг. Наши позиции здесь значительно упрочились после возведения горно-обогатительного комбината в Туркменистане. Уверен, теперь профессионализм наших строителей будет еще более востребован на мировых рынках”, – убежден глава государства.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости обеспечить зеленую улицу для инвесторов.

“Первое, что нам нужно сделать, – изменить отношение к инвесторам. Не владелец капитала должен ходить по кабинетам, чтобы вложить в Беларусь свои деньги, а мы обязаны обеспечить ему зеленую улицу в стране. Все вопросы должны решаться оперативно!” – потребовал глава государства.

Президент подчеркнул, что сегодня в стране созданы благоприятные условия для инвестирования. Удалось добиться макроэкономической стабилизации, нет политических потрясений, действует соответствующее законодательство. Не делается никаких различий между отечественными и зарубежными инвесторами. “Возникает вопрос: если все условия созданы, то почему объемы инвестиций сокращаются? Где мы недорабатываем?” – спросил белорусский лидер.

“Сегодня на позицию крупнейшего инвестора в мире выходит дружественный нам Китай. Все регионы республики установили с провинциями Китая побратимские связи, договорились о реализации ряда проектов. Почему не видно конкретных дел? За это тоже спросим”, – сказал Президент.

Излишних проверок, парализующих бизнес, быть не должно.

“Надо серьезно посмотреть на работу контролирующих органов. Излишних проверок, парализующих бизнес, быть не должно. Нормально работающие предприятия не надо постоянно проверять. А вот неблагонадежные, которые попали в этот ряд, должны находиться под пристальным контролем государства. Еще более пристальным, чем есть сейчас”, – отметил Александр Лукашенко.

По его словам, честная работа является залогом того, что контролирующие органы не придут на предприятие. “А если придут, жесточайшим образом будем с этим разбираться. Ходить на предприятия, где руководители работают добросовестно, не надо. И не ждите никаких декретов – работайте по жизни честно и порядочно”, – подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко констатировал, что в Беларуси действительно много административных барьеров. “Они тормозят развитие любой деловой инициативы, а иногда просто зарубают все на корню. Как мне рассказывают, человеку необходимо совершить порядка 12 административных процедур, чтобы открыть небольшую кафешку. На них, по самым скромным подсчетам, уходит около 6 месяцев. А ведь в это время предприниматель мог бы сам работать, создавать рабочие места для других. Не лучшим образом обстоят дела в строительной сфере. Чтобы получить решения исполкома о предоставлении земельного участка под строительство, субъектам хозяйствования приходится ждать полтора года, а то и больше. И это мы боремся с бюрократизмом и волокитой?!” – задался вопросом Президент. Он обратился к главе Администрации Президента Наталье Кочановой: “Вы отвечаете за этот вопрос. Директиву Президента в этом плане никто не отменял”.

Либерализировать экономику нужно настолько, чтобы не потерять управляемость.

“Я хочу либерализировать настолько, чтобы не потерять управляемость. Я уже в последнее время задумываюсь, может, я отстал от жизни, может, излишне перестраховываюсь. Так вы мне подскажите, – сказал глава государства, обращаясь к парламентариям. – Документы эти (пакет документов об упрощении условий ведения бизнеса. – Прим. БЕЛТА.) не подписаны, не приняты. Но если вы поддерживаете мою концепцию, что мы не должны потерять управляемость, либерализируя, то мы с вами договоримся”.

Требования ко всем ветвям власти будут только усиливаться.

“На сегодняшний день наша жизненная необходимость – это наращивание экспорта и привлечение инвестиций. Я очень жестко требую выполнения этих задач, потому что знаю, что эти вопросы сегодня можно решить. Если бы нельзя было решить, не было бы такого давления, – подчеркнул Президент. – Нажим на исполнительные органы, все ветви власти будет только усиливаться. Мы должны показать всему миру, что способны функционировать как суверенное независимое государство. Если кто-то хочет подняв руки идти сдаваться – пожалуйста”.

“Я еще глубоко не вникал, не смотрел итоги первого квартала этого года, но думаю, что все понимают должностные лица, в том числе высшие, что врать опасно. Наметилась некая тенденция вперед, как они заявляют. Готов в это поверить. И это мы сделали буквально за март и несколько дней апреля. Потому что январь-февраль полностью провалили и проспали”, – сказал глава государства.

Работа с инвесторами станет определяющей в оценке эффективности руководителей всей местной вертикали.

“Отныне качество работы с иностранным инвестором и объем привлеченных средств будут рассматриваться как определяющие показатели эффективности руководителей всей местной вертикали. Делайте выводы”, – сказал белорусский лидер.

Президент отметил, что задачу губернаторам о ежегодном привлечении в каждую область не менее $100 млн прямых китайских инвестиций никто не отменял. Более того, Беларуси предоставлена огромная кредитная линия Китайской Народной Республики.

“Опять же, встречаясь недавно с представителями КНР, мы застрагивали этот вопрос, и они говорят: давайте нам проекты, мы готовы их финансировать на выгодных для страны условиях. Почему медлим? Но надо учесть, что эти деньги мы не можем вкладывать в социальные или долго окупаемые проекты, даже в дороги. Эти деньги надо вкладывать в быстро окупаемые проекты – в производство”, – подчеркнул белорусский лидер.

“Ведь иностранные инвестиции – реальный поток недолгового внешнего финансирования, который мог бы быть направлен на создание новых высокопроизводительных рабочих мест для снижения напряженности на рынке труда, сокращения безработицы и увеличения занятых в экономике”, – добавил глава государства.

Более детально ситуация в экономике страны в ближайшее время будет рассмотрена на республиканском совещании с участием правительства, Национального банка, всей вертикали власти и руководителей важнейших организаций. “Все должны быть нацелены на результат. А сегодня это прежде всего вопросы занятости, роста заработной платы, стабильности цен”, – резюмировал Александр Лукашенко.

Самое важное – сохранить квалифицированные кадры.

“Из-за неустойчивой работы предприятий на рынке труда возникла определенная напряженность. Задачи по ее минимизации поставлены. Активно идет процесс перепрофилирования убыточных производств. Одновременно организуются новые. При этом самое важное – сохранить квалифицированные кадры”, – подчеркнул глава государства.

Президент надеется, что “ответственные за это руководители и специалисты не подведут”.

Александр Лукашенко назвал очень серьезной проблему занятости граждан, прежде всего неконкурентоспособных на рынке труда. Для них предусмотрены бронирование рабочих мест в различных организациях, приоритетное направление на обучение. “Мы и дальше будем держать этот вопрос на контроле”, – подчеркнул Президент.

Человеческий капитал в Беларуси – самая высокая ценность.

“Человеческий капитал является для нас самой высокой ценностью. Ибо это инвестиции в будущее. Здоровая, образованная нация с богатой культурой – основа успешного государства”, – подчеркнул белорусский лидер.

Президент напомнил, что независимая Беларусь была и остается государством для народа, где все усилия власти должны быть сосредоточены на достижении главных целей – социальной справедливости, повышения качества жизни людей и их благосостояния. “Мы провозгласили этот принцип еще в самом начале своего суверенного пути и за четверть века ни разу от него не отступили. И отступать не будем”, – резюмировал глава государства.

В Беларуси государственная служба должна стать одной из самых привлекательных.

Глава государства с сожалением констатировал, что в Беларуси до сих пор не удалось поднять престиж государственной службы. “Ответственность огромная, работа на износ порой у некоторых, а стимулов не так уж и много. Необходимо сделать все возможное, чтобы госслужба стала одной из самых привлекательных”, – подчеркнул Александр Лукашенко.

На это нацелена оптимизация госаппарата, которая проводится в Беларуси. “Надо четко определить, кто будет госслужащим, а кто будет работать по найму в тех или иных государственных структурах, не являясь госслужащим”, – пояснил Президент. Необходимо также принять все законы по госслужбе.

“Государственная служба должна быть равна военной, – подчеркнул Александр Лукашенко. – Государственных служащих должно быть столько, сколько надо – не много”.

Глава государства отметил: проводимая в стране оптимизация госсаппарата – это не механическое сокращение численности, а рациональный пересмотр функций, исключение их дублирования, делегирование на места полномочий, прав на принятие решений, но вместе с этим и ответственности за состояние дел в регионах. “Мы долго запрягали, но теперь, наконец, приступили к делу конкретно и решительно”, – сказал Александр Лукашенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил госорганам активнее включаться в отбор талантливых молодых людей.

“Органам госуправления, местным администрациям, руководителям предприятий и учреждений надо активнее включаться в отбор и продвижение талантливых молодых людей”, – сказал Александр Лукашенко.

Этой темы глава государства коснулся, говоря о перспективах оптимизации государственного аппарата. Она, как отметил Президент, “предоставит новые возможности для занятия должностей в госаппарате нашей молодежью, на которую мы делаем ставку как на важнейший фактор обновления всех сфер жизни общества, в том числе руководящего аппарата”.

Глава государства в очередной раз призвал проводить оптимизацию с учетом интересов людей, направляя их в трудовые коллективы, в том числе руководителями. “Проводя оптимизацию, не обижайте людней, которые являются основой нашего государства, – подчеркнул глава государства. – По каждому человеку надо разобраться”.

Александр Лукашенко напомнил, что во избежание лишних разговоров он настоял, чтобы начать со своего штаба – Администрации Президента. В соответствии с указом штатная численность сотрудников Администрации сокращается с 1 мая на 30%. Это требование было реализовано тихо, спокойно, и остальные должны ориентироваться на этот пример, сказал Президент.

Одним из ключевых критериев зрелости государственного аппарата является умение работать с людьми, чутко и внимательно относиться к каждому человеку.

Такой подход должен быть присущ всем ветвям власти, убежден Президент. “Людей надо слушать и делать выводы, и действовать, помогая им. Иного не надо. Это задача любой власти, любого государственного служащего”, – отметил Александр Лукашенко.

Президент поручил новому белорусскому парламенту, который избран прошлой осенью, активно работать в этом направлении. “Встречи с населением, в округах и трудовых коллективах, реальная помощь людям в решении их проблемных вопросов – вот главные задачи народных избранников. Нужно сообща – местной вертикали, депутатам всех уровней, общественным организациям – обеспечить прямую, оперативную связь власти и народа. Мы должны уметь слушать и слышать людей, которые доверили нам управление государством!” – подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко требует создать условия для привлечения мировых ИТ-лидеров в Беларусь.

“Наша задача – предоставить такие условия, чтобы мировые лидеры в этой сфере открывали в Беларуси свои представительства, центры разработок и создавали востребованный в мире продукт с высокой добавленной стоимостью. Сегодня нашим Парком высоких технологий, ИТ-сообществом ведется обобщение лучшей мировой практики, собираются все идеи, которые позволят убрать любые препятствия на пути развития ИТ-сферы. Правительству, Администрации Президента надо активно поддержать эту работу. По итогам жду внесения масштабного нормативного правового акта, который определит в Беларуси наилучшие условия для работы компаний со всего мира”, – подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко пояснил, что подобная работа в Беларуси ведется и по раскрепощению бизнеса.

Глава государства напомнил, что недавно посещал одну из белорусских ИТ-компаний. “Тогда мы договорились, что следующим этапом развития будет строительство ИТ-страны. Все, что реализуется в сфере высоких технологий в мире, должно найти применение в Беларуси”, – заявил Александр Лукашенко. Он пояснил, что к таким технологиям можно отнести искусственный интеллект, дополненную реальность, беспилотные автомобили, технологию блокчейн, цифровые валюты.

В Беларуси необходимо более активно внедрять ИТ-технологии в сфере бытовых услуг, торговле и жилищно-коммунальном хозяйстве.

“Еще одной точкой роста является повсеместное внедрение новых информационных технологий. Они уже широко применяются в здравоохранении, образовании, банковской сфере, на таможне. В обиход вошли электронный рецепт, школьный электронный дневник, электронный банкинг, – отметил Президент. – Но мир не стоит на месте. Нам нужно более активно внедрять информатизацию в сфере бытовых услуг, торговле, жилищно-коммунальном хозяйстве, на транспорте, сокращать бумажный документооборот за счет повсеместного использования технологий электронного правительства”.

Александр Лукашенко поручил к созданию электронного правительства привлечь Парк высоких технологий. “Эту проблему отправьте к Янчевскому (глава ПВТ. – Прим. БЕЛТА), чтобы он ею и занимался, привлекая дополнительные ресурсы из органов власти и других, но эту проблему – электронного правительства – надо в полном объеме решить. И как не ему сейчас ее решать”, – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что в обществе сейчас есть запрос на развитие ИТ-направления.

Президент Беларуси Александр Лукашенко требует от правительства конкретных действий в ответ на ограничение доступа к рынку ЕС.

“Нас не пускают на рынок Евросоюза. А мы почему не отвечаем? Почему не защищаемся? Почему мы аналогично им абсолютно симметрично и адекватно не показали ценность Беларуси? Я жду от правительства в этом направлении конкретных действий”, – сказал Президент.

По словам главы государства, реалии таковы, что на планете неподеленных рынков не осталось. “Приходя в любую страну, даже на каком-нибудь отдаленном континенте, мы сталкиваемся не только с местными производителями, но и с конкурентами, прежде всего из США, Европейского союза, Японии и особенно Китайской Народной Республики. Они молодцы, умеют работать на рынках и умеют себя зарекомендовать, прежде всего благодаря тому, что не используют никакие предварительные условия и силовые компоненты, они идут с деньгами, создают рабочие места и цивилизованным экономическим методом, мягко говоря, захватывают эти рынки – так, как и должно быть в цивилизованном мире “, – отметил Александр Лукашенко.

“Поэтому, чтобы хоть как-то зацепиться за эти рынки, в них приходится буквально вгрызаться зубами: в Африку, Латинскую Америку, Юго-Восточную Азию и Ближний Восток. И такие задачи давно поставлены”, – резюмировал глава государства.

Президент Беларуси Александр Лукашенко предостерег руководителей от упаднических настроений по обеспечению средней заработной платы в Br1000.

“Правительству поставлена задача (всем, не только правительству): обеспечить в этом году средний заработок по стране не менее Br1000, – сказал белорусский лидер. – Некоторые ответственные лица в разговорах между собой называют эту цифру неподъемной. Хочу предостеречь кое-кого от упаднических заявлений. Кто не может поднимать – надо уходить на более легкую работу. Вы не для того занимаете высокие государственные должности, чтобы отмахиваться от жизненно важных проблем”.

Александр Лукашенко сделал акцент на том, что почти все зависит от руководителя. “Там, где люди не тянут, там, где люди не могут (руководители предприятий), – надо срочно решить кадровые проблемы. Время уходит”, – добавил он.

Что касается наиболее проблемных предприятий, то подходы к их финансовому оздоровлению должны быть гибкими. Особенно там, где производственные объекты являются градообразующими. “В таких случаях упор надо делать на перепрофилирование и оптимизацию численности работников, – сказал белорусский лидер. – Но прежде – позаботиться о переобучении людей и предоставлении им других мест, если это нужно”. Задача ответственная и крайне необходимая, резюмировал он.

Контроль за ценами будет продолжен.

“Важный элемент – контроль за ценами на потребительские товары и услуги первой необходимости. В 2016 году мы смогли не допустить их существенного роста. Аналогичная ситуация складывается и сейчас. Контроль будет продолжен”, – отметил Александр Лукашенко.

В стране создано Министерство антимонопольного регулирования и торговли, в обязанности которого вменен мониторинг цен на потребительском рынке. “Но контролировать цены должны все, чтобы не допустить их необоснованного роста! Тем более что работает специальная горячая линия по этим вопросам, куда может обратиться каждый человек. И мы должны отреагировать на любое замечание граждан”, – подчеркнул Президент.

“Меня настораживает, что недавно министр антимонопольного регулирования и торговли, которому была поставлена четкая задача, отойдя от этой задачи, заявил: “Мы не будем, наверное, контролировать цены, мы больше будем ориентироваться на развитие конкуренции”. Или, может, я плохо услышал, или не понял чего-то. Повторяю вам публично: ваша задача – контроль за ценообразованием, как когда-то вы начали это делать на заре своих первых шагов в этой должности. И вы это умеете и должны делать. И никакие реформаторы и МВФ вам не указ, – сказал Александр Лукашенко, обращаясь к министру антимонопольного регулирования и торговли Владимиру Колтовичу. – Контролируйте ценообразование, особенно по тем товарам, которые подлежат контролю”.

Александр Лукашенко подчеркнул, что отход от этой задачи привел к тому, что стоимость сахара необоснованно увеличилась на 25%. “Сахарная свекла – один из самых рентабельных продуктов, которые мы выращиваем в сельском хозяйстве, все хотят ее возделывать. Гродненцы это лучше всего знают. Переработчики сахарной свеклы работают с хорошей прибылью. На рынке потребность в сахаре приличная – мы все продаем, что производим и даже по экспорту. Так почему подскочили цены?” – задался вопросом Президент. Он выразил сомнение в том, что конкуренция между сахарными заводами даст обратный эффект. “Поэтому ваша главная задача, а я на вас очень рассчитывал и рассчитываю пока, – ценообразование. Делайте так, как вы это умеете делать. Еще раз подчеркиваю: не слушайте никого, кто будет вас убеждать в какой-то либерализации. Либерализация хороша для того, кто не имеет проблем и у кого в кармане хорошие деньги. А у нас миллионы людей, которые сегодня денег много не имеют”, – сказал глава государства, обращаясь к Владимиру Колтовичу. Президент отметил, что не видит необходимости повышения цен на сахар. Тем более что его стоимость даже выше, чем в России. В результате у белорусского сахара может не стать рынков сбыта, в страну может хлынуть импортная продукция.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил разработать новую концепцию декрета №3.

Глава государства обратил особое внимание на необходимость сделать выводы из ситуации по декрету №3. “Нужна новая концепция – заставить каждого работать”, – заявил он.

Александр Лукашенко сказал, что в стране насчитывается около 350 тыс. человек, не занятых на рынке труда. “Что будем с ними делать? Если вы предложите иную альтернативу (декрету №3. – Прим. БЕЛТА), как заставить их работать, я отступлю. 350 тыс. человек должны работать, потому что они нам создают огромную проблему, прежде всего правоохранительной системе. А вообще это 500 тыс. человек – 150 тыс. мы по разным предлогам освободили от “бремени” работать”.

Белорусский лидер подчеркнул, что нужно делать выводы из того, что произошло. “Да, мы плохо на местах реализовали. Но кивать только на места, сбрасывая с себя ответственность, – не тот путь. У нас вертикаль власти, и мы несем за это ответственность”, – отметил Александр Лукашенко.

Он обратился к парламентариям: “Проблема есть, ее надо решать. Как будем действовать? Опять прописать, как мне предложили: не работаешь – должен какую-то сумму внести. Но вы же понимаете, что 10 тыс. человек внесут эти деньги и забудут. А остальные до февраля или марта следующего года ни копейки не внесут. Они и работать не пойдут, если их не заставить. Им проще выйти на улицы, на площади и кричать гвалтом. А еще подсунут какую-то копейку за то, что вышел на улицы, – ведь так было. Поэтому нужна новая концепция – заставить каждого работать”.

Президент добавил, что такой опыт имеется – опыт советских времен.

Увеличение тарифов на жилищно-коммунальные услуги может быть оправдано только при условии повышения качества обслуживания и снижения затрат.

“Хочу предупредить: повышение тарифов может быть оправдано только при условии повышения качества обслуживания и снижения затрат, а также при росте заработной платы, доходов населения”, – отметил Александр Лукашенко. Он напомнил, что в Беларуси внедрены безналичные жилищные субсидии. “Мною поручено еще раз изучить, как действует эта система. Если нужно, примем дополнительные меры”, – сказал Президент.

Он подчеркнул, что тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства – вопрос, который сегодня в наибольшей степени волнует людей. “Мы вынуждены их постепенно повышать, иначе реального оздоровления экономики не добиться. Я имею в виду, что сегодня то, что население не доплачивает, за него платят предприятия – так называемое перекрестное субсидирование”, – пояснил глава государства.

Представители МВФ во время переговоров согласились, что Беларусь не сможет за 1-1,5 года выйти на полное возмещение населением стоимости ЖКУ. “Во-первых, будут огромные платежи, во-вторых, это дестабилизирует обстановку в обществе. Поэтому мы будет это делать спокойно. Мы каждый год на $5 повышаем, люди привыкли к тому, что каждый год повышаем тарифы, чтобы достичь 100%. Сделаем не за 1,5 года, а за 4-5 лет сделаем”, – заверил Александр Лукашенко.

По его словам, сломать существующую систему просто, но гораздо сложнее создать новую. Президент предостерег сферу ЖКХ от передачи оказания услуг в частные руки, как это произошло в России. “Они поручили частникам, а сейчас не знают, что делать, а параллельно или до этого разрушили ту советскую, или, как еще называют, консервативную систему”, – сказал глава государства. Он поручил наладить эффективную работу нынешней системы. “Ее можно заставить работать, – убежден Александр Лукашенко. – Печально, что в Минске мое поручение не выполнено в этом плане. Но с этим в ближайшее время мы разберемся”.

Председателю Комитета государственного контроля Леониду Анфимову поставлена задача еще раз проанализировать стоимость ЖКУ. “Вы это должны сделать оперативно, чтобы я еще раз, вернувшись к этому вопросу, подписал указ по тарифам на эти услуги, – обратился Александр Лукашенко к руководителю КГК. – Надо еще опустить эти тарифы на 10% к тому, что вы увидите. Пусть организации живут “без жира”, по себестоимости работают с небольшим резервом”. Глава государства выразил уверенность, что после анализа услуг и принятых мер по снижению себестоимости процент возмещения населением стоимости оказания ЖКУ существенно вырастет.

Стоимость квадратного метра жилья не должна быть выше среднемесячного заработка.

“Если вести счет в твердой валюте, то сегодня строительство одного квадратного метра в среднем по стране обходится в $500, чуть выше. Но это выше, чем средняя зарплата. И государство обязано реагировать. Поэтому поручаю правительству обеспечить реализацию принципа: цена одного квадрата не должна быть выше среднемесячного заработка”, – отметил Александр Лукашенко.

Президент напомнил, что автором этой идеи является премьер-министр Андрей Кобяков. “Это вы предлагали такую систему, когда я вас назначил руководителем группы по строительству, когда вы сделали очень приемлемый для народа вывод, и я его поддержал: “квадратный метр – средняя зарплата”, – сказал Президент.

“Мы же сегодня страдаем, что Черный (министр архитектуры и строительства Анатолий Черный. – Прим. БЕЛТА) вместе с вице-премьером Калининым загубили или губят строительную сферу. В Гарлыке построили, еще где-то будут строить. Не заместим мы этими объектами те объекты, которые надо строить в Беларуси. И если сегодня жилье будет дешевле, люди будут вкладывать деньги в строительство, несмотря на сложности, а это огромный кусок работы для нашего строительного комплекса. Над этим нужно думать”, – подчеркнул глава государства.

В Беларуси необходимо увеличить объемы строительства арендного жилья, в том числе с привлечением частного капитала.

“В настоящее время увеличивается спрос на арендное жилье, который превышает предложение, особенно в Минске и других крупных городах. Правительству и губернаторам поручаю увеличить объемы такого строительства как за счет государства и собственных средств организаций, так и с привлечением частного капитала”, – отметил Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что за последние годы немало квартир и домов построено с господдержкой, в основном для многодетных семей, а также социально незащищенных граждан. “В нынешнем году такой подход должен сохраниться в большем объеме, но подавляющее большинство белорусов должно рассчитывать и на собственные силы. Для этого государство предоставляет немало вариантов”, – сказал Александр Лукашенко.

Все общественно значимые задержания коррупционеров санкционированы Президентом.

Президент немедленно дает санкцию на принятие действенных мер, когда ему докладывают о фактах коррупции. “Все общественно значимые задержания санкционированы лично мной”, – подчеркнул Александр Лукашенко. Глава государства напомнил, например, о крупном коррупционном задержании в столице, связанном с организацией школьного питания.

Основополагающие принципы в борьбе с коррупцией остаются, как и ранее, неизменными. “Это равенство всех перед законом и неотвратимость ответственности независимо от занимаемых должностей и былых заслуг. Именно такими подходами руководствуются наши правоохранительные органы, вскрывающие факты коррупции и пресекающие различные коррупционные схемы, – напомнил Президент. – Так будет и впредь”.

Президент Беларуси Александр Лукашенко предостерег силовиков от перегибов в борьбе с коррупцией.

“В каждом конкретном случае надо очень взвешенно подходить к возбуждению уголовного дела, сотню раз подумать, прежде чем навесить на человека клеймо “коррупционер”. На кону судьбы людей! Никакой напраслины быть не должно!” – подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент убежден, что в отдельных ситуациях человек может оставаться на воле, пока ведутся следственные действия.

В последние годы белорусское здравоохранение сделало значительный шаг вперед. По качеству оказания медицинских услуг Беларусь выходит на лидирующие позиции в мире.

Глава государства отметил результаты работы медиков в трансплантологии. За последнее десятилетие число проведенных операций по пересадке органов увеличилось почти в 25 раз. В 2016 году был взят знаковый рубеж: отечественные кардиохирурги провели первую в истории белорусской медицины одновременную пересадку сердца и легких.

Президент отметил, что в стране создана стройная система оказания медпомощи: областные, городские клиники, участковые больницы и ФАПы – для каждого уровня определен перечень вмешательств. В РНПЦ применяются новейшие технологии, которые и подтягивают за собой всю медицинскую отрасль. У таких специалистов, как, например, руководитель РНПЦ трансплантации органов и тканей Олег Руммо, начинают учиться другие, молодежь, которая приходит из вузов. Медицина достигла такого уровня, что “сегодня уже в областных центрах мы пересадки делаем, и не только почки”. “Там, где мы прикладываем руку, получаем результат”, – констатировал глава государства.

В республике создана эффективная система охраны здоровья матери и ребенка. “Младенческая и материнская смертность у нас настолько низка, что Беларусь по этому показателю стоит в одном ряду с самыми развитыми государствами. И мы этим по праву гордимся. Следует дальше внедрять высокие технологии в родильных домах и перинатальных центрах”, – уверен Александр Лукашенко.

Ярких достижений в области здравоохранения немало. Им способствовала целенаправленная работа по созданию современных медицинских центров, обеспечению лечебных учреждений современным оборудованием, внедрению новейших технологий. “В этом году мы планируем от экспорта медицинских услуг получить $40 млн. Если бы мне это сказали пять лет тому назад, я бы ответил: “Ну, мечтатели”. Мы тихо, спокойно к этому пришли. Сегодня из России в Витебск приезжают рожать, я не говорю про Минск. Приезжают – доверяют”, – отметил глава государства.

Однако, по словам Александра Лукашенко, нельзя упускать из вида первичное звено, где еще есть проблемы. Например, обслуживание жителей деревень, ряда райцентров, средняя продолжительность жизни в которых меньше, чем в городах. “Поэтому, во-первых, необходимо обеспечить более качественную врачебную и сестринскую помощь. Следует активнее внедрять передовые медицинские технологии. Во-вторых, укомплектовать штаты учреждений здравоохранения квалифицированными медицинскими работниками. В-третьих, скорая медицинская помощь везде, а прежде всего на селе, должна оказываться оперативно и в полном объеме”, – потребовал глава государства. Пристальное внимание должно быть уделено также повышению доступности диагностических услуг, в том числе в глубинке.

Средняя продолжительность жизни в Беларуси в 2017 году должна превысить 74 года.

Александр Лукашенко отметил, что важной задачей является увеличение средней продолжительности жизни в стране. “В текущем году она должна приближаться к 75 годам. 74 – железно. Но это для нас не предел”, – сказал он.

Несмотря на экономические трудности, ни одна государственная социальная программа не была и не будет прекращена. Будут постоянно совершенствоваться методы работы в отношении пожилых граждан. “Наши ветераны войны и труда, защищавшие Родину, поднявшие промышленность и сельское хозяйство, не останутся без помощи государства. Им и дальше будет обеспечена своевременная выплата пенсий, размер которых будет повышаться вместе с ростом заработной платы”, – отметил белорусский лидер. По его словам, продолжится поддержка семей, малообеспеченных и пожилых граждан, а также тех, кто потерял трудоспособность.

“К сожалению, количество нуждающихся в постоянном уходе растет. Только людей с ограниченными возможностями – более полумиллиона человек. И мы должны создать им достойные условия жизни”, – потребовал Александр Лукашенко. В домах-интернатах инвалидам и пожилым людям обеспечено комфортное проживание. Территориальными центрами социального обслуживания населения им оказывается широкий спектр услуг по доступным тарифам. Начал внедряться механизм социального госзаказа, позволяющий привлекать к оказанию таких услуг негосударственные организации. Это перспективное направление.

“Мы должны создать для людей с ограниченными возможностями такие условия, чтобы они в дальнейшем могли получать хорошее образование, профессиональные навыки и быть востребованными на рынке труда. Мир вокруг этих людей должен стать другим”, – резюмировал глава государства.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Министерству образования определить оптимальное количество вузов в стране.

“Министерству образования, другим заинтересованным ведомствам следует объективно оценить ситуацию – не является ли излишним для Беларуси существующее количество вузов? На сегодняшний день их более 50. При этом каждый считает нужным кроме профильных специалистов выпускать целые толпы юристов, экономистов, социологов и так далее”, – отметил глава государства.

“Нет ни социологов, ни политологов нормальных. Всех их знаем по фамилии, тех, которые выступают в средствах массовой информации разного толка. Мы же их сотнями выпускаем, где они?”, – задал вопрос Александр Лукашенко.

Президент поинтересовался, как обстоит ситуация с рабочими местами для 80 тыс. молодых специалистов, которые будут выпущены вузами в 2017 году. По его словам, вопрос должен быть решен, поскольку первое рабочее место – это имидж государства. “Все удивляются, что мы на это способны при таких условиях занятости. Но это человек, специалист, который делает первые шаги в жизни. Мы должны ему помочь. Первое рабочее место обеспечить железно, даже заставить руководителя, если это нужно, чтобы он принял к себе на работу”, – подчеркнул белорусский лидер.

Кроме этого, Министерству труда и соцзащиты, Министерству экономики необходим точный прогноз, сколько и каких специалистов потребуется для различных отраслей народного хозяйства, чтобы оптимально организовать процесс обучения и распределения выпускников, добавил он. “При этом нельзя идти на поводу у вузов и позволять им набирать студентов в погоне за прибылью. Диплом – это удостоверение профессионала, а не проходной билет на всякий случай”, – убежден Александр Лукашенко.

Также следует активизировать работу по развитию университетов как центров научно-инновационной деятельности. Нужно создавать при вузах технопарки, центры трансферта технологий, продвигать международное сотрудничество в области инноваций. Это будет способствовать рождению нового, высокотехнологичного сегмента экономики, отметил Президент и поручил правительству взять этот комплекс вопросов на контроль.

В школе необходима хорошо продуманная профориентация.

“В колледжи и вузы молодые люди не должны идти только по набранным баллам и наугад. Нужна хорошо продуманная профориентация. И чтобы ученики еще в школе приобретали навыки их будущих профессий”, – сказал глава государства.

Для этого требуются новые образовательные программы и методики, предполагающие издание соответствующих учебников и пособий. Такая работа уже идет, добавил Президент.

“Менять подходы нас подталкивает сама жизнь. Посмотрите, у наших партнеров по СНГ уже ощущается дефицит квалифицированных рабочих. В перспективе и мы можем столкнуться с этим, если не будем уделять достаточно внимания системе профтехобразования. У нас она сохранилась, но требует совершенствования”, – отметил белорусский лидер.

Президент подробно остановился на этом вопросе и заметил, что существуют две проблемы. Первая – готовятся специалисты, а на предприятиях они востребованы не всегда. В итоге пополняются ряды безработных. Вторая проблема – уровень знаний и навыков молодой смены порой невысокий. Учебные программы зачастую не учитывают научно-технический прогресс, новые технологии и материалы. Поэтому, как правило, выпускникам приходится заново учиться непосредственно на производстве.

Именно поэтому первостепенную значимость приобретает задача интеграции учебы и производства, добавил Александр Лукашенко. По его словам, надо активно развивать партнерские отношения предприятий с учреждениями образования и совместными усилиями совершенствовать материально-техническую базу специализированных учреждений, вузов.

“Я неоднократно подчеркивал, студентов последних курсов нужно включать в процессы производства. И не только последних курсов: надо со второго их тащить на поле, к станку, – сказал глава государства. – Можно также рассмотреть вопрос уменьшения сроков подготовки специалистов: если за три года возможно подготовить специалиста, давайте готовить и доучивать четвертый год на производстве. Пусть он там проходит специализацию. Надо вернуться еще раз к этому вопросу”.

Президент Беларуси Александр Лукашенко напоминает о требовании упростить учебные программы в школах и улучшить качество учебников.

“Несмотря на мои неоднократные указания упростить учебные программы, приблизить их к жизни, улучшить качество учебников и пособий, не перегружать школьников излишними заданиями, в полной мере вопросы до сих пор не решены”, – отметил глава государства. Сейчас с помощью интернета ученики имеют практически неограниченный доступ к информации. Но ребенок не способен самостоятельно выбрать в бурном информационном потоке рациональное зерно, которое принесет пользу. Функция школы – научить детей думать, грамотно пользоваться получаемыми знаниями, подчеркнул Президент.

Нельзя забывать о воспитательной функции учебных заведений, продолжил он. “Хочу сказать новому министру образования: у нас существует программа и по написанию учебных программ, и по изданию новых учебников. Я однозначно делаю вывод, что эта программа растянута – ее надо в два раза сократить. Сделайте это за лето, к новому сезону. Главное – дать учителю, преподавателю эту программу”, – сказал глава государства.

По словам Александра Лукашенко, можно рассмотреть вариант написания новых учебников, выделить для этого необходимые средства. К примеру, учебники по физике и математике, по мнению главы государства, имеют недостаточно качественное изложение и усложняют процесс обучения и восприятия информации.

Кроме того, Президент посоветовал обратить особое внимание на подростков: именно в этом возрасте дети начинают чувствовать себя взрослыми, ищут способы уйти от родительской опеки и подвергаются различным общественным веяниям. “Этим пользуются деструктивные силы, которые толкают подростков на суициды, правонарушения, другие антиобщественные действия. Здесь школа должна работать в тесной связке с родителями, которые зачастую перекладывают свои прямые обязанности на педагогов. В противном случае мы никогда не воспитаем достойную смену с высоким чувством ответственности перед обществом”, – убежден белорусский лидер.

Президент Беларуси Александр Лукашенко предлагает позже начинать учебный день в школе.

Президент рассказал на примере своей семьи, как тяжело учиться нынешним школьникам: вчера у сына было семь уроков, каждый день ребенок просыпается в полседьмого. В этом вопросе необходимо разобраться, подчеркнул глава государства, и начинать учебу в школе в 9 часов утра (а не в 8, как сейчас. – Прим. БЕЛТА), и не смотреть на то, что многим родителям надо раньше на работу.

“Что стоит дать дополнительный час утром ребенку поспать?” – сказал Александр Лукашенко.

“Возможно, для старшеклассников это нормально. А малышам, которые все равно поздно ложатся спать? Безобразие в школе, даже в элементарных вещах”, – считает Президент.

Белорусский лидер также заострил внимание на плохом здоровье у детей. Все свое свободное время они вынуждены тратить на учебу. “Если ребенок занимается еще и спортом, а это необходимо, то просто беда. Он не выдерживает такой темп”, – отметил глава государства.

По его мнению, в вузах студенты должны работать на полную катушку, особенно если поступили исходя из своих способностей и знаний. В этом случае будут нормально переносить нагрузки.

Президент также обратил внимание, что существует проблема набрать в войска специального назначения молодых людей с соответствующим здоровьем. “Это серьезная проблема, которую нужно решить”, – подчеркнул белорусский лидер.

Дело известного первопечатника Франциска Скорины позволило заявить о белорусском народе всей Европе.

“Пять веков назад вышла первая книга нашего просветителя Франциска Скорины. Его дело позволило заявить всей Европе: “Есть такой народ – белорусы!” – сказал глава государства.

Сохранению и развитию духовного наследия Беларуси способствует ежегодный республиканский праздник белорусской письменности, который в этом году пройдет на древней полоцкой земле, отметил белорусский лидер. На сей раз это торжество будет носить особый, символичный характер, ведь в нынешнем году исполняется 500 лет белорусскому книгопечатанию.

Государство всегда будет поддерживать одаренных и творческих личностей.

“Мы всегда будем поддерживать одаренных и творческих личностей. Особенно тех, кто своими работами вдохновляет миллионы людей, прославляет нашу страну”, – сказал глава государства.

Президент отметил, что уже говорил об этом при рассмотрении представленных к присвоению высоких государственных наград и государственных премий кандидатур. “Неправда, что у нас нет денег на поддержку талантливых людей. Скажу честно, может, это кому-то не понравится: талантов не хватает, которым надо заплатить. Давайте этих людей, мы будем их поддерживать, но только талантливых. Талантливый – положи на стол результат, получи и деньги, и признание. Так должно быть всегда. Для талантливого человека деньги не главное. Это важно, но не главное. Ему нужно признание, уважение, его должны знать в обществе. Но почему только с подачи Президента мы начинаем раскручивать наши таланты и высокие достижения?”, – задал вопрос глава государства.

У белорусского народа замечательная литература, музыка, живопись, архитектура, которые питают и которые достойны восхищения. “Нам дорог наш выразительный язык, который надо беречь, изучать и развивать. Нам оставлена в наследство героическая история, которую необходимо помнить и наполнять новыми свершениями, чтобы с достоинством передать будущим поколениям белорусов. Это драгоценные слагаемые, позволяющие не затеряться среди множества наций и народностей, чувствовать себя единой самобытной семьей, ценить свою свободу и независимость”, – подчеркнул Александр Лукашенко.

Беларусь стала примером миролюбия, толерантности и межнационального братства.

“Для всех Беларусь стала примером миролюбия, толерантности и межнационального братства. И здесь мы должны выразить искреннюю признательность всем религиозным конфессиям, представителям национальных диаспор, которые своей конструктивной, гуманистической позицией консолидируют наше общество”, – сказал глава государства.

Исторически сложилось так, что Белая Русь стала гостеприимным домом, где можно познакомиться с культурой и обычаями многих народов: здесь дружно живут белорусы и русские, украинцы и поляки, евреи и татары, эстонцы и литовцы, узбеки и казахи, представители многих других национальностей. “Такое культурное и религиозное многообразие не является яблоком раздора, как в других точках планеты, а служит взаимному обогащению. Этого удается достигнуть благодаря взвешенной, целенаправленной политике государства, и в этом плане нам завидуют”, – подчеркнул Президент.

Такое внутреннее устройство страны наряду с ее географическим положением и особенностями исторического развития определяет и внешнюю политику Беларуси, сказал глава государства.

Единство народа – первоочередное условие сохранения суверенитета белорусского государства.

“Чтобы сохранить в неприкосновенности суверенитет молодого белорусского государства, нужно многое. Но в первую очередь – единство и еще раз единство всех нас, всего белорусского народа. Это не просто слова. Это непреложный закон, выработанный на основе нашего исторического опыта”, – сказал глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул: “Когда нация едина, она в состоянии решить важнейшие задачи, потому что она может мобилизоваться и сконцентрировать усилия на приоритетных направлениях. За четверть века своей независимости мы не раз убеждались в этом”.

Завершая свое обращение к нации и парламенту, белорусский лидер сказал о том, что его волнует как главу государства. “Столетиями наш народ терзали, грабили, уничтожали, в лучшем случае просто не замечали. Поэтому он всегда мечтал о свободе. Чтобы, ни на кого не оглядываясь, жить своим умом, облагораживать родную землю, чтобы развивать национальные традиции и культуру, мирно трудиться ради себя и своих детей, на благо многострадальной Родины, – отметил Президент. – И вот мечта сбылась. Мы живем в независимом государстве. Неимоверно трудно было завоевать эту свободу. Но значительно труднее будет отстоять ее. Сегодня, когда мир сцепился в новой геополитической схватке, мы это понимаем с особой остротой. И не только понимаем, но уже ощущаем”.

Беларусь обладает крепким экономическим потенциалом, который устоял под ударами мировых кризисов. “Несмотря ни на что, мы всегда продолжали идти вперед, вкладывали средства в модернизацию предприятий, социальное развитие, находили друзей и партнеров по всему миру, осваивали новые рынки сбыта для нашей продукции. Поэтому сегодня имеем все, чтобы поднять экономику, запустить важнейшие проекты, придать новый импульс деловой инициативе и творческой энергии людей, – уверен Александр Лукашенко. – Главное – иметь волю к победе, веру в собственные силы. Это значит, что все в наших руках. И мы все умеем делать. И мы с вами это сделаем”.

Президент в заключение пожелал всем крепкого здоровья, мира и счастья.

Суверенитет и безопасность Беларуси – это святое.

По словам главы государства, посягательства на эти ценности недопустимы. “Вы должны понимать, что для меня и для всех сидящих здесь представителей органов власти и подавляющего большинства белорусского народа стабильность, безопасность нашего государства, независимость и суверенитет – это святое. И если кто-то на это посягнет, мы применим всю мощь нашего государства. Мы не посмотрим на то, как нас потом оценят”, сказал Президент.

“Неужели вам мало Украины? Вы же видите, к чему привела ваша политика в Украине. Я не хочу, чтобы это произошло в Беларуси. Я не хочу избивать, стрелять в своих людей. Мною было принято решение не допустить этих столкновений, – добавил глава государства. – Вы же видите, что и сейчас происходит (мы уже не нагнетаем эту обстановку в обществе). Люди с боеприпасами, с оружием со всех сторон прут в страну. Что мне скажет потом народ, если начнут рвать на каждом перекрестке?”

“И не говорите, что Лукашенко не изменился, что он такой, сякой и так далее… Изменился. Я буду делать все до какого-то уровня. Но если я и мои коллеги (те, кто обеспечивает безопасность) почувствуем, что завтра эта красная черта будет преодолена, мы примем жесточайшие меры. Лучше вы нас осудите, чем нас осудит белорусский народ”, – подчеркнул Александр Лукашенко.

“Вы что, хотите и здесь дестабилизировать обстановку? И здесь хотите перевернуть все? Зачем вам это надо? Хватит уже! Весь европейский континент пылает. Надо остановиться. И если Беларусь может что-то для этого сделать, возьмите это в Беларуси. Мы готовы работать на это”, – заявил Президент.

Мирная жизнь в Беларуси и территориальная целостность государства надежно защищены.

“Делая ставку на дипломатию, мы тем не менее не можем исключить любого поворота событий. Обострение международной обстановки выдвигает на первый план вопросы внешней и внутренней безопасности нашего миролюбивого государства. Наиболее весомым аргументом, способным охладить горячие головы, является белорусская армия. Она мобильна, хорошо обучена и вооружена современными средствами ведения боя. Народ Беларуси может быть уверен, что мирная жизнь в нашем государстве, его территориальная целостность надежно защищены”, – заявил Александр Лукашенко.

Важен тот факт, что повысить свой оборонный потенциал Беларусь во многом смогла собственными силами. Обновлены средства связи и навигации, парк учебно-боевых самолетов. “В стране создана новая военно-промышленная отрасль – ракетостроение, которая, кстати, развивается очень бурно. В 2016 году прошла успешные испытания и поставлена в войска отечественная ракетная система залпового огня “Полонез”, являющаяся эффективным оружием сдерживания”, – отметил глава государства.

Также за последние несколько лет введены в строй такие образцы военной техники белорусского производства, как боевая машина разведки “Сталкер”, новейшие модификации противотанкового комплекса “Шершень”, транспортная гусеничная машина “Москит” и многое другое. По словам Президента, это образцы военной техники самого высокого мирового уровня, что будет продемонстрировано на учениях.

СМИ независимо от того, какую точку зрения они представляют, надо быть более ответственными в медийном пространстве.

По словам главы государства, обеспечение национальной безопасности невозможно без надежной защиты от деструктивных информационных атак, которые стали средством вмешательства во внутренние дела суверенных государств. “Подобные диверсии наносят невосполнимый ущерб, так как их целью является сознание людей. Зомбированные граждане – это чужие среди своих”, – сказал Александр Лукашенко.

В Беларуси приняты конкретные меры по снижению уровня информационных угроз, в том числе исходящих из интернета. Создан Национальный центр реагирования на хакерские взломы, кражи информации и другие незаконные действия подобного характера. Особое значение в этом деле приобретает комплексная система информационной безопасности Беларуси.

За обеспечение стабильности в обществе несут ответственность также СМИ: телевидение, радио, газеты, сетевые и другие средства массовой коммуникации. “Несомненно, их роль в формировании общественного мнения, в информировании населения велика. Те из них, которые разжигают страсти, сеют вражду в обществе, призывают к противоправным действиям, вредят обществу и стране, – отметил Президент. – К сожалению, в этом году мы столкнулись с откровенно провокаторской деятельностью представителей наших оппозиционных и ряда зарубежных изданий. В погоне за сенсациями они недостоверно освещали события в Беларуси, становились пособниками организаторов несанкционированных выступлений, стремясь придать им радикальный, антигосударственный характер. Это прямое нарушение журналистской этики”.

“Средствам массовой информации независимо от того, какую точку зрения они представляют, надо быть более ответственными в медийном пространстве. В борьбе за свою аудиторию нельзя забывать, что только объективная и достоверная информация является главным их инструментом, – подчеркнул Александр Лукашенко. – Не надо пытаться что-то сгладить или приукрасить – это только подорвет доверие к вам. Ведь получение правдивой, полной и своевременной информации – конституционное право наших граждан. И вы должны его обеспечить. Это один из основных факторов национальной безопасности страны”.

Беларусь продолжит взаимодействие с Россией и заинтересована также углублять диалог с НАТО.

Александр Лукашенко подчеркнул, что противостоять вызовам современного мира в одиночку сложно. Президент будет это делать коллективно, “взаимодействуя в ОДКБ и на союзном уровне с Российской Федерацией”. Ежегодно Беларусь и Россия проводят более 40 совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки, в том числе масштабные учения с привлечением многих родов войск.

Очередные крупные маневры “Запад-2017″ пройдут осенью. Глава государства напомнил, что эти учения некоторыми европейскими партнерами были восприняты как выпад. Такая позиция вызвала недоумение белорусской стороны. “Интересам Беларуси отвечает и пошаговое углубление диалога с военным блоком НАТО. Это важно для снижения потенциальных рисков с учетом, что натовские структуры находятся уже у наших границ”, – отметил Александр Лукашенко.

Он убежден, что в этом плане сторонам нужно делать шаги навстречу друг другу. “У нас есть проблемы, которые надо решать. Экономикой надо заниматься”, – заметил Президент.

Переходя к теме внутренней безопасности, глава государства уточнил, что с помощью современных технологий в прошлом году количество нарушителей государственной границы снижено почти вдвое. При перемещении через Беларусь задержано 17 иностранных боевиков-террористов. “И это только недавно. Задача правоохранителей – действовать максимально четко: речь идет о борьбе с терроризмом, контрабандой оружия и наркотиков, нелегальной миграцией”, – подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил активнее привлекать средства частного бизнеса для создания военной продукции.

“В 2017 году следует расширить практику привлечения внебюджетных источников финансирования, в том числе средств частного бизнеса, для создания продукции военного назначения”, – поручил Александр Лукашенко.

Это позволит рассчитывать на серьезное увеличение экспорта подобной продукции и участвовать в развитии международной кооперации. Сегодня ассортимент оборонного сектора Беларуси – один из самых широких в Европе: от систем поражения до средств разведки и радиоэлектронной борьбы, отметил глава государства.

“Однако каким бы совершенным ни было современное оружие, для армии особенно важны хорошо обученные, верные Родине, сильные духом солдаты и офицеры. Следует уделять еще большее внимание качеству подготовки личного состава, его патриотическому воспитанию. Каждый должен глубоко осознавать личную причастность к защите Отечества и ответственность за укрепление его рубежей”, – добавил Президент.

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал результаты белорусских спортсменов в сфере спорта высших достижений.

По словам главы государства, работа в данной области полностью провалена. “Мы сделали очень многое, если не все, чтобы ожидать от наших спортсменов самых высоких результатов, которыми будет гордиться страна. Однако без возрождения детского спорта, позволяющего отбирать и растить подлинные таланты, нам не добиться ярких побед. Болевой точкой остается уровень и квалификация тренерских кадров. Наведем порядок в этих двух вопросах – результат не заставит себя ждать. При этом хочу сказать, что работа в сфере спорта высших достижений полностью провалена. Самая высокая идеология сегодня – спорт. Миллионы смотрят за спортсменами, болеют и переживают за них”, – отметил Александр Лукашенко.

Спортивные федерации будут реформированы.

По словам главы государства, будут реформированы спортивные федерации, перестраивается Национальный олимпийский комитет. “Работа в сфере спорта высших достижений полностью провалена”, – отметил он. При этом Александр Лукашенко добавил, что руководство страны сделало многое, чтобы атлеты добились самых высоких результатов, которыми могла бы гордиться страна.

Президент также призвал региональных руководителей обратить внимание на работу ледовых арен. “Позорище – иметь ледовую площадку и не иметь спортшколы, где должны заниматься дети шорт-треком, фигурным катанием”, – сказал глава государства.

Ответственным экзаменом для Беларуси станут II Европейские игры 2019 года.

Глава государства подчеркнул высокое доверие Беларуси со стороны международного олимпийского движения. “Мы обязаны показать всему миру свой высокий спортивный потенциал, удивить гостей нашими богатыми культурными традициями, гостеприимством, доброжелательностью, духовным наследием, но и высокими спортивными достижениями”, – заявил Александр Лукашенко.

Беларусь получила право проведения II Европейских игр на 45-м заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов, которое в октябре 2016 года состоялось в Минске. I Европейские игры прошли в июне 2015 года в столице Азербайджана Баку, на которых белорусские атлеты завоевали 43 награды.

Каждый пятый белорус систематически занимается физкультурой и спортом.

Александр Лукашенко подчеркнул, что государство уделяет пристальное внимание развитию спорта. В Беларуси строятся современные объекты: стадионы, ледовые арены, плавательные бассейны, игровые и тренажерные залы, спортивные дворовые площадки. “Все это для наших граждан, для детишек – будущего нашей страны. Каждый вложенный сюда рубль дает существенный эффект практически во всех социальных сферах. Здоровый, спортивный человек и болеет меньше, и работает лучше. Очень рад, что в Беларуси все больше людей понимают это и активно вовлекаются в занятия физкультурой и спортом. Посмотрите, с каким воодушевлением пожилые люди гуляют по паркам, занимаясь скандинавской ходьбой, плавают в бассейнах. Сегодня физкультурой и спортом систематически занимается каждый пятый белорус. Это больше, чем ранее. Но исключительно мало по сравнению с развитыми странами, где такими занятиями охвачено от 40% до 70% населения”, – отметил Президент.

БелТА