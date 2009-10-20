Фактор риска

1 марта — Международный день борьбы с наркотиками
Проблема наркотикомании с каждым годом становится все острее, и связано это с тем, что  основную массу наркоманов составляет молодежь в возрасте до 30 лет. Среди подростков спрос на наркотики возрастает ежегодно в 1,5 раза. Растет количество людей, вовлеченных в наркобизнес.
Наркомания — заболевание,  которое развивается в результате немедицинского применения наркотиков. Характеризуется возникновением зависимости от приема препарата, в результате чего постепенно наступает психическая и физическая деградация личности. В возрасте 9-18 лет достаточно 1-2 инъекций героина,  чтобы наступила зависимость,  появляется эйфория (так называется «кайф») и желание еще раз «пережить» что-то подобное.
Внешние признаки и симптомы употребления наркотиков:
-  неестественно расширенные или суженные зрачки;
- покрасневшие и мутные глаза;
- замедленная или невнятная речь;
- состояние опьянения без запаха алкоголя;
- плохая координация движений;
- заторможенность или, наоборот, «суперактивность»;
- очевидные следы от уколов,  порезы, синяки.
Катастрофически резко ухудшается психическое состояние наркомана: нарастает безразличие, потеря интереса и участия в делах,  семьи,  уходы из дому,  пропуски занятий в школе,  ухудшение памяти и,  как следствие плохая успеваемость, сверхболезненная реакция на критику,  немотивированная агрессивность,  частая и резкая смена настроения, бессонница,  чередующаяся с сонливостью,  учащаются просьбы дать денег, или появляются у ребенка деньги неизвестного происхождения,  пропадают из дома ценные вещи. В столе,  портфеле попадаются свернутые трубочки,  фольга,  маленькие ложечки,  капсулы,  неизвестные таблетки,  порошки.
Вначале появляется психическая зависимость от наркотиков, выражающаяся в постоянном желании ощущать эйфорию после  их приема. А дальше наступает физическая зависимость,  когда человеку хорошо,  комфортно только при наличии наркотика в организме. У «наркомана», лишенного постоянной подпитки, наступает «ломка». Нарушается аппетит,  появляется слезотечение, чихание, насморк,  озноб сменяется жаром,  наблюдается потливость в покое,  неприятные ощущения в мышцах переходят в сильные боли,  наркоман не находит себе места,  мечется, причем тяга к наркотику настолько велика,  что с целью его приобретения больной не остановится ни перед чем,  он готов совершить даже преступление. В особых случаях может даже наступить смерть. В таком состоянии каждый третий наркоман заканчивает жизнь самоубийством.
Прием наркотиков оказывает вредное влияние на все органы и системы человека, вследствие ослабевает деятельность сердечно-сосудистой системы, развиваются процессы,  способствующие росту раковых клеток,  повышается склонность к тромбообразованию,  не заживают даже мелкие раны,  выпадают волосы,  появляется импотенция, даже простуда у таких людей протекает тяжелее обычного. В печени развивается гепатит, потом цирроз и рак. Продолжительность жизни наркомана 5-10 лет с момента формирования зависимости.
Распространение наркомании тесно связано с проблемой СПИДа. 85% от всех случаев заражения ВИЧ-инфекцией — это потребители наркотиков.
Если возникает подозрение,  что ваш ребенок употребляет наркотики,  не угрожайте, не наказывайте, проявите терпение, заботу и внимание. Своевременно обратитесь к специалистам. В домашних условиях (анонимно) помочь установить факт употребления наркотиков или снять подозрение (необоснованное) можно с помощью экспресс-тестов, которые продаются в аптечной сети. Эта процедура проста и доступна каждому. Объясните вашему ребенку,  что он будет проверен при малейшем подозрении на употребление наркотиков.
Это — не недоверие. В разумных пределах контролировать действие детей — законное право и обязанность родителей.

Т. Овсяник.
Инструктор-валеолог УЗ «Мядельская ЦРБ»



24 лютага 2017.   Каментарыі: Каментароў няма.    Размешчана ў Медыцына

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