Фактор риска

1 марта — Международный день борьбы с наркотиками

Проблема наркотикомании с каждым годом становится все острее, и связано это с тем, что основную массу наркоманов составляет молодежь в возрасте до 30 лет. Среди подростков спрос на наркотики возрастает ежегодно в 1,5 раза. Растет количество людей, вовлеченных в наркобизнес.

Наркомания — заболевание, которое развивается в результате немедицинского применения наркотиков. Характеризуется возникновением зависимости от приема препарата, в результате чего постепенно наступает психическая и физическая деградация личности. В возрасте 9-18 лет достаточно 1-2 инъекций героина, чтобы наступила зависимость, появляется эйфория (так называется «кайф») и желание еще раз «пережить» что-то подобное.

Внешние признаки и симптомы употребления наркотиков:

- неестественно расширенные или суженные зрачки;

- покрасневшие и мутные глаза;

- замедленная или невнятная речь;

- состояние опьянения без запаха алкоголя;

- плохая координация движений;

- заторможенность или, наоборот, «суперактивность»;

- очевидные следы от уколов, порезы, синяки.

Катастрофически резко ухудшается психическое состояние наркомана: нарастает безразличие, потеря интереса и участия в делах, семьи, уходы из дому, пропуски занятий в школе, ухудшение памяти и, как следствие плохая успеваемость, сверхболезненная реакция на критику, немотивированная агрессивность, частая и резкая смена настроения, бессонница, чередующаяся с сонливостью, учащаются просьбы дать денег, или появляются у ребенка деньги неизвестного происхождения, пропадают из дома ценные вещи. В столе, портфеле попадаются свернутые трубочки, фольга, маленькие ложечки, капсулы, неизвестные таблетки, порошки.

Вначале появляется психическая зависимость от наркотиков, выражающаяся в постоянном желании ощущать эйфорию после их приема. А дальше наступает физическая зависимость, когда человеку хорошо, комфортно только при наличии наркотика в организме. У «наркомана», лишенного постоянной подпитки, наступает «ломка». Нарушается аппетит, появляется слезотечение, чихание, насморк, озноб сменяется жаром, наблюдается потливость в покое, неприятные ощущения в мышцах переходят в сильные боли, наркоман не находит себе места, мечется, причем тяга к наркотику настолько велика, что с целью его приобретения больной не остановится ни перед чем, он готов совершить даже преступление. В особых случаях может даже наступить смерть. В таком состоянии каждый третий наркоман заканчивает жизнь самоубийством.

Прием наркотиков оказывает вредное влияние на все органы и системы человека, вследствие ослабевает деятельность сердечно-сосудистой системы, развиваются процессы, способствующие росту раковых клеток, повышается склонность к тромбообразованию, не заживают даже мелкие раны, выпадают волосы, появляется импотенция, даже простуда у таких людей протекает тяжелее обычного. В печени развивается гепатит, потом цирроз и рак. Продолжительность жизни наркомана 5-10 лет с момента формирования зависимости.

Распространение наркомании тесно связано с проблемой СПИДа. 85% от всех случаев заражения ВИЧ-инфекцией — это потребители наркотиков.

Если возникает подозрение, что ваш ребенок употребляет наркотики, не угрожайте, не наказывайте, проявите терпение, заботу и внимание. Своевременно обратитесь к специалистам. В домашних условиях (анонимно) помочь установить факт употребления наркотиков или снять подозрение (необоснованное) можно с помощью экспресс-тестов, которые продаются в аптечной сети. Эта процедура проста и доступна каждому. Объясните вашему ребенку, что он будет проверен при малейшем подозрении на употребление наркотиков.

Это — не недоверие. В разумных пределах контролировать действие детей — законное право и обязанность родителей.