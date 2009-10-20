Ответственность за тех, кого приручили

Содержание домашних животных в квартирах регламентируют правила, принятые Советом Министров Беларуси. Однако в законе прописаны правила только относительно домашних собак и кошек. То есть домашними официально считаются лишь собаки и кошки.

После того, как в квартире завели животное, владелец должен в трехдневный срок подать в ЖКХ заявление о регистрации кошки или собаки и предоставить справку от ветеринара о том, что животное здорово. В ЖКХ выдадут удостоверение и жетон на животное. Что касается кошек, то за них вне зависимости от породы налог не взимается. А вот за содержание собак платить придется — в зависимости от роста животного и породы.

Налог за собаку добавляется в квартплату. Если же животное не зарегистрируют и в ЖКХ узнают об этом, владельцу тоже грозит штраф — от 10 до 30 базовых величин. Штраф за превышение количества животных в квартире — от 10 до 30 базовых величин но статье 21.16 Кодекса об административных правонарушениях Беларуси (нарушение правил пользования жилыми помещениями).

Также хотелось отдельно остановиться на такой проблеме, как бродячие собаки. Известны случаи, когда бродячие животные, сбившись в стаи, нападали на людей. Естественно, на группу из нескольких человек они напасть побоятся, а вот одиноко идущая женщина, ребенок или пожилой человек реально имеют возможность стать жертвой стаи бездомных собак.

Откуда берутся эти четырехлапые «группировки»? Одной из основных причин такой ситуации является отношение людей к четвероногому другу. Немало примеров, когда берут маленького щенка домой, а когда он надоедает, выбрасывают на улицу. К причинам можно отнести и хозяев собак, которые не заботятся о стерилизации своих питомцев. Когда природа берет свое и появляются на свет новые щенки, которые из-за жалости людей к ним зачастую оказываются на улице и увеличивают численность бездомных животных. Есть и другие причины образования стай бродячих собак, в которых также участвует человек.

В связи с этим хотелось бы напомнить любителям собак об ответственности за владение и содержание домашних животных.

Ст. 15.47 КоАП устанавливает административную ответственность за нарушение правил содержания домашних и (или) хищных животных, предусматривает взыскания за совершенные административные проступки. Так, согласно ч. 1 данной статьи при нарушении правил содержания собак, кошек и (или) хищных животных в отношении физического лица, виновного в совершении указанного правонарушения, могут быть применены такие меры административного наказания, как вынесение предупреждения или наложение штрафа в размере до 15 базовых величин.

При нарушении правил содержания собак, кошек и (или) хищных животных, повлекшим причинение вреда здоровью людей или имуществу, виновное лицо может быть подвергнуто наказаниям в виде наложения на него штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин или к нему может быть применен административный арест (ч. 2 ст. 15.47 КоАП).

Ю. ЖЕЛУБОВСКИЙ.

Заместитель начальника ОВД райисполкома, начальник милиции общественной безопасности.