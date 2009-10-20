Не будите лихо…

В пятницу и субботу в Минске и некоторых других городах состоялись собрания граждан, которые протестовали против Декрета № 3. Сами по себе эти «протесты» при всем желании масштабными назвать нельзя, т.к. участие в них приняла какая–нибудь десятая часть процента от числа всех граждан страны. Это с одной стороны. С другой — мероприятия состоялись, замалчивать их глупо и бессмысленно.

Но поразмышлять над причинами и следствиями нужно.

Прежде всего трудно разделить ту радость, которую излила из себя оппозиционная пресса. В ход пошли все пронафталиненные инструменты пропаганды и агитации. И «просветленные счастливые лица демонстрантов», и «пять тысяч участников», и «миллионы просмотров на Ютубе», и глухие угрозы в адрес власти, а также призывы сделать «протест» нескончаемым, вплоть до…

Каждый, у кого есть глаза и уши и кто не зомбирован пропагандой, сам и без подсказки разберется в тенденциозности и лживости всей этой трескотни.

Вопрос в другом: если «марши» действительно являются протестными в отношении декрета, то энергия устроителей и участников тратится попусту. Совершенно понятно, что декрет, установивший необходимость уплаты сбора тем, кто не может подтвердить и/или обосновать причины несвоевременной выплаты налогов, то ясно, что мера эта правильная. Иначе как понять десятки тысяч коллизий, о которых все прекрасно знают, в том числе и оппозиционные журналисты, но предпочитают помалкивать? Например, человек официально не работает, соответственно не платит налогов, поскольку… ежедневно занимается ремонтными и отделочными работами в тех самых пресловутых роскошных коттеджах, которые кольцом окружили наш город.

Он хороший мастер — плиточник, сантехник, электрик, его услуги нарасхват, и получает он на порядок больше рабочего МТЗ, учительницы и даже нелюбимого некоторыми согражданами милиционера. Причем в СКВ. Но и тракторозаводец, и врач, и милиционер каждый месяц платят налоги, а «хитрый» плиточник полученные в конверте доллары несет исключительно для дома, для семьи.

А чем он, спрашивается, лучше слесаря–наладчика МАЗа, почему у него такая привилегия — жить в государстве, но считаться вольным иностранцем?

Внятный ответ на этот простой вопрос — это, собственно говоря, и есть ответ, для чего издан Декрет № 3. Если вкратце, то — для сохранения социальной справедливости! Ни одна страна не может нормально существовать и развиваться, если у нее есть две параллельные экономики: одна — легальная, в которой все граждане и субъекты исправно платят налоги и пользуются социальными возможностями, другая — полуподпольная, в которой вольготно себя чувствуют разного рода «ремонтники», мелкие контрабандисты, живущие за счет близости к границе, всевозможные «гастарбайтеры», опять же получающие где–то «серые» конверты и потому уклоняющиеся от налогов, а также множество иных пройдох и ловкачей. Если вы, уважаемый читатель, согласны с тем, что каждый согражданин, находящийся в хорошей физической форме, зарабатывает деньги, но не считает нужным участвовать в формировании госбюджета, пенсионного фонда и других важнейших государственных институций, то первейшая задача и госорганов, и любого сознательного человека выявить такого «подпольного Корейко» и заставить его рассчитаться с обществом. Иначе мы рискуем получить новый класс засекреченных богачей и полную вследствие их цинизма деградацию медицины, образования, пенсионных выплат и других пособий для инвалидов, немощных, стариков и детей.

Тогда почему «протестуют»? Приняли беседу Президента с Середичем за «капитуляцию», за «слабость»? Полноте, не надо иллюзий, не путайте вежливость со слабостью…

Поверьте, государство просто не имеет права поддаться на «протесты» шумных групп, которые выходят на площади под призывы оппозиционных политиков, которые увидели в этой коллизии возможность попытать свой шанс и половить рыбку в мутной воде. Потому что отступление по принципиальному, судьбоносному вопросу, от которого зависит благополучие миллионов белорусов, будет со стороны власти актом предательства по отношению к тем, кто честно трудится и честно платит налоги. Неужели неясно?

Понятно, что никому не хочется платить свои деньги, действительно, что в этом приятного? Но, извините за банальность, цивилизованное государство тем и отличается от неорганизованной, живущей эмоциями толпы, что оно должно создавать условия для работы, бизнеса, повышения благосостояния, но также вправе и безукоснительно требовать от всех без исключения, чтобы законы страны соблюдались неукоснительно, в том числе и законы в налоговой сфере.

К сожалению, нельзя обойти вниманием и такое объективное обстоятельство — определенная «неповоротливость» властных структур, а также неосведомленность некоторых сограждан привели к тому, что Декрет № 3 отдельные «комментаторы» стали истолковывать как «наступление на бедных» и желание, как говорится, вырвать кусок из горла тех, кто сегодня объективно находится в трудных жизненных условиях. Конечно, никакой закон не может учесть все жизненные обстоятельства. Такие, например, как невозможность трудоустройства некоторых граждан в силу возраста, здоровья, отсутствия в их местности работы… А многие люди на периферии просто «живут с огорода» и им действительно трудно заплатить сбор! Много и других индивидуальных историй. Неудовольствие людей, получивших уведомление из налоговой инспекции, по–человечески можно понять. Ведь они не построили на неведомо откуда взявшиеся доходы коттеджи в мавританском стиле, они не имеют не только «Бентли», но не наскребут на какую–нибудь древнюю «Мазду» и чаще всего пользуются велосипедом «Аист». И, безусловно, частый гребешок налоговых органов не должен буксовать на этих людях. Надо разбираться с каждым случаем. Объективно и справедливо.

Но что выяснилось во время десанта руководителей Администрации в регионы? На личные приемы к Н.Кочановой, М.Рыженкову, Н.Снопкову, В.Мицкевичу и другим руководителям пришли сотни людей, которые от них узнали, что местным органам власти Президентом предоставлено право самим решать — могут ли люди, попавшие в трудное жизненное положение, получить освобождение от уплаты сбора. Вот и вся коллизия: если ты нетрудоспособен, если в семье сложилась такая ситуация, что за кем–то из членов семьи необходим постоянный уход, если где–то элементарно нет рабочих мест, то вопрос со сбором решается в пользу гражданина. Во всех остальных случаях — платить придется, ибо это справедливо и судьбоносно для страны.

Страсти вокруг этой проблемы заострили еще один момент — несмотря на сложную экономическую конъюнктуру, и центральные, и местные власти, и бизнес должны прилагать максимальные усилия, чтобы у трудоспособной части населения всегда была возможность устроиться, переквалифицироваться, вообще включиться в трудовой процесс. И эта задача должна решаться, она приоритетна, потому что перед тем как взять, надо и что–то дать. Это общеизвестно.

Возвращаясь к «протестам», то у любого человека, «интересующегося политикой», возникает простой вопрос: для чего это все? Неужели только для того, чтобы попробовать власть на крепость, устойчивость, попытаться, как любят выражаться политологи, раскачать лодку? Ну, предположим, «раскачали», а дальше? Для того чтобы понять это «дальше», давайте вспомним мрачную историю содержащихся под арестом корреспондентов агентства «Регнум», которые фактически призывали ослабить государство, что привело бы к ликвидации такой страны, как Беларусь. Не забудем и зловещие фразы Жириновского, одного из начальников Госдумы, которые нужно понимать так: Беларуси уготована судьба стать одной из областей России. Вчитаемся в «свежий» текст практически официального идеолога Суздальцева, в котором тот прямо заявляет, что война в Донбассе, присоединение Крыма и пр. — все это произошло «из–за политики Лукашенко». Но это не бред какого–нибудь алкаша, это звено в формировании нового образа «врага» для падкого на подобные сенсации общественного мнения. Это перепечатано в крупнейших газетах России! И делается это в далеко идущих целях… Да и западные ветры приносят мрачные вести — в Польше усиливается обработка молодых граждан нашей страны для получения пресловутой «карты поляка» и ставятся вопросы их массовой эмиграции в Польшу. И это говорится на официальном уровне.

Можно привести много разных примеров, которые показывают, что совершенно разные политические силы спят и видят, как бы устроить в Беларуси какую–нибудь массовую заваруху — конкретные причины не так и важны! Главная цель — чтобы впиться нам в горло. Только клинический идиот посчитает, что газета, мол, сгущает краски, что Беларусь, мол, все нежно любят и неустанно пекутся о благополучии ее граждан.

Конечно, в таких деликатных вопросах, как упрочение независимости и развитие всесторонних дружеских отношений со своими соседями, надо быть предельно корректными и вежливыми, но игнорировать очевидные факты, тем более — тенденции могут только беспринципные местные аферисты, для которых в любом процессе превалируют похоть к власти и желание разжечь костерок. На украинскую ситуацию, которая также начиналась с внешне безобидных «протестов», а закончилась расчленением страны, уже неприлично и ссылаться… Так что, будем учитывать ошибки других или создавать собственноручно проблемы, чтобы потом мужественно и с болью их преодолевать?

В заключение. Каждый гражданин имеет право высказать свое мнение в любой форме, если это не наносит ущерба обществу и государству. Поэтому каждый волен решать, что он преследует, выходя на улицу, прихватывая с собой алюминиевую кастрюлю и половник для создания шума и гама! Ослабить власть, надавить на государство, добиться справедливости, предложить нечто такое, что будет способствовать общему благосостоянию? Или просто пошуметь, «оторваться», профигурировать перед телекамерой зарубежной станции? И каждый журналист должен трижды подумать, чем отзовется его слово. Единением белорусов или конфликтом?

Кстати, в нынешнем году отмечаются две глобальные даты — Февральская и Октябрьская революции, когда среди прочего эмоциональная интеллигенция, а прежде всего пламенные публицисты тех лет, приложили титанические усилия, чтобы убедить сограждан выйти на улицы и протестовать. Что из этого вышло? Не счесть количества покаяний, которые потом принесли российскому народу Бунин, Дорошевич, Гучков — Милюков, а также другие герои «общественного мнения» тех лет — «главари и глашатаи», как назвал их Маяковский. Вожди восставших — Троцкий, Бухарин, Каменев, те не успели покаяться — кровавые демоны, которых они безответственно разбудили, просто убили их…

Вацлав КУДЕЛКО.