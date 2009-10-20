В его работе участвовала и большая делегация из Китайской Народной Республики, гости из Российской Федерации, Европы и Азии. Свою признательность зал выразил искренними аплодисментами и представительнице Калмыкии Римме Ханиновой, отец которой у 1942-1944 годах сражался с фашистскими захватчиками в партизанском отряде на белорусской земле. Основные темы творчества поэта Михаила Ханинова — прославление героизма народных мстителей, а еще он перевел на калмыцкий язык сборник Я. Купалы «Избранная лирика». В рамках проведения XXIV Минской международной книжной выставки-ярмарки, которая отшумела на днях в столице нашей страны, произошло несколько заслуживающих внимания форумов. Один из них — симпозиум литераторов «Писатель и время» в конференц-зале Национальной библиотеки. Живой интерес вызвал разговор о 500-летии белорусского книгопечатания, роли Франциска Скорины в мировой культуре и творческих контактов в литературном процессе. Как отметил модератор, заместитель министра информации Алесь Карлюкевич, на симпозиум приехали поэты и прозаики, драматурги и публицисты, представители издательств, государственных органов управления из семнадцати стран.В его работе участвовала и большая делегация из Китайской Народной Республики, гости из Российской Федерации, Европы и Азии. Свою признательность зал выразил искренними аплодисментами и представительнице Калмыкии Римме Ханиновой, отец которой у 1942-1944 годах сражался с фашистскими захватчиками в партизанском отряде на белорусской земле. Основные темы творчества поэта Михаила Ханинова — прославление героизма народных мстителей, а еще он перевел на калмыцкий язык сборник Я. Купалы «Избранная лирика».

Затем перед участниками международного симпозиума литераторов выступила министр информации Лилия Ананич. Такой форум у нас, как отметила Лилия Станиславовна, проходит уже в третий раз, и очень приятно, что его участников приветствовал Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. «Мы очень ценим литературные контакты и гуманитарные проекты, — подчеркнула она, — которые реализуются нашей страной совместно с другими государствами. А вклад Франциска Скорины из Полоцка в книгопечатание — это не только достояние Беларуси, но и всего мира». Кстати, древний Полоцк в мае отметит своё 1155-летие, а в сентябре примет очередной День белорусской письменности. Знаковым событием накануне выставки-ярмарки явилось факсимильное издание 20-томного книжного наследия нашего первопечатника. В нем собраны все труды Франциска Скорины, которые переведены на современный белорусский язык. Что касается 500-летия издания им «Псалтыря», то этот славный юбилей будет отмечаться также и далеко за пределами нашей страны, в том числе по линии ЮНЕСКО.

Председатель Союза писателей Беларуси Николай Чергинец акцентировал внимание присутствующих на роле писателя в современном обществе: ответственной, ко многому обязывающей. Наша страна открыта к сотрудничеству, произведения белорусских авторов переведены на четырнадцать языков мира. По мнению Николая Ивановича, в этом направлении и нужно более тесно сотрудничать литераторам разных стран. На этом позднее останавливались и многие гости из зарубежья: Искандер Пала (Турция), Юрий Иванов (Молдова), Тимо Парвела (Финляндия) и Карло Лукарелли (Италия), известный автор триллеров, который на выставке-ярмарке в Минске презентовал свою книгу «Итальянская интрига». Более подробно на сохранении наследия Скорины в Беларуси и за ее пределами остановился заместитель директора Национальной библиотеки Алесь Суша. Яркий след Франциска Скорины остался во многих странах Европы. Там он получил университетское образование, стал доктором свободных наук и медицины, активно занимался в Праге книгоиздательством, зарекомендовал себя славным представителем белорусской земли. В этом творческом и гениальном человеке каждый находит что-то свое: одни —великого философа и мыслителя, другие — писателя, третьи — богослова, четвертые — книгоиздателя, пятые — переводчика… И не случайно Франциск Скорина отображен в огромном количестве самых разных произведений, живописи, графике и скульптуре. Его имя носят улицы и площади, учебные заведения. А в нашей стране учреждены орден и медаль Франциска Скорины…

Немало выступлений на симпозиуме посвящалось теме литературных взаимосвязей в контексте международных общекультурных отношений, строительства мостов сотрудничества между странами, популяризации национальных книг за рубежом. На ней в той или иной мере останавливались Ши Ифэн (Китай), Геннадий Иванов (Россия), Руфат Ильясов (Азербайджан), Бугио Маххамад Касим (Пакистан), Младен Вескович (Сербия), Марианн Серватка (Словакия)… И практически каждый очень тепло говорил о Беларуси, жизненных и общечеловеческих приоритетах страны, ценных душевных качествах населения нашей синеокой республики.

В заключение участники международного симпозиума литераторов приняли Резолюцию, в которой есть такие слова: «Каждый народ имеет право гордиться своим культурным наследием и талантливыми людьми. Среди наиболее ярких и значительных представителей белорусской культуры эпохи Возрождения выделяется личность Франциска Скорины. Он вошел в историю как восточнославянский первопечатник и ученый, просветитель и гуманист, поэт и медик, ботаник и астроном. Человек исключительно широкой эрудиции, смысл своей деятельности Франциск Скорина видел в служении народу. Он стремился приобщить своих соотечественников к достоянию общечеловеческой культуры и делал это через книги»…

Павел ЖУКОВ.