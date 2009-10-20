“Коварные” акции

В наш адрес поступают сведения в отношении граждан Республики Беларусь, которые, являясь физическими лицами-резидентами Республики Беларусь, приобретали акции юридических лиц-нерезидентов Республики Беларусь без получения соответствующего разрешения Национального банка Республики Беларусь. Законом Республики Беларусь от 22.07.2003 г. № 226-З «О валютном регулировании и валютном контроле» установлено, что на проведение валютных операций, связанных с движением капитала, физическими лицами-резидентами разрешение Национального банка требуется в следующих случаях:

№ приобретение акций при их распределении среди учредителей, а также доли в уставном фонде или пая в имуществе нерезидента;

№ приобретение у нерезидента ценных бумаг, выпущенных нерезидентами, за исключением приобретения акций при их распределении среди учредителей;

№ приобретение в собственность имущества, находящегося за пределами Республики Беларусь и относимого по законодательству Республики Беларусь к недвижимому имуществу;

№ размещение денежных средств в банках и иных кредитных организациях иностранных государств;

№ предоставление займов на срок, превышающий 180 дней;

№ перевод денежных средств по сделкам, предусматривающим доверительное управление валютными ценностями.

Однако есть исключение для физических лиц, выступающих при проведении данных операций в качестве индивидуальных предпринимателей или непрерывно проживающих за пределами Республики Беларусь более одного года, если проведение таких операций не связано с осуществлением ими предпринимательской деятельности на территории Республики Беларусь. В прошлом году привлечено к ответственности шесть граждан Республики Беларусь и один субъект предпринимательской деятельности. За текущий период 2017 года к ответственности привлечено четверо граждан Республики Беларусь.

Ответственность за нарушение порядка при осуществлении валютных операций устанавливается Указом Президента Республики Беларусь от 09.02.2015 г. № 49 «Об обеспечении порядка при осуществлении валютных операций». В соответствии с ним за осуществление индивидуальным предпринимателем, юридическим или физическим лицом валютной операции, связанной с движением капитала, без разрешения Национального банка Республики Беларусь, когда в соответствии с законодательством такое разрешение требуется, установлена ответственность в виде штрафа в размере от пятидесяти до ста базовых величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо — от ста до двухсот.

В качестве примера можно привести историю гражданина «К», который являясь физическим лицом-резидентом Республики Беларусь с целью вывода капитала из Республики Беларусь приобрел у нерезидента UAB «CP» (г. Вильнюс, Литовская Республика) 50% простых именных акции юридического лица-нерезидента Республики Беларусь — UAB «Balt energia» (Вильнюс, Литовская Республика) на сумму 5000 (пять тысяч) литовских лит без получения соответствующего разрешения Национального банка Республики Беларусь. Либо историю гражданина «М», который также, являясь физическим лицом-резидентом Республики Беларусь приобрел 100% акций юридического лица Республики Мали — нерезидента Республики Беларусь, а именно выступил единственным учредителем и сформировал уставный фонд юридического лица Республики Мали в размере 1000000 малийских франков, что составляет 100% акций уставного фонда без получения соответствующего разрешения Национального банка Республики Беларусь.

Таким образом, указанные граждане осуществили валютную операцию, связанную с движением капитала, без разрешения Национального банка Республики Беларусь, когда в соответствии с законодательством требуется такое разрешение, чем допустили нарушения требований статьи 10 Закона Республики Беларусь от 22.07.2003 г. № 226-З «О валютном регулировании и валютном контроле», пункта 13 Инструкции о порядке выдачи разрешений и представления уведомлений, необходимых для целей валютного регулирования, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 28.08.2015 г. № 514 «О некоторых вопросах выдачи разрешений и представления уведомлений, необходимых для целей валютного регулирования».

Необходимо обратить внимание, что разрешения Национальным банком Республики Беларусь выдаются до осуществления заявителем расчетов по валютной операции либо до осуществления иной операции, на проведение которой испрашивается разрешение. Выдача разрешения (продление срока его действия), а также направление письменного отказа в его выдаче (продлении срока его действия) с указанием причин осуществляется Национальным банком в течение 15 календарных дней с даты регистрации письменного ходатайства заявителя в Национальном банке.

Комитет госконтроля настойчиво рекомендует физическим лицам и субъектам хозяйствования не допускать подобных нарушений, а допустившим самостоятельно обратиться в Молодечненский межрайонный отдел управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь по Минской области и г.Минску (г. Молодечно, ул. В. Гостинец, д. 56, тел. 8 01767 6-17-01; 8 01767 3-01-84), что будет являться смягчающим обстоятельством и повлияет на принятие решения о размере штрафных санкций.

О. КЛЕЦКИЙ.

Начальник Молодечненского межрайонного отдела УДФР Комитета государственного контроля Республики Беларусь по Минской области и г. Минску.