Информация об очерёдности работ на 2017 год

Капитальный ремонт жилищного фонда:

1. Капитальный ремонт жилого дома №6 с утеплением торцов по ул. Октябрьской в к. п. Нарочь (работы по утеплению за счет средств граждан).

2. Капитальный ремонт жилого дома №2 с утеплением торцов по ул. Октябрьская в к. п. Нарочь (работы по утеплению за счет средств граждан).

3. Капитальный ремонт кровли жилого дома № 23 по ул. Юбилейной в г. Мядель.

4. Капитальный ремонт кровли жилых домов №№ 30, 32 по ул. Октябрьской в г. Мядель.

Разработка проектной документации:

1. Капитальный ремонт жилого дома № 22 по ул. 17 Сентября в г. Мядель.

2. Капитальный ремонт кровли жилого дома № 21 по ул. Юбилейной в г. Мядель.

3. Капитальный ремонт кровли жилого дома № 18 по ул. 17 Сентября в г. Мядель.

4. Капитальный ремонт жилого дома № 16 с утеплением торцов по ул. Октябрьская в к. п. Нарочь.

5. Капитальный ремонт кровли жилых домов №№ 30, 32 по ул. Октябрьской в г. Мядель.

Капитальный ремонт благоустройства:

1. Капитальный ремонт благоустройства дворовых территорий жилых домов №№ 5, 6, 7, 9, 11, 13 по ул. Комсомольской в г. Мядель (выполнение работ).

2. Капитальный ремонт ул. Комсомольской в г. Мядель (2-я очередь) (выполнение работ).

Модернизация тепловых сетей:

1. Модернизация участка теплотрассы от СШ №1 до административного здания №5 по ул. Ленинской в

г. Мядель (кредиторская задолженность).

2. Замена тепловых сетей на ПИ-трубу от ТК жилого дома № 23 до ТК жилого дома № 25 по ул. Юбилейной в г. Мядель (кредиторская задолженность).

3. Модернизация участка теплотрассы от ТК до жилого дома № 11 по ул. Нарочанской в г. Мядель (кредиторская задолженность).

4. Замена тепловых сетей на ПИ-трубу от ТК-8 до ТК-10 в к. п. Нарочь Мядельского района (выполнение работ).

5. Замена тепловых сетей на ПИ-трубу от ТК-6 до ТК-7 в к. п. Нарочь Мядельского района (выполнение работ).

6. Модернизация участка сетей ГВС от ЦТП №2 до ТК № 37 в к. п. Нарочь Мядельского района (выполнение работ, ПСД, экспертиза).

7. Модернизация тепловых сетей в д. Буйки Мядельского района (выполнение работ, ПСД, экспертиза).

8. Модернизация тепловых сетей от ТК к зданию детского социального приюта в г. Мядель (выполнение работ, ПСД, экспертиза).

9. Модернизация тепловых сетей от ТК-6 по ул. Юбилейной до здания СШ №1 в г. Мядель (выполнение работ, ПСД, экспертиза).

10. Модернизация тепловых сетей от ТК-10 по ул. Юбилейной до ТК ул. Партизанской в г. Мядель (выполнение работ, ПСД, экспертиза).

11. Модернизация тепловых сетей от ТК до здания райисполкома в г. Мядель (выполнение работ, ПСД, экспертиза).

12. Модернизация тепловых сетей от ТК ул. Энгельса до здания больницы в г. п. Кривичи Мядельского района (выполнение работ, ПСД, экспертиза).

Капитальный ремонт объектов водоснабжения, водоотведения:

Диспетчеризация КНС г. Мядель и к. п. Нарочь включая ПСД.

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов, строящихся в 2017 году в районе:

1. Многоквартирный жилой дом на условиях государственного заказа: 5-ти этажный жилой дом по ул. Октябрьской в к. п. Нарочь Мядельского района Минской области (40 квартир).

2. Долевое строительство: многоквартирный жилой дом по ул. Октябрьской в к. п. Нарочь Мядельского района Минской области (40 квартир).

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры:

1. Инженерные сети к 5-ти этажному жилому дому по ул. Октябрьской в к. п. Нарочь Мядельского района Минской области.

2. Инженерные сети к многоквартирному жилому дому по ул. Октябрьской в к. п. Нарочь Мядельского района Минской области.

3. Инженерные сети и благоустройство квартала индивидуальной жилой застройки д. Никольцы Мядельского района (сети электроснабжения).

4. Благоустройство улиц, подъездов и внутриквартальных проездов района индивидуальной застройки «Лесное» в аг. Нарочь Мядельского района (1-ая очередь).

ПЕРЕЧЕНЬ

очередности проектирования и строительства объектов газораспределительной системы

для газификации эксплуатируемого жилищного фонда граждан

1. Потребительский кооператив по газификации «Черевки»;

2. Потребительский кооператив по газификации «Свирь-2013»;

3. Потребительский кооператив по газификации «Первомайский-2011»;

4. Потребительский кооператив по газификации «Антонисберг»;

5. Потребительский кооператив по газификации «Симоны-газ»;

6. Потребительский кооператив по газификации «Никольцы-газ».