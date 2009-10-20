В разрезе плательщиков

На учете в инспекции МНС по Мядельскому району на начало нынешнего года состояло 16149 плательщиков налогов и неналоговых платежей в бюджет, из них: 438 — юридические лица, 444 — индивидуальные предприниматели, 15267 — физические лица.

За 12 месяцев 2016 года в консолидированный бюджет района поступило 28134,7 тыс. рублей. План выполнен на 100 процентов. По сравнению с аналогичным периодом 2015 г. доходы местного бюджета увеличились в текущих ценах почти на 7,7 процента.

В разрезе видов налогов наибольшие суммы поступили по акцизам — 6132,4 тысячи рублей от УП «Иловское», или 21,8% доходной части бюджета, НДС — 4388,0 тыс. руб., подоходный налог — 8216,4 тыс. руб., на прибыль — 2441,3 тыс. руб., на недвижимость — 1252,0 тыс. руб., от упрощенной системы налогообложения — 688,2 тыс. руб.

Основной удельный вес поступлений в консолидированный бюджет в 2016 году обеспечили юридические лица — 92,1% или 25 913,4 тыс. рублей, от индивидуальных предпринимателей — 2,5% или 688,9 тыс. рублей, физических лиц — 5,5% или 1532,4 тыс. рублей всех доходов.

Субъектами малого и среднего предпринимательства уплачено 10882,8 тыс. рублей. Их доля поступлений в доходах консолидированного бюджета составила 38,7% от доходной части бюджета, а доля платежей организаций негосударственной формы собственности — 15,0% от доходной части бюджета.

Бюджетообразующим предприятием района является УП «Иловское». Его платежи составляют 30,1% от доходной части бюджета, за аналогичный период прошлого года — 41,4%. Задолженность по платежам в бюджет на 1 января 2017 года допустили:

* УП «Иловское»;

* ОАО «Прудники-агро»;

* ООО «Ашлар»;

* ЧУП «ФСК-Строй»;

* ЧПУП «ОкнаКомфортГарант»;

* ООО «Куласта»;

* Малец Ирина Карловна, Конон Александр Олегович, Харук Дмитрий Петрович, Жилицкая Любовь Александровна, Босяцкая Елена Артуровна, Скребец Наталья Эдуардовна, Лехан Олег Вячеславович, Пешков Николай Федорович, Кайко Владимир Леонидович, Артимович Юрий Иванович, Талайко Николай Александрович.

За 12 месяцев 2016 года выявлено 16 фактов занятия гражданами незаконной предпринимательской деятельностью, которыми уплачено 8,9 тыс. рублей налогов, судом наложено штрафов в размере 0,6 тыс. рублей.

По результатам контрольных мероприятий, проведенных на основании деклараций о доходах и имуществе и налоговых деклараций (расчетов) по подоходному налогу с физических лиц за 12 месяцев 2016 года поступило 13,5 тыс. рублей.

За 2016 год проведено 50 проверок субъектов хозяйствования, доначислено 172,27 тыс. рублей, предотвращен необоснованный возврат из бюджета 1605,26 тыс. рублей НДС.

Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь по Мядельскому району.

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