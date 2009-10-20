«Безалаберность родителей»

Уголовная ответственность за нарушение алиментных обязательств соответствует международно-правовым обязательствам Республики Беларусь. Статья 27 Конвенции ООН о правах ребенка, в частности, предусматривает обязанность родителей содержать несовершеннолетних детей.

Статья 174 УК Республики Беларусь предусматривает ответственность за «уклонение родителей от содержания детей либо от возмещения расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении». Субъектами вышеуказанного преступления могут быть обязанные по судебному решению: родители, указанные в установленном законом порядке в книге записей рождения, включая тех, отцовство которых установлено на основании ст.ст. 52 и 53 КоБС; усыновители, которые после усыновления принимают на себя обязанности родителя (ст. 134 КоБС); родители, лишенные родительских прав, поскольку такое лишение не освобождает родителей от обязанности по содержанию детей (ч. 3 ст. 82 КоБС). Диспозиция ст. 174 предусматривает уклонение родителей более трех месяцев в течение года от уплаты средств на содержание несовершеннолетних детей. По смыслу закона не требуется, чтобы этот срок был непрерывным, т. е. уголовная ответственность наступает, если в общей сложности в течение года период уклонения составил более 3 месяцев.

Уклонение от уплаты алиментов — это невыполнение без уважительных причин установленной семейным законодательством и решением суда обязанности по материальному обеспечению детей. За 2016 год в районе к уголовной ответственности по ст. 174 УК Республики Беларусь привлечено более 15 человек, некоторые из них — повторно.

Законодательство о браке и семье предусматривает не только взыскание алиментов на детей, но и обязанность по участию родителей, с которых взыскиваются алименты, в дополнительных расходах при наличии исключительных обстоятельств в жизни детей, т. е. в случаях тяжелой болезни, увечья, необходимости оплаты постороннего ухода и т. п.

Как показывает практика, мотивы совершения вышеуказанного преступления самые разные: нежелание работать, утеря документов, необходимых для трудоустройства и нежелание их восстанавливать, которые сопровождаются, как правило, злоупотреблением спиртными напитками, корысть, месть и т. п. Однако указанные обстоятельства не исключают уголовной ответственности. Итог один — страдают дети.

Уклонение родителей от содержания детей причиняет ущерб общественным отношениям по материальному обеспечению детей, определяющим их нормальное развитие в обществе.

Надеюсь, каждый родитель, обязанный к уплате алиментов, пересмотрит свое отношение к обязанности выплачивать средства на содержание детей не из чувства боязни уголовной ответственности, а прежде всего из чувства любви к ребенку, обеспечению должного уровня его развития в современном обществе и дальнейшего нормального существования.

М. СОКОЛДЫНСКИЙ.

Заместитель начальника районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь подполковник юстиции.