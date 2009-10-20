ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ БЫТЬ!

Беседу за «круглым столом» с участием заинтересованных кадров нашего озерного края вёл начальник райсельхозпрода Владимир Волосевич. Он отметил, что первые шаги по производству «зелёной» продукции уже сделаны в Комаровском филиале Вилейского государственного колледжа. Теперь там готовятся к получению сертификата на производство экологически чистой продукции на полях общей площадью около двухсот гектаров. К приезду специалистов из литовской фирмы «Ekoagros», которые и проведут мониторинг по реализации данных ими ранее рекомендаций, мы должны подготовить и первичные заявительные документы по другим хозяйствам. СУДЯ по тому, как развиваются события, органическому земледелию на Мядельщине быть! На днях к нам по приглашению руководства района заглянули люди, сведущие в производстве экологически чистой продукции. В их числе — начальник управления комитета по сельскому хозяйству и продовольствию областного исполнительного комитета Сергей Примаченко, который курирует развитие растениеводства, заведующая кафедрой экономики и управления предприятий агропромышленного комплекса Белорусского государственного экономического университета Лариса Корбут и аспирант этой же кафедры Татьяна Гуринович.Беседу за «круглым столом» с участием заинтересованных кадров нашего озерного края вёл начальник райсельхозпрода Владимир Волосевич. Он отметил, что первые шаги по производству «зелёной» продукции уже сделаны в Комаровском филиале Вилейского государственного колледжа. Теперь там готовятся к получению сертификата на производство экологически чистой продукции на полях общей площадью около двухсот гектаров. К приезду специалистов из литовской фирмы «Ekoagros», которые и проведут мониторинг по реализации данных ими ранее рекомендаций, мы должны подготовить и первичные заявительные документы по другим хозяйствам.

В частности, планируется выделить около сотни гектаров земли в открытом акционерном обществе «Мядельское агропромэнерго». А затем, когда с этих полей пойдёт экологически чистая продукция на корм животным, сформировать ферму по выращиванию бычков на мясо. Естественно, по «зелёной» технологии.

— У нас, — заметил директор этого хозяйства Виктор Василевич, — уже сейчас можно подобрать немало площадей, на которых много лет не вносились ни минеральные удобрения, ни ядохимикаты. Одно из таких урочищ — «Дубовая гора». Поэтому, проблемы в выделении земель под органическое земледелие не вижу. Сколько нужно — столько и найдём. Другое дело, что нам желательно получить от комитета по сельскому хозяйству и продовольствию или от учёных рекомендации, какой лучше севооборот применять, какие культуры в него включить.

По заверению Сергея Примаченко и Ларисы Корбут, с этим у сельчан проблем не будет. Как и с рекомендациями по семенам, технологическим особенностям, правильному проведению переходного периода. С зерновых культур, по мнению Сергея Анатольевича, лучше всего в условиях Мядельщины начинать со ржи, которая очень эффективно чистит поля от сорняков, а после нее хорошие урожаи даёт пшеница.

Ещё более значительные площади готовы выделить для получения «зелёной» продукции в «Слободской заре».

— В нашем хозяйстве, — поделился директор Сергей Ровдо, — хватит чистых «от химии» земель и под травы, и под зерновые. Это окрестности деревень Жутино, Зыково, Славичи, Слободка. Тем более, что мы ориентируемся на выращивание абердин-ангусской породы скота. Значит, в ближайшей перспективе сможем сформировать биоферму по откорму молодняка крупного рогатого скота голов на триста и заниматься получением экологически чистого мраморного мяса.

К новому для района делу не прочь подключиться и некоторые другие хозяйства: «Прудники-Агро», «Сватки». Правда, они склоняются к несколько иному направлению деятельности — высказывают пожелание на серьёзной основе заняться производством и реализацией семян трав.

На этой теме довольно подробно остановился и Сергей Примаченко. Не секрет, что Минщина сегодня испытывает дефицит семян бобово-злаковых трав. Поэтому значительное их количество хозяйства вынуждены закупать у разного рода перекупщиков. И какой репродукции они предлагают семена на самом деле — большой вопрос.

— Прежде всего, посему, — подчеркнул Сергей Анатольевич, — область и заинтересована в том, чтобы здесь, на базе нескольких акционерных обществ, была создана современная площадка по производству семян трав в промышленных объёмах. Почему именно на Мядельщине? Земли в районе не из богатых, на них получить большие урожаи зерновых весьма проблематично. А вот заложить хорошие семенники — вполне возможно. Как и получить от них весомую отдачу. Тем более, рынок сбыта гарантирован на многие годы вперед. Уверен и в экономической целесообразности этого дела. Считаю, если у посредников тона семян клевера стоит, предположим, шесть тысяч рублей, то и у вас должна быть такая же цена.

— Что касается семян, рекомендаций по выращиванию трав, — продолжил Сергей Примаченко, — здесь мы вам поможем. Вот и недавно распределяли по районам семена из питомников Брестчины, Гродненщины первого года размножения. Значительная их часть попадёт в озерный край. Следовательно, можете три года спокойно размножать супер-элиту, элиту и первую репродукцию. Главное — не загубить дело, дать конкретный результат! Скажу и то, что в этом проекте нужно полагаться, как и в любом другом, прежде всего на свои силы. По моему суждению, не так сложно вырастить семена трав, как их доработать. В связи с этим вырисовываются два пути. Первый, безусловно, для района предпочтительнее: область выкупает по рыночной цене весь объём готовых семян бобово-злаковых трав. Как вариант, можно полученный ворох реализовать на Борисовский комбинат хлебопродуктов, с которым есть соответствующая договорённость. Известное дело, за подработку его они возьмут свой «процент».

По мнению Владимира Волосевича, занятие масштабным производством семян бобово-злаковых трав и органическим земледелием для сельчан Мядельщины — направление весьма перспективное. И его нужно всячески развивать и поддерживать. Особенно с учетом наличия ведущего в стране курорта, Национального парка «Нарочанский», многочисленных водоохранных зон. Нельзя сбрасывать со счетов и тот факт, что в районе уже наработан определённый опыт по выращиванию экологически чистых зерновых культур, трав. И, как заметил в ходе разговора за «круглым столом» Сергей Примаченко, будет уместно к областным «Дожинкам-2017» испечь шикарный каравай из урожая «комаровской» биопшеницы нынешнего года.

Павел ЖУКОВ.

Фото Александра Высоцкого.