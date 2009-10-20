Федерация профсоюзов удостоена высокой награды — премии Президента Республики Беларусь «За духовное возрождение». Премия присуждена за ряд проектов Федерации профсоюзов, направленных на патриотическое воспитание граждан, в том числе детей, учащейся и рабочей молодежи, экономически-активного населения. Одним из самых масштабных проектов стала реконструкция мемориального комплекса «Курган Славы».

«Сохранение и передача следующим поколениям памяти о великом подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны — это святая обязанность каждого. Только помня о том, что довелось пережить нашим людям в годы войны, мы сегодня сможем сохранить самую великую ценность — мирный труд и мирную жизнь. Именно поэтому Федерация профсоюзов, как одна из самых массовых общественных организаций страны, всегда вела очень активную работу в этом направлении. В 2015 году мы приступили к работам по масштабной реконструкции Кургана Славы. Это величайший символ Великой Победы, символ единства братских народов, нашего умения вместе противостоять беде, вместе отстаивать наши главные ценности, — отметил председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда. — И глубоко символично, что в реконструкции этого мемориального комплекса приняли участие жители всей нашей страны. Личное участие людей, деньги, перечисленные на благотворительный счет, говорит о том, что наши люди помнят и чтят нашу великую историю, подвиг нашего народа».

Напомним, что свой новый облик мемориальный комплекс «Курган Славы» приобрел в мае 2015 года. Благодаря усилиям ФПБ, ее членских организаций, неравнодушных граждан к 70-летию Великой Победы мемориальный комплекс обрел былое величие и засиял огнями иллюминации.

В ходе реконструкции был полностью заменен травяной покров, отремонтированы ступени лестницы и установлена современная масштабная подсветка. Она выполнена с применением самых передовых технологий. А к празднику 71-й годовщины окончания Великой Отечественной войны ФПБ позаботилась, чтобы свет этого символа никогда не угасал. В рекордно короткие сроки у мемориала был установлен каскад солнечных батарей. Фотоэлектрические элементы позволяют бесперебойно освещать памятник в вечернее и ночное время.

Но на этом благоустройство Кургана Славы не закончилось. В планах Федерации профсоюзов — провести работы по поиску утерянной боевой техники. Найденные экспонаты будут отреставрированы и выставлены у подножия Кургана в музее боевой техники под открытым небом. Планируется, что именно на эти цели и в целом на дальнейшее благоустройство Кургана Славы будут направлены денежные средства премии.

К слову, мемориальный комплекс «Курган Славы» — не единственный объект, над которым взяли шефство профсоюзы. В каждой области определены знаковые мемориалы. Например, на Могилевщине это мемориальный комплекс по проспекту Шмидта в областном центре, в Гродненской области — мемориальный комплекс «Шауличи» (Волковысский район), в Витебской — воинский мемориал, где погребены Герой Советского Союза партизанский комбриг Минай Филиппович Шмырев (в народе известен как комбриг Батька Минай) и другие известные командиры, в Брестской — братская могила лагеря-госпиталя «Ревир» в Бресте, в Гомеле — памятник комсомольцам-подпольщикам.

Каждое областное, районное объединение, первичные профсоюзные организации вносят весомый вклад в реконструкцию памятных мест, воинских захоронений и в целом в сохранение нашей общей исторической памяти. Так, в минувшем году Мядельское районное объединение профсоюзов в рамках подписанного трёхстороннего Соглашения о сотрудничестве с РК ОО «БРСМ», районным Советом Белорусской общественной организации ветеранов, принимало участие в благоустройстве памятников партизанам Вилейщины на берегу озера Нарочь, мирным жителям возле р. Дробня, памятного знака «Боевая машина пехоты», братских могил на хуторе Боровка, на берегу озера Баторино. Члены профсоюзных организаций Мядельского района постоянно принимают участие в акции «Сохраним память на века»: благоустраивают воинские захоронения, братские могилы мирных жителей, партизан, памятные места, связанные с историческими событиями, могилы бывших работников предприятий и организаций. Профсоюзные организации не только привлекают к участию в таком благом деле членов профсоюза, но и вкладывают в благоустройство профсоюзные средства. Кроме этого, организуются тематические экскурсии: Хатынь, курган Славы, музей Великой Отечественной войны в г.Минске, Мядельский музей народной славы, по памятным местам Мядельщины.

С. Чернявская.

Председатель районного объединения профсоюзов.