Прокуратурой Минской области в суд Минского района направлено уголовное дело в отношении группы лиц, занимавшихся хищением денежных средств граждан путем введения в компьютерную систему ложной информации, а также умышленным блокированием компьютерной информации, программы (компьютерный саботаж), сопряженным с несанкционированным доступом к компьютерной системе и разработкой компьютерных программ с целью несанкционированного блокирования информации, хранящейся в компьютерной системе.

Предварительное расследование по уголовному делу производилось СУ УСК Республики Беларусь по Минской области.

Расследованием установлено, что трое неработающих граждан России обвиняются в том, что с ноября 2015 года по февраль 2016 года с целью завладения деньгами граждан, посредством сети Интернет, используя вредоносное программное обеспечение, находясь в арендованном доме в Минском районе, от имени Министерства внутренних дел Беларуси рассылали уведомления о наложении административного взыскания в виде штрафа за якобы имевший место просмотр видеоматериалов, содержащих элементы порнографического характера, при этом блокируя информацию, хранящуюся в компьютерной системе пользователей. Для оплаты штрафа предлагалось перевести денежные средства на счета абонентских номеров одного из белорусских операторов сотовой связи.

Потерпевшими по уголовному делу признано 887 человек. Сумма причиненного ущерба составила свыше 151 тыс. рублей.

На момент направления уголовного дела в суд все трое обвиняемых находятся под стражей. Действующим законодательством обвиняемым по ч.4 ст. 212, ч.1 ст. 354, ч.2 ст. 351 УК Республики Беларусь грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет с конфискацией имущества.

Т. Находко.

Заместитель начальника отдела прокуратуры Минской области, советник юстиции.