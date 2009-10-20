ПОЯВЯТСЯ ЛИ В НАШЕМ АРСЕНАЛЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ?

С тем, чтобы получать от него для своего организма несомненную пользу, а не вред. Притом, не против даже заплатить за такой более высокую цену. Но его пока в нашей торговле совсем немного. Ведь, чтобы продавать натуральные продукты, сначала нужно научиться их выращивать. А вот с этим дело обстоит не так и просто, потому что в нынешнем сельском хозяйстве не обойтись без перехода на органическое земледелие. БЫЛО время, не такое уж и далёкое, когда мы в гастрономах хватали всё подряд. А что ещё оставалось делать людям в условиях сплошного дефицита?! Каждый, попадая в магазин, стремился купить для стола что-нибудь вкусненькое. Да и брали, если уж повезло достояться в очереди, ту же «докторскую» или «русскую» килограммами. Про запас! Ведь не исключалось, что спустя несколько дней прилавок окажется совсем бедным. Даже в больших городах, не говоря уже о провинции. Теперь ситуация иная: в торговле хватает продуктов питания на любой вкус. В корне меняется и подход к их выбору покупателей, они становятся более придирчивыми и требовательными. Многие хотят приобрести за свои деньги не только качественный товар, но и по возможности экологически чистый.С тем, чтобы получать от него для своего организма несомненную пользу, а не вред. Притом, не против даже заплатить за такой более высокую цену. Но его пока в нашей торговле совсем немного. Ведь, чтобы продавать натуральные продукты, сначала нужно научиться их выращивать. А вот с этим дело обстоит не так и просто, потому что в нынешнем сельском хозяйстве не обойтись без перехода на органическое земледелие.

Безусловно, сегодня ещё рано говорить о снятии с повестки дня традиционных методов агротехники при выращивании культур с применением минеральных удобрений и пестицидов. Именно они позволяют в хозяйствах поддерживать плодородие земли, получать относительно высокие урожаи зернобобовых, кукурузы, картофеля и трав. Главная же особенность органического хозяйства в том, что здесь совсем не используются химические туки, средства защиты растений, стимуляторы роста, лекарственные препараты в животноводстве в профилактических целях, генетически модифицированные организмы. Возникает закономерный вопрос: «А как же в таком случае повышать отдачу полей? Как известно, на пустом месте ничего хорошего не вырастет!». Оказывается, весомые урожаи можно собирать и без применения «химии». Один из эффективных приёмов улучшения структуры почвы — подсев сидератов: горчицы, сурепицы или рапса, люцерны, донника, лугового клевера, гречихи, фацелии и люпина. Последний, в частности, хорошо растёт на кислых, бедных песчаных и подзолистых почвах, обогощает их азотом, фосфором и калием. Неприхотливая фацелия, помимо всего прочего, помогает бороться со значительным количеством садово-огородных вредителей, является хорошим медоносом…

“Фундамент” органическому земледелию помогут заложить и грамотные севообороты. Еще быстрее можно повысить плодородие почвы, если организовать при помощи специального вида дождевых червей превращение органики в биогумус. Во многих странах мира для этой цели занимаются культивированием калифорнийского червя. Наш, выведенный белорусскими учеными, адоптирован к местным условиям, может перерабатывать все виды навоза. Следовательно, его можно использовать и на животноводческих фермах сельскохозяйственных кооперативов. Первый такой опыт наработан в Комаровском филиале Вилейского государственного колледжа. Днями мы побывали там с начальником управления райсельхозпрода Владимиром Волосевичем.

— В нашем учебном хозяйстве, — поделился заведующий филиалом Михаил Игнатенко, — есть небольшая ферма, на которой содержатся 52 коровы. Помимо них — молодняк, нетели для воспроизводства основного стада. Масштабы здешние скромные, поголовья всего ничего, немногим более сотни. Сейчас отправляем ежедневно на приёмный пункт в деревне Нарочь 330 литров молока, летом — раза в полтора больше. Принимают его высшим сортом и класом “экстра”. В свое время нам выделили 360 гектаров земли, в основном — это пашня. Отмечу, что угодия не из плодородных, бальность невысокая, где-то 22. Последние три года при выращивании культур мы не применяем ни минеральных удобрений, ни ядохимикатов. Как известно, они не из дешевых, поэтому и себестоимость зерна у нас постоянно снижается. Хотя урожайность, по сравнению с передовыми хозяйствами, высокой не назовешь. В частности, пшеница в прошлом году дала 25 центнеров с гектара. Но это, можно сказать, экологически чистое зерно! Конечно, и цена на него должна быть совсем иной. К сожалению, в нашей стране пока нет Законодательства по экологическому земледелию. Нормативную документацию, которая, насколько можно судить, появится в ближайший год-другой, покуда заменяют определенные рекомендации Министерства сельского хозяйства и продовольствия…

Далее Михаил Иванович поведал, что с сорняками они борются за счет продуманных севооборотов, загущенных посевов зерновых. Например, если норма высева для озимой ржи составляет 250 килограммов семян на гектар, они дают до 300. Плюс к этому — специфическая технология обработки культур, подсев трав, широкое использование сидератов. На счету учхоза и еще одно доброе дело. Здесь появилась экспериментальная площадка по получению биогумуса. По словам Михаила Игнатенки, они поучаствовали в конкурсе, который проводил Евросоюз в рамках проекта “Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь”. Притом, довольно успешно, получили минувшей весной грант в 20 тысяч евро. За эти деньги подремонтировали пустующее здание свинарника, закупили все необходимое и организовали там действующую площадку по утилизации отходов животноводства. Более правильно будет сказать, по переработке навоза в биогумус. Все это делалось под контролем некоммерческого учреждения “Центр экологических решений”. Одно из направлений его деятельности — органическое сельское хозяйство.

— На бетонный пол, — продолжает Михаил Иванович, — мы загрузили десяток прицепов навоза, которого у нас за предыдущие годы накопилось около тысячи тонн, запустили туда червей, на зиму сверху укрыли пленкой, а на нее — “одеяло” из соломы. Технология несложная, хотя определенный режим нужно выдерживать в любое время года. Черви не любят сквозняков, масса, которая перерабатывается, должна иметь нейтральную кислотность, влажность на уровне 70-80 процентов и плюсовую температуру. Сегодня мы уже имеем первую партию биогумуса. А когда есть он, легче переходить к органическому земледелию, где недопустимо использование минеральных удобрений. Нет намерений заниматься им — ценный для земледелия биогумус, который не имеет никакого запаха, можно расфасовать и продать желающим дачникам для теплиц или под грядки, заработать на этом неплохие деньги.

— Теперь, — заключает Михаил Игнатенко, — мы готовимся к получению сертификата на производство экологически чистой продукции на наших полях общей площадью около двухсот гектаров. Вскоре к нам должны подъехать специалисты из литовской фирмы «Ecoagros», провести мониторинг по реализации данных ими ранее рекомендаций. И в случае их выполнения, выдать соответствующий документ. Он позволит выращивать и предлагать, в том числе и за рубеж, продукцию, выращенную по экологически чистым технологиям. На первом этапе — в растениеводстве, востребованную в Европе и России. Насколько можно судить по рабочим контактам, наиболее перспективными для экспорта органических продуктов являются люпин и лён, пшеница, просо и ячмень, гречиха, рожь и овес. А на втором этапе, имея “зелёные” корма, можно переходить и на производство экологически чистых молока и мяса, в которых нуждается мировой рынок. Обычную продукцию мы в тот же Евросоюз не продадим, а вот экологически чистую — пожалуйста!

Однако на этом перспективном пути есть и проблемы. Главная из них в том, что, как заверил Михаил Иванович, Вилийскому государственному профессионально-техническому колледжу это производство сейчас ни к чему. Раньше, когда в деревне работал его филиал, были учащиеся, они могли на практике постигать секреты выращивания “зеленой” прадукции. Теперь студентов нет, корпуса закрыты. Самостоятельно выжить это подразделение вряд ли сможет. Во-первых, какую-то продукцию получают, но объёмы её невелики. Во-вторых, существующий штат на такой объём производства явно завышен. Достаточно сказать, что на совсем небольшое поголовье на ферме есть и управляющий, и зоотехник. Следовательно, об экономической эффективности хозяйствования не может быть и речи. Такого же мнения придерживается и Владимир Волосевич.

— Тем не менее, — высказывает свою позицию Владимир Васильевич, — с учетом наличия в озерном крае курорта, нам просто необходимо заниматься производством экологически чистой продукции самого высокого качества. И не только в Комарово. Думаю, хорошо это новое, перспективное дело может пойти также в окрестностях Лотвы, Слободы. О его выгодности и востребованности шла речь около двух месяцев назад на IV Международной конференции по развитию органического земледелия на базе Белорусской сельхозакадемии в Горках. Помимо всего прочего, там делался акцент на оптимальное использование местных ресурсов, их сохранение, обсуждались финансовые и организационные механизмы поддержки развития органического сельского хозяйства в Беларуси. С учетом того, что организаторами его явились Министерства сельского хозяйства и продовольствия, природных ресурсов и охраны окружающей среды, «зелёная» экономика со временем получит поддержку в национальном масштабе. И здесь важно, считаю, успеть занять нишу на рынке, быть востребованными со своей продукцией, а не оказаться в числе тех, кто опаздывает.Что касается учхоза колледжа, то по нему будем содействовать принятию решения с тем, чтобы продолжить и приумножить начатое здесь по развитию экологического земледелия…

Павел ЖУКОВ.