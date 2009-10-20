7 января — Рождество Христово

ПРАЗДНИК Рождества Христова с одной стороны удивительно близок и понятен каждому, а с другой стороны безмерно таинственен. Близок, потому что каждый из нас соприкасался с чудом рождения человека. А таинственен этот праздник потому, что он связан с тайной Боговоплощения.

Удивительно, но Рождение Спасителя произошло в тиши, и самим человечеством замечено не было — ни один историк в своих трудах не упоминает факт рождения Иисуса. Человеческая история прошла мимо факта Рождества Христова, но именно с этого момента человечество ведет новое летосчисление.

О цели пришествия Сына Божия в мир образно и ярко говорит притча о заблудшей овце. Добрый Пастырь оставляет девяносто девять овец, под которыми подразумевается ангельский мир, и отправляется в горы, чтобы отыскать свою заблудшую овцу — погибающий в грехах человеческий род. Великая любовь Пастыря к гибнущей овце видна не только в том, что он заботливо ищет ее, но особенно в том, что он после нахождения берет ее на свои плечи и несет обратно. Иными словами, Бог Своей силой возвращает человеку утраченные им невинность, святость и блаженство. Соединившись с нашим человеческим естеством, Сын Божий, по слову Пророка, «взял на себя наши немощи и понес наши болезни» (Ис. 53 гл.). Он стал человеком для того, чтобы нас соединить с Собою, приобщить нашу немощную, больную человеческую природу к Своему Божеству.

Углубляясь в тайну воплощения Сына Божия, мы видим, что оно тесно связано с таинством Причащения и с Церковью, которая, по Апостольскому учению, есть таинственное тело Христово. В Причащении тела и крови Христовой человек приобщается к Богочеловеческой природе Христа, соединяется с Ним и в этом соединении весь преображается.

Чтобы отвести всякие сомнения в необходимости всецелого общения с Собой, Господь Иисус Христос в Своей беседе о Хлебе Жизни так говорит: «Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни: Ядущий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день… Ядущий Мою плоть и пьющий Мою кровь пребывает во Мне, и Я в нем» (Иоан.6:53-56). Немного позже, в беседе о виноградной лозе, Христос объясняет Своим ученикам, что именно в тесном соединении с Ним человек получает необходимые силы для духовного развития и совершенствования: «Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во Мне. Я есть Лоза, а вы — ветви. Кто пребывает во Мне и Я в нем, тот приносит много плода, ибо без Меня не можете делать ничего» (Иоан. 15:4-6).

Справедливо некоторые святые Отцы уподобляли Причастие таинственному дереву жизни, от которого вкушали наши прародители в Эдеме и которое потом видел св. Иоанн Богослов в раю (Быт. 2:9, Ап. 2:7, 22:2). В Причащении христианин приобщается к бессмертной жизни Богочеловека!

Таким образом, в духовном и физическом возрождении человека и заключается цель воплощения Сына Божия. Духовное обновление совершается в течение всей жизни христианина. Обновление же его физической природы завершится в день всеобщего воскресения мертвых, когда «праведники просветятся, как солнце в Царстве Отца их» (Мат. 13:43).

Поздравляю всех с Рождеством Христовым и сердечно желаю встретить этот праздник в теплой семейной обстановке, в кругу своих самых близких и родных людей. Пусть ваш дом наполнится смехом и весельем, хорошим настроеньем. Мира вам, безграничного счастья, крепкого здоровья, искренности и доброты. Славьте Господа и любите друг друга!

С великим, всепрощающим вас Христовым Рождеством!

Игорь ШАЛУХО.

Благочинный церквей Мядельского округа, протоиерей.

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