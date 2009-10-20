7 января — Рождество Христово

Сту
06
ПРАЗДНИК Рождества Христова с одной стороны удивительно близок и понятен каждому, а с другой стороны безмерно таинственен. Близок, потому что каждый из нас соприкасался с чудом рождения человека. А таинственен этот праздник потому, что он связан с тайной Боговоплощения.
Удивительно, но Рождение Спасителя произошло в тиши, и самим человечеством замечено не было — ни один историк в своих трудах не упоминает факт рождения Иисуса. Человеческая история прошла мимо факта Рождества Христова, но именно с этого момента человечество ведет новое летосчисление.
О цели пришествия Сына Божия в мир образно и ярко говорит притча о заблудшей овце. Добрый Пастырь оставляет девяносто девять овец, под которыми подразумевается ангельский мир, и отправляется в горы, чтобы отыскать свою заблудшую овцу — погибающий в грехах человеческий род. Великая любовь Пастыря к гибнущей овце видна не только в том, что он заботливо ищет ее, но особенно в том, что он после нахождения берет ее на свои плечи и несет обратно. Иными словами, Бог Своей силой возвращает человеку утраченные им невинность, святость и блаженство. Соединившись с нашим человеческим естеством, Сын Божий, по слову Пророка, «взял на себя наши немощи и понес наши болезни» (Ис. 53 гл.). Он стал человеком для того, чтобы нас соединить с Собою, приобщить нашу немощную, больную человеческую природу к Своему Божеству.
Углубляясь в тайну воплощения Сына Божия, мы видим, что оно тесно связано с таинством Причащения и с Церковью, которая, по Апостольскому учению, есть таинственное тело Христово. В Причащении тела и крови Христовой человек приобщается к Богочеловеческой природе Христа, соединяется с Ним и в этом соединении весь преображается.
Чтобы отвести всякие сомнения в необходимости всецелого общения с Собой, Господь Иисус Христос в Своей беседе о Хлебе Жизни так говорит: «Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни: Ядущий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день… Ядущий Мою плоть и пьющий Мою кровь пребывает во Мне, и Я в нем» (Иоан.6:53-56). Немного позже, в беседе о виноградной лозе, Христос объясняет Своим ученикам, что именно в тесном соединении с Ним человек получает необходимые силы для духовного развития и совершенствования: «Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во Мне. Я есть Лоза, а вы — ветви. Кто пребывает во Мне и Я в нем, тот приносит много плода, ибо без Меня не можете делать ничего» (Иоан. 15:4-6).
Справедливо некоторые святые Отцы уподобляли Причастие таинственному дереву жизни, от которого вкушали наши прародители в Эдеме и которое потом видел св. Иоанн Богослов в раю (Быт. 2:9, Ап. 2:7, 22:2). В Причащении христианин приобщается к бессмертной жизни Богочеловека!
Таким образом, в духовном и физическом возрождении человека и заключается цель воплощения Сына Божия. Духовное обновление совершается в течение всей жизни христианина. Обновление же его физической природы завершится в день всеобщего воскресения мертвых, когда «праведники просветятся, как солнце в Царстве Отца их» (Мат. 13:43).
Поздравляю всех с Рождеством Христовым и сердечно желаю встретить этот праздник в теплой семейной обстановке, в кругу своих самых близких и родных людей. Пусть ваш дом наполнится смехом и весельем, хорошим настроеньем. Мира вам, безграничного счастья, крепкого здоровья, искренности и доброты. Славьте Господа и любите друг друга!
С великим, всепрощающим вас Христовым Рождеством!
Игорь ШАЛУХО.
Благочинный церквей Мядельского округа, протоиерей.
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Уважаемые верующие и священнослужители!
От всей души поздравляем вас с Рождеством Христовым!
Этот великий праздник несет с собой торжество жизни, добра, любви и сквозь тысячелетия озаряет жизнь людей светом духовности и веры. Праздник Рождества объединяет людей в стремлении творить благородные дела, вдохновляет на бескорыстное служение ближнему, вселяет уверенность в завтрашнем дне.
Рождество Христово — это неиссякаемый духовный источник, который укрепляет в душах людей нравственные ценности, согревает сердца теплом и любовью, наполняет дома покоем и уютом, придает сил в преодолении житейских трудностей, помогает стать лучше и мудрее.
Рождественский праздник, имеющий более чем двухтысячелетнюю традицию, для каждого христианина ежегодно наполняется своим особенным смыслом, позволяющим соизмерить свой жизненный путь с высоты общечеловеческих ценностей.
Пусть радость рождественских дней подарит всем улыбки и хорошее настроение, пусть всегда в ваших душах царят духовное благополучие и светлые мечты.
Искренне желаем всем крепкого здоровья, счастья, успехов в труде, взаимопонимания и согласия в семьях, удачи в воплощении благородных замыслов.
Минский областной исполнительный комитет.
Минский областной Совет депутатов.
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Уважаемые жители Мядельщины!
Сердечно поздравляем вас с Рождеством Христовым!
Этот светлый праздник несет нам надежду, обращает нас к непреходящим ценностям — милосердию и состраданию, взаимопониманию и терпению. С ним возрождается добрая традиция проявлять бескорыстную заботу о ближнем, оказывать действенную помощь и поддержку тем, кто больше всего ждет любви и участия. Пусть Рождество Христово согреет ваши сердца, поможет стать добрее и терпимее, а рождественское настроение не покидает вас на протяжении всего года, вдохновляя на добрые дела и плодотворные начинания. Желаем вам здоровья, счастья, долголетия и благополучия!
Районный исполнительный комитет.
Районный Совет депутатов.
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