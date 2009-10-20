О профессиональном пенсионном страховании

Работник в особых условиях труда после 1 января 2009 года работал непродолжительное время. За него работодателем уплачивались взносы на профессиональное пенсионное страхование. Право на досрочную пенсию у него не возникло. На что будут использованы уплаченные работодателем взносы?

Уплаченные работодателем взносы на профессиональное пенсионное страхование за конкретного работника будут использованы на выплату ему профессиональной пенсии. В связи с тем, что право на досрочную профессиональную пенсию у него не возникло, уплаченные работодателем взносы будут возвращены в виде дополнительной профессиональной пенсии при достижении застрахованным лицом общеустановленного пенсионного возраста (мужчины — 60 лет, женщины — 55).

При подготовке документов для оформления пенсии у работодателя возникла необходимость в уточнении профессионального стажа отдельных застрахованных лиц. Где и в каком порядке можно получить информацию об уплаченных взносах на профессиональное пенсионное страхование и профессиональном стаже застрахованных лиц?

Сведения о поступивших взносах на профессиональное пенсионное страхование и профессиональном стаже застрахованных лиц страхователь может получить в районном отделе Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь (далее — Фонд).

Заявление о предоставлении информации о поступивших взносах на профессиональное пенсионное страхование и профессиональном стаже застрахованного лица подается страхователем по месту постановки его на учет в качестве плательщика взносов на государственное социальное страхование один раз в день в электронном формате, к которому прилагается заявление на бумажном носителе по установленной форме*

Орган Фонда, принявший заявление страхователя, выдает запрашиваемую информацию по установленной форме в течение десяти рабочих дней со дня приема заявления страхователя.

Информацию об уплаченных работодателем взносах на профессиональное пенсионное страхование и профессиональном стаже может получить и само застрахованное лицо. При обращении за информацией, содержащейся в индивидуальном лицевом счете, застрахованное лицо должно предъявить страховое свидетельство государственного социального страхования и документ, удостоверяющий личность, а также заполнить заявление установленной формы.*

* Постановление правления Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 29 декабря 2009 г. № 18 «Об утверждении порядка предоставления информации застрахованному лицу и страхователю»

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 25.09.2013 № 441 «О некоторых вопросах профессионального пенсионного страхования и пенсионного обеспечения» (далее — Указ № 441) работникам, подлежащим профессиональному пенсионному страхованию, у которых специальный стаж до 1 января 2009 года составляет менее половины требуемого для назначения пенсии по возрасту за работу с особыми условиями труда или пенсии за выслугу лет в соответствии со статьями 12, 13, 15, 47-49, 49-2 Закона Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении», по их выбору предоставляется право на ежемесячную доплату к заработной плате либо на профессиональное пенсионное страхование. Необходимо ли работодателю уплачивать взносы на профессиональное пенсионное страхование до принятия решения работником о способе компенсации за работу в особых условиях труда или необходимо подождать решение работника (в случае если оно по каким-либо причинам откладывается)?

До принятия работником решения о способе компенсации за работу в неблагоприятных условиях труда, работодатель обязан уплачивать за работника взносы на профессиональное пенсионное страхование в Фонд в установленном порядке, так как эта обязанность закреплена в законодательстве. Предоставление Указом № 441 право выбора способа компенсации автоматически не освобождает работодателей от этой обязанности.

Какие документы необходимо представить для назначения досрочной профессиональной пенсии?

В соответствии с пунктом 7 Инструкции о порядке назначения и выплаты профессиональных пенсий, утвержденной постановлением правления Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 22 июня 2011 г. № 9, для назначения досрочной профессиональной пенсии необходимо представить:

документ, удостоверяющий личность и постоянное проживание в Республике Беларусь;

справку о стаже работы для назначения досрочной профессиональной пенсии установленной формы, выданную управлением по труду, занятости и социальной защите.

В каком размере назначается досрочная профессиональная пенсия?

В соответствии со статьей 14 Закона «О профессиональном пенсионном страховании», досрочная профессиональная пенсия исчисляется путем деления пенсионных сбережений на число месяцев досрочного пенсионного периода застрахованного лица.

Пенсионные сбережения состоят из суммы взносов, уплаченных работодателем и суммы доходности от размещения указанных взносов в банке.

Досрочный пенсионный период — период выплаты с месяца, следующего за месяцем обращения за назначением досрочной профессиональной пенсии по месяц достижения общеустановленного пенсионного возраста (мужчины — 60 лет, женщины — 55 лет).

Например, размер пенсионных сбережений составляет 10800 деноминированных рублей. Период выплаты — 5 лет (60 месяцев). Размер досрочной профессиональной пенсии составит 180 деноминированных рублей (10800:60 = 180).

И. ЛУКАШЕВИЧ.

Начальник районного отдела Фонда социальной защиты.