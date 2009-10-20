Выбери жизнь и мир в красках — откажись от алкоголя

«Поддатые» люди попадают под автомобили, поезда, среди них часты обморожения, утопления, отравления газом, они сгорают в собственных кроватях от зажженных сигарет. Большая часть преступлений происходит «благодаря» спиртному, среди них убийства, дорожно-транспортные происшествия, хулиганства, кражи. Часты среди алкоголиков и самоубийства. Проблема пьянства и алкоголизма является одной из самых социально значимых и актуальных для нашего государства. В алкогольное рабство попадают как мужчины, так и женщины, как взрослые, так и подростки. Умереть от выпитого алкоголя может каждый, причем спиртное становится как непосредственной причиной смерти, так и косвенной. Отравиться можно традиционными горячительными напитками, крепко «перебрав» и превысив безопасную для человека дозу, а можно выпить алкогольные суррогаты, с еще худшими последствиями. При алкогольном опьянении мозг работает иначе, человек совершает неадекватные поступки, сильно расходящиеся с реальностью. Часто пьяные люди умирают от безобидных для нормального человека вещей: электрических бытовых приборов, источников огня, купания, сильного мороза и т. п. Выпивший человек медленнее реагирует на происходящее, хотя ему кажется, что все в норме.«Поддатые» люди попадают под автомобили, поезда, среди них часты обморожения, утопления, отравления газом, они сгорают в собственных кроватях от зажженных сигарет. Большая часть преступлений происходит «благодаря» спиртному, среди них убийства, дорожно-транспортные происшествия, хулиганства, кражи. Часты среди алкоголиков и самоубийства.

За 2015-2016 годы Мядельским РОСК проведено 55 проверок по фактам смертей граждан, где косвенной либо непосредственной причиной смерти являлось употребление алкоголя, из них 16 смертей наступило от отравления этиловым спиртом, 1 — от отравления метиловым спиртом, 14 — от различных заболеваний, осложнившихся употреблением алкоголя, 1 — от переохлаждения организма, 3 — в результате полученных травм, 2 — в результате отравления окисью углеродного газа, 3 — при утоплении, 1 — в результате механической асфиксии, а также совершено 14 самоубийств, лицами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения.

Берегите свое здоровье и цените свою жизнь!

Об известных Вам фактах пьянства, самагоноварения, незаконной продаже спиртного сообщайте в оперативно-дежурную службу Мядельского РОВД по номеру 102.

И. БЕРНЯКОВИЧ.

Старший следователь Мядельского РОСК лейтенант юстиции Республики Беларусь.