А в придачу – тур выходного дня

Немало и процедур, которые говорят сами за себя: «Лёгкие ножки», «Молодость ваших сосудов», «Бархатные ручки», «Худеем с удовольствием». Возникла потребность в коттеджах — возвели полдесятка в экзотическом австрийско-швейцарском стиле, посетовали отдыхающие насчёт отсутствия боулинга — подобрали помещение и смонтировали две дорожки, на которых теперь все желающие с утра до вечера могут упражняться в меткости по сбиванию шарами кеглей. Не пустует и уникальная восковая комната, где люди восстанавливают иммунитет, работу слизистых оболочек всего организма. Неподдельное восхищение вызывает также бассейн с разными банями. ЕСЛИ в разговоре заходит речь о нашем курорте, в числе лучших всегда упоминается санаторий «Приозерный». Конечно, это всеобщее признание не пришло само по себе. За этим — большая и творческая работа дирекции здравницы, ее коллектива. Среди слагаемых успеха и то, что здесь никогда не успокаиваются на достигнутом, активно внедряют новейшие европейские достижения в области оздоровления. Каждый год заметно расширяется перечень востребованных и эффективных медицинских процедур. Среди них многочисленные массажи: медовый, тибетский омолаживающий, тайский, малайзийский.Немало и процедур, которые говорят сами за себя: «Лёгкие ножки», «Молодость ваших сосудов», «Бархатные ручки», «Худеем с удовольствием». Возникла потребность в коттеджах — возвели полдесятка в экзотическом австрийско-швейцарском стиле, посетовали отдыхающие насчёт отсутствия боулинга — подобрали помещение и смонтировали две дорожки, на которых теперь все желающие с утра до вечера могут упражняться в меткости по сбиванию шарами кеглей. Не пустует и уникальная восковая комната, где люди восстанавливают иммунитет, работу слизистых оболочек всего организма. Неподдельное восхищение вызывает также бассейн с разными банями.

Можно считать закономерным, что от такого высокого уровня обслуживания у отдыхающих остаются замечательные впечатления. Вот одно из них, оставленное на днях в Книге отзывов Мариной Сычовой из Тульской области: «В «Приозерном» отдыхали уже в четвертый раз. И, конечно, хочется сказать обо всех плюсах и минусах. Начну с хорошего. Путевку сюда заказали заранее, но случилось непредвиденное: отпуск пришлось перенести на более ранний срок. Думала, всё, не увидеть мне в этом году «Приозерного»! Однако обошлось! Огромное спасибо менеджерам санатория, которые предложили подходящий вариант. Приехали на место, а дальше можно писать только похвалы всему обслуживающему персоналу: охране на автостоянке, девушкам на ресепшене, горничным, официанткам в столовой, замечательному доктору и человеку Валентине Казаковой, терапевту Елене Прус, массажисту Сергею Кашпару. К лучшему изменился уровень культурных мероприятий. За это спасибо культорганизаторам Александру Кузьменкову и Юлии Гринь. Питание у нас было по типу «шведского стола». Всё замечательно, в номерах очень чисто. А теперь о минусах. Но в этом разделе мне и сказать нечего. Настолько всё было чудесно и позитивно. Это то место, где хочется отдыхать и в будущем. Желаю здравнице, теперь уже и моей родной, благополучия и процветания! И до встречи в будущем году!». Безусловно, приятно, когда люди дают такую высокую оценку твоему труду!

Для привлечения более внушительного круга отдыхающих последнее время в санатории широко практикуются акции, скидки. Предлагаются разные оздоровительные программы: «Источник здоровья», «Прощай усталость», «Экспресс-отдых», «Магия релакса», «Шоколадный рай». Их стоимость от 194 рублей. За эти деньги вы будете находиться в санатории три дня и две ночи. Питание — по типу «шведского стола». «Наполняемость» программ разная, как говорится, в зависимости от предпочтений отдыхающего, но неизменно интересная и полезная для здоровья человека. Можно поиграть в бильярд, сделать массаж стоп или головы, посетить бассейн с банным комплексом, окунуться в ванную с жидким экстрактом розмарина с натуральным эфирным маслом или принять циркулярный душ, побывать в соляной комнате, тренажерном зале. Есть в перечне также оздоровительный массаж спины, увлажняющая маска для лица «Акватаналь» или экспресс-маска «Маранта».

Заслуживают внимания туры выходного дня, которыми могут воспользоваться и жители Мядельщины. Их привлекательность в том, что практикуется поздний, до 18.00, заезд в пятницу, и такой же, до 17.00, выезд в воскресенье. Таким образом, за выходные можно пройти эффективный курс оздоровления. На сегодня наибольшим спросом из них пользуются расслабляющая программа для влюблённых «Романтический уик-энд для двоих», оздоровительная для детей и взрослых «Источник здоровья» и SPA-тур «Магия релакса». Цены на них разные: самая дешевая первая, самая дорогая — третья. Вторая особенно хороша в период обострения респираторных заболеваний, потому что укрепляет иммунитет, прибавляет взрослым и детям бодрости, жизненной энергии.

— Наш коллектив, — делится директор санатория «Приозерный» Алексей Шапетько, — в постоянном поиске по усовершенствованию своей работы. Пусть этот год выдался и не простым, сделать успели немало. В ходе реконструкции корпуса «Лазурный» более привлекательными стали фасад здания, балконы. На пятом-шестом этажах удалось увеличить площадь номеров. Буквально накануне Нового года «вернулась в строй» после основательного ремонта столовая на первом этаже, на очереди — приведение в порядок складских и производственных помещений. Затем примемся за второй обеденный зал. Заслуживает внимания и открытие «модного» на сегодня Велнес холла, где каждый желающий может расслабиться, восстановить свои силы.

— В этих и других полезных для отдыхающих современных наработках, — продолжает Алексей Александрович, — большая заслуга наших сотрудников, которые душой болеют за порученное им дело, переживают за судьбу не только «Приозерного», но и всего нарочанского курорта. Перечислить всех добросовестных и ответственных просто невозможно. Их у нас подавляющее большинство. Умело руководят своими подразделениями в здравнице заместитель директора по медицинской части Валентина Сасимович, главный инженер Александр Войтехович, главный бухгалтер Алла Левоцкая, начальники отделов: маркетинга — Сергей Нехвядович, планирования — Инга Лапехо, юридической и кадровой службы — Игорь Маташнюк, заведующие хозяйством корпусов «Лазурный» Елена Короткая и «Приозерный» — Людмила Танана. Высок профессиональный уровень у нашего врача-стоматолога Сергея Руденкова и многих-многих других…

Большие замыслы у дирекции здравницы и на 2017 год. Разрабатывается документация на основательную реконструкцию корпуса «Приозерный». Проработан вопрос и о расширении номерного фонда. Появятся также прачечная, многофункциональный павильон, где будет детская комната, пункты проката. Отменность в том, что возведут его по «зеленым» технологиям, смонтируют солнечные батареи. Поэтому каждый воочию сможет убедиться, как на практике обеспечивается жизнедеятельность на альтернативных источниках энергии. Есть в планах и инновационный «продукт», которого пока нет ни у кого в стране — павильон для выпаривания минеральной воды. При этом воздух будет насыщаться целебными ионами, которые сделают оздоровление отдыхающих еще более эффективным.

И можно не сомневаться, что с такими подходами кадров, их умением видеть перспективу и целенаправленно работать на нее, услуги здравницы всегда будут востребованы, и она надолго сохранит свою завидную привлекательность на нашем нарочанском побережье.

Павел ЖУКОВ.

КОГДА до Нового года остаются считанные минуты, мы все желаем друг другу исполнения заветных желаний. Испокон веков люди связывают с этим волшебным праздником свои надежды на хорошие перемены и лучшую жизнь. И, как правило, они осуществляются. Вот и 2016, который вскоре уйдет в историю, оказался для нашего коллектива периодом созидания, порой добрых дел. Нам удалось приумножить все то хорошее, что позволяет “Приозерному” высоко держать марку одного из ведущих санаториев на нарочанском побережье, вплотную приблизив его уровень развития к европейскому. И в этом большая заслуга буквально каждого нашего работника.

Глубокоуважаемые сотрудники здравницы! Сердечная Вам благодарность за творческий труд, профессионализм, ответственность в работе и душевный вклад в повышение имиджа нашего санатория. Пусть Новый год будет для Вас и наших отдыхающих полон приятных событий, радостных встреч и только замечательного настроения. Пусть новости в 2017 будут хорошими, знакомства — приятными, дела — удачными, а неприятности, если таковые и случатся, — мелкими. Здоровья Вам всем крепкого, счастья большого и удачи во всех житейских делах.

А. ШАПЕТЬКО.

Директор санатория “Приозерный”.

Фото Александра Высоцкого.