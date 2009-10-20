30
1 студзеня – Новы год
Уважаемые жители Минщины!
Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с Новым 2017 годом. Завершая пройденный год и начиная исчисление нового, мы выражаем искреннюю признательность жителям Минщины за добросовестный труд и все наши добрые дела.
Искренней благодарности заслуживают все, кто плодотворно трудился на промышленных предприятиях, сельских нивах, в строительстве, образовании, науке, культуре, здравоохранении, реализовывал себя в предпринимательстве, других сферах жизни.
Успехи каждого складываются в общую копилку достижений. Стабильно работают промышленные предприятия, внедряются международные стандарты качества, новая техника и технологии, осваиваются новые виды продукции, растет экспорт. Сельские труженики вновь подтвердили репутацию области как развитого аграрного региона страны. Высокими темпами строится жилье, благоустраиваются населенные пункты. Заметны успехи в развитии здравоохранения, социальной защиты, культуры. Все это дает нам основание с уверенностью смотреть в будущее.
На Минщине, как и во всей стране, сохраняются мир и стабильность, общественное согласие, уважение к культуре и традициям проживающих в регионе национальностей, обеспечивается социальное партнерство.
Пусть Новый год принесет хорошее настроение, бодрость духа, неисчерпаемую жизненную энергию, взаимопонимание и достаток в каждый дом. Крепкого вам здоровья, большого личного счастья, радости, удачи и успехов во всех делах и начинаниях в Новом году.
Минский областной исполнительный комитет.
Минский областной Совет депутатов.
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