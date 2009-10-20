1 студзеня – Новы год

Уважаемые жители Минщины!

Дорогие друзья!

Примите искренние поздравления с Новым 2017 годом. Завершая пройденный год и начиная исчисление нового, мы выражаем искреннюю признательность жителям Минщины за добросовестный труд и все наши добрые дела.

Искренней благодарности заслуживают все, кто плодотворно трудился на промышленных предприятиях, сельских нивах, в строительстве, образовании, науке, культуре, здравоохранении, реализовывал себя в предпринимательстве, других сферах жизни.

Успехи каждого складываются в общую копилку достижений. Стабильно работают промышленные предприятия, внедряются международные стандарты качества, новая техника и технологии, осваиваются новые виды продукции, растет экспорт. Сельские труженики вновь подтвердили репутацию области как развитого аграрного региона страны. Высокими темпами строится жилье, благоустраиваются населенные пункты. Заметны успехи в развитии здравоохранения, социальной защиты, культуры. Все это дает нам основание с уверенностью смотреть в будущее.

На Минщине, как и во всей стране, сохраняются мир и стабильность, общественное согласие, уважение к культуре и традициям проживающих в регионе национальностей, обеспечивается социальное партнерство.

Пусть Новый год принесет хорошее настроение, бодрость духа, неисчерпаемую жизненную энергию, взаимопонимание и достаток в каждый дом. Крепкого вам здоровья, большого личного счастья, радости, удачи и успехов во всех делах и начинаниях в Новом году.

Минский областной исполнительный комитет.

Минский областной Совет депутатов.

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Дорогие жители и гости Мядельского района!

Примите самые наилучшие поздравления с наступающим Новым 2017 годом! Пусть грядущий год принесет в каждую семью мир и согласие, благополучие и уют, радость и гармонию. Пусть свет семейного очага освещает жизнь каждого из нас, согревает даже в самые трудные минуты.

Выражаем искреннюю признательность всем труженикам района за добросовестный труд и личный вклад в социально-экономическое развитие Мядельского района. Пусть 2017 год воплотит в реальность все мечты, будет годом мира и созидания!

Особые поздравления ветеранам войны и труда. Мы желаем вам крепкого здоровья и долгих лет жизни. Низкий поклон вам за возможность жить и трудиться под мирным небом.

Наши новогодние приветствия и пожелания детям и молодежи Мядельщины. Смелее воплощайте в жизнь новые идеи, твердо идите к намеченной цели, будьте инициативными и уверенными в себе людьми!

Желаем всем жителям и гостям Мядельщины крепкого здоровья, мира, счастья и добра! Пусть наступающий год будет наполнен яркими интересными событиями, перспективными делами, удачными решениями! Всего самого доброго, светлого, чистого вам и вашим семьям! С новым годом!

Мядельский районный исполнительный комитет.

Мядельский районный Совет депутатов.