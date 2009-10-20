КОМУ КАК, А ФЕРМЕРАМ – КОНКРЕТНАЯ ПОДДЕРЖКА!

Особенно «урожайной» на талантливых, выдающихся выходцев считается небольшая деревушка Низок — малая родина Кондрата Крапивы, Павлюка Труса, Лидии Арабей, народного артиста республики Анатолия Труса…Нужно упомянуть и о том, что на Узденщине берет начало крупнейшая река Беларуси — Нёман. РОВНО неделю назад увлекательный маршрут выездной пресс-конференции губернатора Минщины Семёна Шапиры для республиканских, региональных и российских средств массовой информации привел нас в Узду. Этот городок столичного региона отличается тем, что в его историческом центре, как и в Москве, есть своя Красная площадь. Гордостью его жителей являются также бульвар Дзержинского, улица Советская, которые существенно обновились перед проведением областного праздника тружеников села «Дожинки-2014». Через многие десятилетия будет напоминать людям о таком ярком событии и роскошный Дворец культуры, возведенный накануне. Живописный, богатый на леса район знаменит тем, что отсюда происходят двадцать три поэта и прозаика.Особенно «урожайной» на талантливых, выдающихся выходцев считается небольшая деревушка Низок — малая родина Кондрата Крапивы, Павлюка Труса, Лидии Арабей, народного артиста республики Анатолия Труса…Нужно упомянуть и о том, что на Узденщине берет начало крупнейшая река Беларуси — Нёман.

Первая остановка для журналистов в деревне Теплень. Как нам рассказали, когда-то здесь было самое отстающее в районе хозяйство. Урожайность зерновых составляла 14 центнеров с гектара, годовой надой от коровы всего 1300-1400 литров, изношенность техники — под восемьдесят процентов. Ситуация изменилась коренным образом с приходом сюда инвестора — закрытого акционерного общества «Витэкс».

— В 2004 году, — рассказал генеральный директор общества Виктор Терещенко, — когда Президент Республики Беларусь подписал Указ о реанимации колхозов, нам досталось это хозяйство. Помимо всего прочего, его задолженность перед кредиторами составляла около трех миллиардов рублей. Конечно, за все время потребовалось вложить сюда немало денег. Постепенно обновили парк техники, стали качественно обрабатывать землю, вносить необходимое количество удобрений. Это позволило повысить урожайность зерновых до 45 центнеров с гектара. Разительные перемены и в животноводстве. Надой от коровы, которых в сельскохозяйственном филиале 485, за одиннадцать месяцев достиг 9522 килограммов — на 1197 килограммов больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Содержание поголовья — беспривязное. Есть лаборатория по проверке качества кормов, поэтому рацион сбалансирован по питательным веществам, отдача от него — максимальная. Молочнотоварный комплекс «Колодино» оснащен доильными роботами, в двух других установлены залы «Вестфалия». Суточный надой молока от коровы в эти дни по хозяйству 26,2 килограмма.

Гордость хозяйства и большой, на 88 гектаров, плодовый сад, который обеспечивает высокую рентабельность. И дело не столько в хороших сортах яблок, высоком их урожае, а в том, что сочные плоды здесь же идут в переработку. «Мы, — отвечает на вопрос мастер цеха Жанна Серко, — специализируемся на производстве натуральных соков прямого отжима и яблочных чипсов под торговой маркой «FruttaVit». Понятное дело, без сахара, консервантов и красителей. В перечне соков — яблочный, яблочно-черничный, яблочно-брусничный и березовый. Упаковку используем асептическую «Bag-In-Box», объемом три и пять литров, которая гарантирует стопроцентную герметичность. В этом году ассортимент востребованной среди наших потребителей продукции пополнился новым видом: хрустящие яблочные чипсы с корицей. В привлекательной упаковке их 35 граммов, цена — 1,7 рубля».

Безусловно, наличию такого основательного инвестора в районе можно только по-доброму позавидовать. Во-первых, фирму «Витэкс» хорошо знают в нашей стране и за рубежом. Более половины своей продукции она поставляет не только в страны на пост-советском пространстве, но и Германию, США, Иран, Ирак. Во-вторых, что очень важно для местных жителей, часть своих производственных подразделений она перевела из Минска в Теплень. В частности, цеха тары и упаковки, экстрактов, по производству косметики. Людям из всей округи есть возможность устроиться на престижную работу. «Я здесь уже семь лет, — поделилась оператор упаковочно-расфасовочных автоматов Валентина Тумилович. — На работу добираюсь с Узды, за 20 километров. Работа нравится, да и зарплату такую в райцентре найти проблематично. Коллектив здесь хороший, утро начинается с улыбки нашего мастера Юрия Тарасюка. Культура производства на уровне, выпускаем качественные бальзамы, шампунь, гель для душа, другую парфюмерно-косметическую продукцию». И главное здесь, пожалуй, то, что местным людям от такого предприимчивого инвестора польза самая непосредственная.

Яркое впечатление осталось от посещения туристического комплекса «Шишки» на берегу озера Лоша, где гостям предлагают разместиться на отдых в однокомнатных двухместных номерах со всеми удобствами и террасой. Как и от фабрики «MarkFormelle» в Узде, на которой выпускают уютную домашнюю одежду. Приоритетными направлениями в работе этой компании являются дальнейший рост и развитие производства, расширение сети фирменных магазинов. Планируется, что в следующем году их количество возрастет в Беларуси на четыре десятка, а продукции выпустят на треть больше. При этом поставлена задача потеснить конкурентов на рынках России, Казахстана, Украины и заявить о себе в странах Прибалтики и Западной Европы. Просто нельзя не отметить и Узденскую государственную школу-интернат для учащихся 4-9 классов из всех районов столичной области. Руководит учреждением заслуженный учитель Республики Беларусь Людмила Комашенкова. Она поведала, что огромное внимание уделяют сберегающей здоровье системе обучения, созданию для детей и взрослых атмосферы психологического комфорта, условий для профессионального роста, развитию активной творческой личности. В школе-интернате, которая создавалась в военном 1944 году, есть музей с множеством экспонатов, во дворе — Аллея памяти педагогов. Со стен школы вышло немало известных людей, которые достойно проявили себя в военном деле, в области культуры и экономики.

Открывая пресс-конференцию, которая проходила в здании Узденского райисполкома, губернатор Семён Шапиро отметил, что, несмотря на объективные сложности, развитие столичной области в нынешнем году было динамичным. Да, возникали серьезные проблемы по «Беларуськалию», но в результате принятых мер, ситуацию удалось стабилизировать. Более того, в декабре там наблюдается значительное увеличение объемов производства. Ощутимая прибавка есть и в агропромышленном комплексе по реализации молока, мяса. Падение показателей в промышленности также остановлено, сейчас она обеспечивает рост в 102 процента. По мнению Семёна Борисовича, все это позволит Минщине со второго места, на котором она находится теперь в стране, выйти на лидерскую позицию. Во всяком случае, для этого предприняты все необходимые меры.

Существенные прогрессивные подвижки обеспечены и на инвестиционных площадках области. Практически завершается строительство первого в республике завода «БелДжи». Это уникальное производство, такого еще не было в истории нашей страны. Уже в следующем году на этом заводе выпустят 60 тысяч легковых автомобилей. Динамично развивается и Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень», где вскоре будут запущены в работу первые современные предприятия. Заслуживает внимания и созданная Белорусская национальная биотехническая корпорация. Она выступит заказчиком по проектированию и строительству высокотехнологического комплекса под Руденском с полным циклом производства современных кормов и добавок для агропромышленного комплекса. В следующем году китайские инвесторы готовы вложить в этот перспективный проект более 200 миллионов долларов США. Все это посодействует развитию Пуховичского района. Грандиозные перемены ожидают и Любаньский регион в связи со строительством Нежинского горно-обогатительного комплекса, инвестором которого выступает «Славкалий». Со временем Любань приобретет совершенно другой облик, станет очередной столицей, как и Солигорск, калийного производства.

Хороших результатов достигла фармацевтическая отрасль, где наблюдается большой прирост по выпуску медицинских препаратов. Как отметил Семён Шапиро, лекарственные средства, которые выпускаются в Логойске, Борисове и Несвиже, востребованы во многих странах мира. Увеличились объемы производства и в легкой промышленности. Даже в строительстве, несмотря на сокращение кредитования, все намеченное выполняется. Жилья планируется сдать в эксплуатацию не меньше, чем в прошлом году, более одного миллиона квадратных метров. А это не меньше четверти от всего возведенного в стране.

Позитивные перемены есть во всех сферах народного хозяйства. В частности, с каждым годом укрепляется материальная база в медицинских и общеобразовательных учреждениях. Нынче были приобретены два дорогостоящих аппарата магнитно-резонансной томографии — МРТ. Такие же, по словам Семёна Борисовича, появятся в новом году в Слуцке и Молодечно. При необходимости в школах и детских садах, которых насчитывается более тысячи ста, проводятся ремонтно-восстановительные работы. Положительные сдвиги обеспечены в культуре и спорте. Ни в одной из сфер, подчеркнул губернатор, застоя не наблюдается.

Особо Семён Шапиро акцентировал внимание участников пресс-конференции на развитии фермерства. В области сейчас сформированы участки для его ведения общей площадью около пятнадцати тысяч гектаров. Однако желающих заниматься индивидуальным предпринимательством на земле не так и много. Причину руководитель области видит в том, что оно довольно затратное в финансовом плане. Деньги сегодня есть не у всех, а банковские кредиты не слишком привлекательны. Поэтому движение в этом направлении может активизироваться при его финансовой поддержке государством. Регионом, который подходит для стартовой площадки в важном деле, Семён Борисович считает Мядельщину. Действительно, у нас немало полей с мелким контуром, на которых трудно эффективно развернуться с крупным товарным производством, зато исключительно благоприятные условия для ведения фермерского хозяйства. Подключены сюда и ученые-экономисты с целью получения от них конкретных рекомендаций по лучшей организации прибыльной работы на земле. Так что дело за патриотами своего озерного края, инициативными и предприимчивыми! Что же касается местной власти, то, как заметил в разговоре председатель райисполкома Анатолий Войнилко, конкретная поддержка желающим стать фермерами в своей родной сторонке будет всегда и во всём!

Павел ЖУКОВ.

На снимках: 1. Оператор упаковочно-расфасовочного автомата Валентина Тумилович; 2. Наладчик линии по выпуску упаковки из пластмассы Денис Будько; 3. Обеденный зал на туркомплексе «Шишки» с видом на озеро манит уютом и чудесным ландшафтом из окна; 4. Участники пресс-конференции на туристическом комплексе «Шишки»; 5. Мастер цеха по переработке яблок Жанна Серко; 6. На вопросы журналистов на центральной усадьбе хозяйства ответил генеральный директор ЗАО «Витэкс» Виктор Терещенко; 7. Цветы к Вечному огню на Алее памяти школы-интерната, где глубоко чтят героические традиции нашего народа, возложили сёстры-близнецы Настя и Маша Голубевы со Столбцов; 8. Всем журналистам понравилось выступление воспитанников Узденской санаторной школы-интерната; 9. На туркомплексе «Шишки» участников пресс-конференции встречал Дед Мороз; 10. Коровы на ферме «Колодино» чистые и упитанные. Та, что на первом плане, даёт в день более, чем сорок литров молока; 11. Оператор упаковочной машины цеха по производству чипсов в деревне Теплень Алла Регис; 12. Алеся Литвинова с удовольствием работает раскройщиком в цехе фабрики ООО «Марк Формэль».

Фото автора.