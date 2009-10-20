С РАСЧЕТОМ И НА ЕВРОПЕЙСКУЮ ОРБИТУ

Тем не менее, вопрос был решен положительно во многом благодаря оптимистической позиции тогдашнего председателя правления АСБ «Беларусбанк» Надежды Ермаковой. Как-то она наведалась в район, побывала в Будславе, где её впечатлил величественностью костёл, а затем и на побережье Нарочи. Конечно, пансионат выглядел убого, но душу радовало прекрасное озеро, целебный воздух и чудесная окружающая природа. Именно сказочные пейзажи склонили чашу весов в пользу приобретения и реконструкции старой здравницы, которая вскоре и началась. ПОМНИТЬСЯ, лет с двенадцать тому по нашему курортному краю прокатилась весть, что ведомственный пансионат «Спутник», который пребывал в глухом запустении, будут возрождать. Мол, эту здравницу решил приобрести «Беларусбанк», а директором там будет Владимир Сержант. Врача Владимира Францевича на Мядельщине знали. До этого он заведовал больницей в Свири, затем — центральной районной. Это при нём в отдалённом поселке в ходе основательной реконструкции были созданы современные палаты для больных, а в городе наконец-то завершено строительство семиэтажной поликлиники. Поэтому сведущие люди не сомневались: если за дело взялся Сержант, толк будет. Так оно и получилось. Не станем приуменьшать и финансовую составляющую. Необходимые деньги для серьёзной модернизации выделил банк. Конечно, риск с его стороны был. «Копейка» требовалась большая, вложить деньги — не проблема, а вот будет ли отдача, это еще неизвестно.Тем не менее, вопрос был решен положительно во многом благодаря оптимистической позиции тогдашнего председателя правления АСБ «Беларусбанк» Надежды Ермаковой. Как-то она наведалась в район, побывала в Будславе, где её впечатлил величественностью костёл, а затем и на побережье Нарочи. Конечно, пансионат выглядел убого, но душу радовало прекрасное озеро, целебный воздух и чудесная окружающая природа. Именно сказочные пейзажи склонили чашу весов в пользу приобретения и реконструкции старой здравницы, которая вскоре и началась.

С тех пор не прошло и двух лет, как «Спутник» вновь очутился на курортной орбите. Тогда торжественное новоселье обновленной здравницы открыла Надежда Ермакова. «Моя голубая мечта или розовая, — поделилась с присутствующими Надежда Андреевна, — чтобы со временем от корпуса можно было выйти по дорожке к озеру на большой пирс с танцевальной площадкой. И чтобы на ней всегда было множество людей, которые танцуют, веселятся и радуются жизни…». Сегодня к Нарочи ведет благоустроенная лестница, людям есть, где потанцевать и повеселиться. В высокий сезон множество самых разных увеселительных мероприятий проводится в летнем амфитеатре. Не пустует здесь и хорошо оборудованная детская площадка.

— Сколько времени работает наша здравница, — рассказывает директор Владимир Сержант, — столько она и совершенствуется. Останавливаться в этом деле нельзя, так как обойдут другие, а, следовательно, и поток отдыхающих переманят к себе. На мой взгляд, эту задорную искру соревнования у нас «высек» бывший директор «Приозерного» Леонид Александрович, который пришел туда из санатория «Сосны» — на то время ведущего на Нарочи. Вот он и поставил перед собой непростую задачу: поднять неказистую здравницу на самый высокий уровень. И нужно признать, Леониду Александровичу очень многое удалось. Заданный темп развития достойно продолжили его преемники — Дмитрий Рыбко, Алексей Шепетько. И что мы видим сегодня? «Приозёрный» теперь у нас один из самых востребованных! Считаю, что и остальным санаториям нужно более активно «расправлять плечи», а не довольствоваться малым. Это пойдет только на пользу всему курорту, посодействует повышению его имиджа, в том числе и среди иностранной клиентуры. Да и, что немаловажно, отобьётся существенной прибавкой в зарплатах работников здравниц.

— Самым большим достоянием нашего санатория считаю то, — продолжает Владимир Францевич, — что нам удалось сплотить коллектив единомышленников, ответственных и профессиональных, объединенных одной благородной целью — предложить на рынок востребованные и привлекательные по качеству и цене услуги. Притом, с расчетом и на европейского потребителя. А самой дорогой оценкой нашего труда считаем мнение отдыхающих, когда они уже отъезжают в родные края. И если слышим: «Мы обязательно к вам вернёмся!», значит, можно быть удовлетворенными, значит, всё у нас на достойном уровне. За такой оценкой — слаженная работа многих служб под умелым руководством заместителя директора по медицинской части Александра Варанелиса, главного бухгалтера Татьяны Шувановой. Большой плюс и то, что все отдыхающие, благодаря заведующей производством Анне Лукашевич, которая добросовестно трудится в здравнице с момента ее открытия, обеспечиваются практически домашним пятиразовым заказным питанием. Безусловно, здесь нужно отдать должное и сведущей в своем непростом и важном деле команде Анны Алексеевны. В ней на высоком счету повар Тамара Пашкевич, официантка Наталья Феркович, администратор столовой Тамара Махнист, мойщица посуды Татьяна Кадушкевич и другие.

А еще Владимир Сержант добрым словом вспомнил своего бывшего заместителя по хозяйственной части Ивана Шаранговича, который многое сделал по укреплению материально-технической базы здравницы. По мнению многих, Иван Николаевич отличался высокими организаторскими способностями, мыслил масштабно, видел перспективу, к нему всегда тянулись люди. Этого прекрасного человека уже нет среди нас, но память о его добрых делах жива.

Отдыхающим в санатории созданы все необходимые условия для комфортного проживания. Даже в самом «бюджетном» номере со всеми удобствами чувствуешь себя уютно. Здесь стоит двуспальная кровать, есть телевизор и холодильник, набор необходимой мебели и посуды, балкон. В наличии также кресло-кровать — на случай, если семейная пара приедет на оздоровление с ребенком. Такой номер обойдется с питанием и лечением 52 рубля в сутки с одного человека. Если заезд с ребенком — предусмотрена скидка. Всего санаторий рассчитан на 295 мест. Отдыхающие размещаются в двух семиэтажных корпусах: в одном из них находятся медицинские кабинеты, водолечебница с бассейном и столовая, а во втором — кафе, бар, современный киноконцертный зал и SPA-центр. Кроме того,

на семигектарной территории здравницы в окружении сосен на берегу озера готовы принять гостей одиннадцать коттеджей из деревянного бруса. Кстати, возведены они благодаря Государственной программе развития курортной зоны Нарочанского региона. Здесь умеют на высоком уровне организовать полноценный отдых и оздоровление с широким использованием чудесных природных факторов в сочетании с правильным питанием и эффективными медицинскими технологиями. Успешно лечат заболевания сердечно-сосудистой, нервной систем, а также опорно-двигательного аппарата. Спокойствие отдыхающих обеспечивается собственной охраной, повсеместно работает система видеонаблюдения.

По мнению многих отдыхающих, изюминкой этой здравницы является современная лечебно-диагностическая база. Чего здесь только нет! Самые разные массажи, души, ванны, лаборатории и кабинеты с отменным, как правило, лучшим в Европе оборудованием. Сауна, бани — на любой вкус: русская, египетская, турецкая, с морским климатом. На выходе из них к услугам любителей «экстрима» аппарат по производству снежной крупы. Утверждают, что обтирание разгоряченного тела ледяной массой прибавляет здоровья, укрепляет иммунитет. Здесь же и мини-бассейны с местной минеральной водой, которые пользуются среди отдыхающих устойчивым спросом. В перечне наиболее популярных также криотерапия, спелеокамера, иглорефлексотерапия. Есть и «экзотические» процедуры, которые считаются фирменными в том же немецком «Баден-Бадене» типа “Седьмого неба”. Одна из них оказывается на аппарате сухого флоатинга. Необычность заключается в том, что человек оказывается в состоянии полной невесомости. Уже через пять-десять минут после начала процедуры он неизбежно погружается в глубокий сон. Примерно 30 минут на таком аппарате равно полноценному восьмичасовому отдыху в обычных условиях. Он востребован, прежде всего, среди лиц с динамическим стилем жизни, у которых всегда ощущается нехватка времени на восстановление сил и восполнение энергии. Многих привлекает, что эта проблема здесь снимается без уколов, болезненных процедур и дорогих таблеток. Поистине прогрессивное достижение в области физиотерапии позволяет задействовать и многофункциональная SPA-капсула «NeoQiHarmony». С ее помощью в ходе процедуры человеку можно нормализовать давление, восстановить периферическое кровообращение и лимфоток, повысить иммунитет организма, исправить нарушенные биоритмы, нормализовать деятельность нервной системы и снять стресс…

Внушительный объем работ выполнен и по благоустройству территории. Уложена тротуарная плитка, оборудованы цветочные клумбы, проведены мероприятия по очистке пляжной зоны, приведено в надлежащее состояние наружное освещение, созданы привлекательные малые архитектурные формы. По берегу озера проложена лыже-роллерная трасса. Теперь из главного на повестке дня — завершение строительства почти 25-метрового бассейна на полдесятка дорожек. Сдача этого мини-аквапарка для детей с родителями запланирована на сентябрь следующего года.

Среди иностранных почитателей «Спутника» превалируют россияне. Существенный поток отдыхающих также с Кипра, Азербайджана. Возрастает он последнее время и с Литвы, Эстонии, Польши, Италии. И оценки здравнице, которые дают гости в Книге отзывов, самые высокие. Вот что, в частности, пишет в ней Галина Горячева из Баку: «Отдыхала в санатории впервые, очень понравилось! Весь медперсонал внимателен, добродушен, профессионален. Хорошее питание, приветливые официантки. Лечащий врач Светлана Чернявская — профессионал высокого класса. Благодарю также администраторов в столовой, диетолога, регистраторов — все внимательные, корректные». Многие отдыхающие просто в восторге и от работы врача-терапевта Татьяны Левченковой, медсестер Светланы Ролич и Марины Пашковской, санитарок Елены Чехович, Натальи Тимачевой, Елены Пузыревой и Елены Гилюк. В этом смысле очень характерен короткий отзыв москвича Андрея Федотова: «Лучшего санатория ещё не видел! Ездил сюда, езжу и ездить буду. Спасибо всем! Особая благодарность профессионалу своего дела массажисту из SPA-салона Сергею Кожуховскому. После его сеансов хочется летать!».

В дирекции услышал немало добрых слов и о многих других сотрудниках здравницы — ведущем инженере-энергетике Иване Храпане, инструкторе-методисте Алексее Теляке, бармене пятого разряда Ольге Андреевой, слесаре-электрике Юрии Касперовиче, операторе прачечной Ирине Гнутовой, водителе Геннадии Милоше… Это к ним и всему ответственному коллективу санатория относится душевный отклик Антонины Николаевой из Латвии: «Выражаю сердечную благодарность за высокий уровень обслуживания и индивидуальный подход к каждому отдыхающему. Особо хочется отметить Анну Лукашевич и тех, кто организовывает питание. Всё на европейском уровне, качество приготовленных блюд отличное, меню — разнообразное! Очень понравился интерьер и обслуживание в кафе. Будем рекламировать ваш санаторий в своей стране. Молодцы!!! Так держать!!! Удачи Вам, успехов и процветания!!!». Лучше, пожалуй, в заключение и не скажешь.

Павел ЖУКОВ.

УВАЖАЕМЫЕ сотрудники здравницы!

Примите самые сердечные поздравления в связи с наступающими Новым годом и Рождественскими праздниками! Благодаря Вашим усилиям, добросовестному отношению к делу, наш санаторий хорошо известен как в стране, так и за ее пределами, является одним из ведущих на курорте синеокой Мядельщины. Всё это позволяет коллективу успешно справляться с поставленными задачами по экспорту услуг, с оптимизмом смотреть в день завтрашний и целенаправленно выводить наш востребованный и перспективный «Спутник» на европейский уровень развития.

Низкий Вам, почтеннейшие земляки, поклон за эффективный и творческий труд. Желаю каждому из Вас добра и мира, здоровья и благополучия, семейного счастья и удачи! Пусть Новый год будет для нас ещё более богатым на радостные события и добрые дела!

В. СЕРЖАНТ.

Директор санатория «Спутник».

Фото Александра Высоцкого.