25 снежня – каталіцкія Каляды

Сне
24
Уважаемые христиане!
Поздравляем вас с Рождеством Христовым!
Рождественский праздник для миллионов людей является воплощением веры, добра, человеколюбия. Своим теплом он согревает сердца людей, вдохновляет верующих на милосердные поступки и помогает еще глубже постичь извечный смысл евангельских заповедей, в основе которых — безграничная доброта и всепрощающая любовь.
Нравственная сила христианского учения является основой духовной жизни людей, она выражает вечное устремление человека к миру и прогрессу. Единство нашего общества, основанное на взаимопонимании представителей разных национальных общностей и вероисповеданий, создает все условия для духовно-нравственного совершенствования личности. Нет ничего важнее, чем мир на родной земле, счастье и взаимопонимание в семьях, согласие в обществе.
Пусть благодатная атмосфера Рождества всегда царит в ваших домах, помогает сохранить душевный покой, благополучие родных и близких, дружбу и верность, умение прощать и ценить жизнь.
Желаем, чтобы ваши сердца всегда были наполнены миром, добром и любовью, а праздничные дни принесли здоровье, счастье, душевную радость, успех в делах и начинаниях во благо процветания родной Беларуси.
Минский областной исполнительный комитет.
Минский областной Совет депутатов.
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ПАВАЖАНЫЯ жыхары Мядзельшчыны!
Сардэчна віншуем вас са светлым святам Ражства Хрыстова! Каляднае свята дорыць людзям вялікую надзею і веру, яно натхняе на міласэрныя ўчынкі, аб’ядноўвае сем’і, пабуджае шчыра і ўважліва адносіцца да ўсіх, хто мае патрэбу ў дапамозе і клопаце. Усім патрэбны мір і спакой дарагіх нам людзей, упэўненасць у заўтрашнім дні, добрыя адносіны з сябрамі, калегамі і суседзямі. Няхай радасць не пакідае нашы дамы, няхай Віфліемская зорка заўсёды асвятляе нам шлях, які вядзе да дастойнага і шчаслівага жыцця. Моцнага вам здароўя, міру і дабра.
Раённы выканаўчы камітэт.
Раённы Савет дэпутатаў.
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Паважаныя жыхары Мядзельшчыны!
Прыміце самыя цёплыя і сардэчныя віншаванні з Новым 2017 годам і Ражством Хрыстовым!
Ад усёй душы жадаю дружнай мядзельскай сям’і моцнага здароўя, дабрабыту, здзяйснення намечаных творчых планаў і добрых задум, новых перамог, а раёну — далейшага росту і развіцця.
Няхай квітнее Мядзельскі край!
З павагай дэпутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь Н. П. Жыбуль.
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