25 снежня – каталіцкія Каляды

Уважаемые христиане!

Поздравляем вас с Рождеством Христовым!

Рождественский праздник для миллионов людей является воплощением веры, добра, человеколюбия. Своим теплом он согревает сердца людей, вдохновляет верующих на милосердные поступки и помогает еще глубже постичь извечный смысл евангельских заповедей, в основе которых — безграничная доброта и всепрощающая любовь.

Нравственная сила христианского учения является основой духовной жизни людей, она выражает вечное устремление человека к миру и прогрессу. Единство нашего общества, основанное на взаимопонимании представителей разных национальных общностей и вероисповеданий, создает все условия для духовно-нравственного совершенствования личности. Нет ничего важнее, чем мир на родной земле, счастье и взаимопонимание в семьях, согласие в обществе.

Пусть благодатная атмосфера Рождества всегда царит в ваших домах, помогает сохранить душевный покой, благополучие родных и близких, дружбу и верность, умение прощать и ценить жизнь.

Желаем, чтобы ваши сердца всегда были наполнены миром, добром и любовью, а праздничные дни принесли здоровье, счастье, душевную радость, успех в делах и начинаниях во благо процветания родной Беларуси.

Минский областной исполнительный комитет.

Минский областной Совет депутатов.

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