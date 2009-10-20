Налоговые вычеты в 2017 году по НДС исключительно на основании электронных счетов-фактур (ЭСЧФ)

Законом Республики Беларусь от 18.10.2016 № 432-З «О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Беларусь» уточнён механизм применения электронных счетов-фактур.

Так, с 1 января 2017 года в целях осуществления расчетов по НДС и применения налоговых вычетов по указанному налогу будут использоваться только электронные счета-фактуры, в связи с чем отсутствие данного электронного документа не позволит покупателю принять к вычету предъявленную сумму НДС.

Первичные учетные документы в целях осуществления налоговых вычетов по НДС применяться не будут!

При этом, чтобы защитить интересы добросовестных плательщиков, в следующем году к плательщикам, которые не будут выставлять электронные счета-фактуры, могут быть применены меры административного взыскания.

В свою очередь, в случае невозможности выставления (направления) электронных счетов-фактур в связи с недоступностью либо ограничением работоспособности Портала электронных счетов-фактур плательщики будут обязаны не позднее пяти рабочих дней со дня возобновления работоспособности Портала выставить (направить) электронный счет-фактуру.

Дополнительная информация:

http://www.nalog.gov.by/ru/electronic_invoice_ru/

http://www.vat.gov.by/