“Белтехосмотр”: итоги контрольных мероприятий

В ЦЕЛЯХ реализации плана совместных мероприятий УГАИ МВД, Транспортной инспекции и РУСП «Белтехосмотр» Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь на 2016 год, нами проведены совместные контрольные мероприятия в рамках декады «Гостехосмотр», направленные на выявление транспортных средств, участвующих в дорожном движении с не пройденным в установленные сроки государственным техническим осмотром. Составлено 83 акта, выявлено 121 нарушение законодательства в области автомобильного транспорта при перевозках грузов и пассажиров. В том числе:

отсутствие отметки о прохождении государственного технического осмотра транспортного средства — 30;

а также:

отсутствие путевого листа — 8;

нарушение Инструкции по его заполнению — 2;

не обеспечение контроля технического состояния транспортного средства перед началом работы — 11;

допуск водителя к выполнению перевозки без предрейсового медицинского обследования — 6;

отсутствие необходимых документов на маршрут — 19;

отсутствие необходимых документов у водителя — 23;

выполнение автомобильных перевозок пассажиров без заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств — 1;

выполнение автомобильных перевозок пассажиров без заключения договора гражданской ответственности автомобильного перевозчика перед пассажирами — 10;

нарушены условия допуска транспортного средства к участию в дорожном движении — 9;

другие нарушения — 21.

К нарушителям применены меры административного воздействия в соответствии с законодательством, выдано 51 предписание для устранения выявленных нарушений.

Г. ЖУЛЕГО.

Начальник Транспортной инспекции по г. Минску и Минской области.