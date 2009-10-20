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“Белтехосмотр”: итоги контрольных мероприятий
В ЦЕЛЯХ реализации плана совместных мероприятий УГАИ МВД, Транспортной инспекции и РУСП «Белтехосмотр» Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь на 2016 год, нами проведены совместные контрольные мероприятия в рамках декады «Гостехосмотр», направленные на выявление транспортных средств, участвующих в дорожном движении с не пройденным в установленные сроки государственным техническим осмотром. Составлено 83 акта, выявлено 121 нарушение законодательства в области автомобильного транспорта при перевозках грузов и пассажиров. В том числе:
отсутствие отметки о прохождении государственного технического осмотра транспортного средства — 30;
а также:
отсутствие путевого листа — 8;
нарушение Инструкции по его заполнению — 2;
не обеспечение контроля технического состояния транспортного средства перед началом работы — 11;
допуск водителя к выполнению перевозки без предрейсового медицинского обследования — 6;
отсутствие необходимых документов на маршрут — 19;
отсутствие необходимых документов у водителя — 23;
выполнение автомобильных перевозок пассажиров без заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств — 1;
выполнение автомобильных перевозок пассажиров без заключения договора гражданской ответственности автомобильного перевозчика перед пассажирами — 10;
нарушены условия допуска транспортного средства к участию в дорожном движении — 9;
другие нарушения — 21.
К нарушителям применены меры административного воздействия в соответствии с законодательством, выдано 51 предписание для устранения выявленных нарушений.
Г. ЖУЛЕГО.
Начальник Транспортной инспекции по г. Минску и Минской области.
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