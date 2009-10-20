22 декабря 2016 года в 16.00 на пл. Шаранговича в г. Мядель пройдёт районный новогодний парад Дедов Морозов среди организаций, учреждений и предприятий города Мяделя и Мядельского района «Праздник в каждый дом». Заявки на участие в параде принимаются до 20 декабря 2016 года в отделе идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Мядельского райисполкома (тел./факс 54-5-05, 54-3-55). пройдёт районный новогодний парад Дедов Морозов среди организаций, учреждений и предприятий города Мяделя и Мядельского района «Праздник в каждый дом». Заявки на участие в параде принимаются дов отделе идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Мядельского райисполкома (тел./факс).

Консультации по вопросам подготовки программы, музыкального оформления и приветствия можно получить в Мядельском городском доме культуры и районном организационно-методическом центре (тел. 55-7-83, 54-9-50).

В параде Дедов Морозов принимают участие члены трудовых коллективов предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории Мядельского района. Каждая организация предоставляет одну костюмированную команду: Дед Мороз, Снегурочка и их свита из сказочных персонажей. Роль Деда Мороза должен исполнять мужчина, роль Снегурочки — женщина. Содержание выступления должно соответствовать детской аудитории. При несоблюдении данного условия на команду налагаются штрафные очки.

Парад включает в себя:

- шествие участников;

- конкурс Дедов Морозов и Снегурочек;

- торжественное зажжение новогодней ёлки;

- награждение участников конкурса.

Конкурс состоит из двух этапов: «Зимние гости» — визитная карточка деда Мороза и Снегурочки (7 минут). Участники используют любые музыкальные и театральные элементы; «Дед Мороз — точка — ru» — оригинальное поздравление с наступающим 2017 годом (5 минут) с организацией массового танца вокруг новогодней ёлки.

Критерии оценки:

- костюмирование участников;

- умение общаться со зрителем;

- артистичность;

- художественное оформление номера;

- оригинальность выступления.

Подведение итогов и награждение победителей:

состав жюри определяется организаторами мероприятия. Визитные карточки и поздравления Дедов Морозов и Снегурочек оцениваются жюри по 10-бальной системе, и определяются лучший Дед Мороз и Снегурочка. Устанавливается «Приз зрительских симпатий». Лучший Дед Мороз и Снегурочка награждаются подарками и дипломами, все остальные участники дипломами за участие. Жюри оставляет за собой право учреждать дополнительные призы.

А. ПОДГОЛ.

И. о. начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи райисполкома.