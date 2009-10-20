Маркировка обязательна

Основными нормативными правовыми актами, регулирующими сферу маркировки товаров, являются Указ Президента Республики Беларусь от 10 июня 2011 г. № 243 «О маркировке товаров контрольными (идентификационными) знаками» и Соглашение о реализации в 2015 — 2016 годах пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия из натурального меха» от 8 сентября 2015 года. Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь напоминает, что в Республике Беларусь с 20 марта 2016 г., а на таможенной территории Евразийского экономического союза с 12 августа 2016 г. введена маркировка товаров контрольными (идентификационными) знаками с RFID-метками. Ей подлежат предметы одежды из меха, классифицируемые кодами единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 4303 10 901 0, 4303 10 902 0, 4303 10 903 0, 4303 10 904 0, 4303 10 905 0, 4303 10 906 0, 4303 10 908 0.Основными нормативными правовыми актами, регулирующими сферу маркировки товаров, являются Указ Президента Республики Беларусь от 10 июня 2011 г. № 243 «О маркировке товаров контрольными (идентификационными) знаками» и Соглашение о реализации в 2015 — 2016 годах пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия из натурального меха» от 8 сентября 2015 года.

С даты введения маркировки на территории Евразийского экономического союза, в том числе в Республике Беларусь, запрещено приобретение, хранение, использование, транспортировка и реализация субъектами хозяйствования подлежащих маркировке предметов одежды из меха без контрольных (идентификационных) знаков либо с нанесенными на них контрольными (идентификационными) знаками в нарушение установленного законодательством порядка.

За нарушение требований законодательства в сфере маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками статьей 12.35 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа в размере до 20 базовых величин с конфискацией товаров либо без конфискации.

Обращаем внимание, что в период с 20.03.2016 до 20.06.2016 предусматривался мораторий на применение мер административной ответственности за нарушение требований законодательства о маркировке товаров контрольными (идентификационными) знаками с RFID-метками. За нарушения порядка маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками с RFID-метками, допущенные в период действия моратория, меры ответственности к субъектам хозяйствования применяться не будут.

Необходимая субъектам хозяйствования информация в части соблюдения законодательства в сфере маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками с RFID-метками размещена на официальном сайте Министерства по налогам и сборам www.nalog.gov.by в разделе «Маркировка товаров контрольными (идентификационными) знаками с RFID-метками.