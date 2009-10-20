Оборудование простаивает, а «Миноблтопливо» подсчитывает убытки

Дзержинским, Клецким, Вилейским и Воложинским филиалами ГП «Миноблтопливо» оборудования по производству топливных гранул (пеллет), а также соблюдения требований законодательства при хранении указанной продукции, в ходе которого установлен ряд недостатков, требующих принятия мер реагирования. В арендуемых Дзержинским филиалом помещениях в д. Демидовичи Дзержинского района, выявлено неэксплуатируемое с 2014 года оборудование по производству топливных гранул, а также 56,7 тонны их (из элеваторной пыли) стоимостью 5,9 тыс. руб., частично утративших товарный вид (порошковая консистенция, засорены отходами жизнедеятельности грызунов), неучтенные зерновые отходы (сырье для изготовления гранул в конце 2015 года передано сельхозпредприятию «Путчино» и в последующем не поступало). ПРОВЕДЁН внеплановый мониторинг эффективности использованияфилиалами ГП «Миноблтопливо» оборудования по производству топливных гранул (пеллет), а также соблюдения требований законодательства при хранении указанной продукции, в ходе которого установлен ряд недостатков, требующих принятия мер реагирования. В арендуемыхпомещениях в д. Демидовичи Дзержинского района, выявленопо производству топливных гранул, а также(из элеваторной пыли) стоимостью 5,9 тыс. руб., частично утративших товарный вид (порошковая консистенция, засорены отходами жизнедеятельности грызунов), неучтенные зерновые отходы (сырье для изготовления гранул в конце 2015 года передано сельхозпредприятию «Путчино» и в последующем не поступало).

Следует отметить, что данные о гарантийных сроках и предусмотренных условиях хранения указанной продукции (технические правовые акты) филиалом не представлены, при этом, согласно пункту 11 СТБ 2027-2010, гарантийный срок на гранулы древесные топливные — один год.

Справочно:

Стоимость комплекта оборудования для производства топливных гранул из соломы, приобретенного в августе и декабре 2012 г., составляла 1 207,6 млн. неденоминированных руб., или более 140 тыс. долл. США (по курсу Нацбанка Республики Беларусь на дату приобретения).

Существенные затраты Дзержинский филиал несет при содержании указанного производственного участка (только за 2015 год и 10 месяцев 2016 г. арендная плата, зарплата сторожей и др. составила 38 971 руб.).

В Клецком филиале на 24.11.2016 оборудование по производству топливных гранул из соломы также не использовалось, на складе находилось 333,1 тонны их на 127,3 тыс. руб. Данные о гарантийных сроках и предусмотренных условиях хранения указанной продукции (технические правовые акты) данным филиалом также не представлены.

Справочно:

Стоимость линии для измельчения, гранулирования и сушки соломы (в комплекте), приобретенной в июле 2011 г., составляла 4 021,8 млн неденоминированных руб., или порядка 811 тыс. долл. США.

Объемы реализации филиалом указанной продукции ежегодно снижались (2011 г. реализовано 55 тонн, 2012 г. — 821,5 тонны, 2015 г. — 143,9 тонны, за I полугодие 2016 г. — 23,3 тонны), что повлияло на объемы и структуру производства. Учитывая переход филиала с 2014 года на выпуск топливных гранул из древесных опилок, соломенное сырье не заготавливается.

На производственном участке Вилейского филиала в д. Шиловичи Вилейского района не эксплуатировалось оборудование по производству топливных пеллет из соломы (посещался 29.11.2016), а также три пресс-подборщика для упаковки соломы, приобретенные при реализации инновационного проекта. В цехе находилось порядка 0,5 тонны утративших товарный вид пеллет из соломы на сумму 73,22 руб. и 0,4 тонны гранулированного комбикорма.

Справочно:

Стоимость линии по производству пеллет из соломы по контракту от 20.05.2013 составляла 48,9 тыс. долл. США (с учетом монтажа, пусконаладочных работ и обучения персонала).

По данным руководителя Вилейского филиала Н. Н. Романчука отсутствие спроса на топливные пеллеты обусловило переоборудование в сентябре 2014 г. закупленной линии под производство для гранулирования муки. Вместе с тем объемы производства филиалом гранулированного комбикорма ежегодно сокращаются (2014 г. — 705,5 тонны, 2015 г. — 653,5 тонны, за первое полугодие 2016 г. — 61,3 тонны). При этом, указанное оборудование до настоящего времени не введено в эксплуатацию в установленном порядке.

Единственным функционирующим участком, который посетили Комитетом в ходе мониторинга, являлся цех по изготовлению топливных гранул из соломы Воложинского филиала в д. Филиппинята. В близлежащих деревнях под специальными навесами складировалась заготовленная солома.

Справочно:

Стоимость технологической линии по производству топливных гранул из соломы, приобретенной в октябре 2011 г., составляла 916,7 млн. неденоминированных руб., или порядка 109,8 тыс. долл. США.

Однако объемы производства и реализации, указанных пеллет, также сокращаются (за 2012 г. выпущено 601,5 тонны, 2013 г. — 301 тонна, 2014 г. — не выпускались, 2015 г. — 31 тонна, в I полугодии 2016 г. — 16 тонн).

Важно отметить, что организация производства топливных гранул из соломы на базе Дзержинского, Клецкого, Вилейского и Воложинского филиалов осуществлялась в рамках реализации ГП «Миноблтопливо» Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь на 2007-2010 годы с предусмотренным выходом на проектные мощности в 2012-2013 годах (выпуск востребованной, экспортоориентированной продукции).

Учитывая изложенное, Комитетом внесены предложения Миноблисполкому по исправлению сложившейся ситуации, в том числе по определению объемов и стоимости пеллет в Дзержинском, Клецком и Вилейском филиалах, утративших потребительские свойства, возмещению причиненного вреда за счет виновных лиц, а также регламентированию процесса изготовления и реализации этой продукции, разработать мероприятия по повышению её конкурентоспособности.

Управление контроля отраслей хозяйства и денежно-кредитной сферы Комитета государственного контроля Минской области.