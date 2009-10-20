Новый год — один из самых любимых праздников не только детей, но и взрослых. Он овеян ожиданием перемен, нового, припорошен надеждой и верой в чудо. И так хочется, чтобы желания, загаданные в новогоднюю ночь за праздничным столом, возле украшенной ёлки, в кругу родных и близких, непременно сбылись. Но, к сожалению, не в каждую семью Новый год приходит одинаково.

В целях оказания поддержки воспитанникам социальных приютов, многодетным семьям, семьям, воспитывающих детей с ограниченными возможностями и одиноко проживающим людям преклонного возраста с 1 декабря 2016 г. по 16 января 2017 г. Белорусское общество Красного Креста проводит ежегодную общереспубликанскую благотворительную кампанию «Ёлка желаний».

Создать атмосферу праздника, позволить верить в чудеса другим и ненадолго стать добрым волшебником может каждый из вас.

Помогите нам помочь другим! С этой целью в период с 1 декабря 2016 г. по 16 января 2017 г. организована новогодняя благотворительная акция «Ёлка желаний» по сбору финансовых и материальных средств (новогодних подарков, детских игрушек, письменных и спортивных принадлежностей и т. д.) для воспитанников социальных приютов, многодетных семей, семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, и для нуждающихся одиноких людей преклонного возраста (продукты питания, теплая одежда и т. д.).

А также будет проведена акция «1+1» с использованием копилок (купи игрушку, шоколадку, апельсин, конфету, книгу и т. д.) своему ребенку и «+ еще одну» (для нуждающегося ребенка) по сбору материальных средств и пожертвований в торговых центрах, универмагах, на рынках, во время уличных гуляний, в комнате Красного Креста.

Ждем вас ежедневно с 10.00 — 12.00 (кроме субботы и воскресенья) по адресу: г. Мядель, ул. Комсомольская, 1, к. 1. Мы благодарны за любую помощь. И пусть наступающий год будет добрым и светлым для каждой семьи!

Районная организация Белорусского Общества Красного Креста.