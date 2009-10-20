Уберечь детей от беды

Среди причин, способствующих травматизму, можно выделить следующие: гололедица, листопад, неудовлетворительное и травмоопасное асфальтовое покрытие пешеходных территорий, проведение ремонтных работ без достаточных ограждений, нехватка парковочных мест на внутридворовых территориях и, как результат, захламленность дворов, неисправность электропроводки и недостаточная освещенность территорий (дворов, улиц, подъездов, подсобных помещений), плохое состояние лестниц, полов, санитарное состояние квартир, неисправность бытовой техники, отсутствие сноровки в домашней работе и неосторожность, ходьба в местах, не предназначенных для прохода (пустыри, переход дороги в неустановленном месте), хулиганские действия, недостаточный надзор за животными, нарушение ПДД водителями и пешеходами.

Степень зрелости, интересы и потребности у детей иные, чем у взрослых. Поэтому стратегии простого воспроизведения профилактики травматизма, которые подходят для взрослых, недостаточны для защиты детей. Как только дети достигают пятилетнего возраста, неумышленные травмы становятся самой большой угрозой их жизни. Это и основная причина инвалидности, которая может надолго повлиять на все аспекты детской жизни: отношения с другими людьми, учебу, игры. Травматизм среди детей объясняется неопытностью, любознательностью, активностью, подвижностью, шаловливостью. Да, они должны резвиться, шалить, рисковать, но риск должен быть разумным. Пусть ребенок лезет на дерево, но он должен знать, что ветки, по которым он собирается подниматься, могут быть гнилыми, сухими, тонкими. Можно «гонять» на велосипеде, но при этом не забывать, чем грозит вылет на дорогу или резкий поворот руля. В первую очередь взрослые должны научить детей обдумывать свои поступки, прогнозировать травмоопасную ситуацию.

В зимнее время может быть самыми безобидными покажутся летящие снежки. Эта игра развивает руку и глазомер, гармонию движений тела и интеллект. Но тяжелый снежок может угодить в глаз и вызвать симптомы сотрясения: боль, «искры из глаз», молниеносная потеря сознания, затем головная боль, гематома орбиты глаза, рвота.

А катание с горки? Если еще стоя, да с разгона! А если паровозиком? Первый неизменно застревает в неукатанном снегу и получает удар в спину. Результат — смещение позвонка. А можно и вообще его выбить. Чтобы этого не случилось, нужна помощь взрослых — надо расчистить затухающую безопасную дорогу. Пусть длина ее в 4-5 раз превышает высоту горки.

При занятии зимними видами спорта научите ребенка использованию защитных средств — налокотников, наколенников, шлемов. Обучите своего ребенка безопасному катанию на лыжах, коньках и санках, а взрослым необходимо научиться оказывать первую помощь ребенку. В травматологию чаще всего попадают дети ничего не умеющие, ничему не обученные. Приближаются Рождественские и Новогодние праздники. Повсюду на ёлках зажигаются свечи, электрические гирлянды и фонарики, используются пиротехнические игрушки, иллюминация, ракеты. Хочется обратить ваше внимание: будьте внимательны, когда зажигаете на ёлках свечи! Не оставляйте их без надзора, это может привести к пожару; при зажигании электрических лампочек, гирлянд и свечей следует проверить состояние электропроводки. Особенно будьте осмотрительны, если в доме малолетние дети. Не оставляйте их наедине с ёлкой, свечами и спичками! Неправильное поведение взрослых может привести к непоправимым последствиям!

Отдельно следует сказать о пиротехнике: на рынок к Новогодним праздникам поступают необыкновенные многообразные пиротехнические средства. Маленькие картонные цилиндрики с их мощным огненно-шумовым эффектом очень далеки от невинной игрушки и беззаботного проведения праздника. Первая вспышка и взрыв ослепляет и глушит. К тому же, петарда может разорваться совсем не в том месте, где планируется. Можно спалить квартиру, остаться без конечностей, если стрелять с руки. Исходя из этого, стрельбу пиротехникой можно разрешать только подросткам старше 14 лет. И то под наблюдением взрослых, соблюдая строгие правила безопасности. Прежде чем использовать пиротехнику, ознакомьтесь внимательно с правилами пользования, обезопасьте себя и окружающих! Запуская ракету, осмотритесь вокруг, на пути полета и падения ракеты не должно быть никаких препятствий. Если по какой-то причине ракета не зажглась, ее нельзя зажигать вновь! Не пользуйтесь пиротехникой в нетрезвом состоянии!

Хороших и безопасных вам Рождественских праздников, зимних каникул!

С. Надточеева.

Врач-педиатр УЗ «Мядельская ЦРБ».