От 25 лет до смертной казни

Прокуратурой Минской области направлено в областной суд уголовное дело в отношении троих жителей города Узда, обвиняемых в совершении умышленного убийства с особой жестокостью 47-летнего мужчины по п. п. 6.15 ч. 2 ст. 139 УК Республики Беларусь. Предварительное расследование данного уголовного дела проводилось управлением Следственного комитета Республики Беларусь по Минской области.

Согласно предъявленному обвинению, 40-летний мужчина в группе лиц с 34-летним и 24-летним знакомыми, в один из дней мая 2015 года, в процессе совместного распития спиртных напитков с потерпевшим по месту жительства последнего, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, имея умысел на противоправное лишение жизни 47-летнего мужчины, в течение примерно 9 часов подвергали его жестоким избиениям, в процессе которых нанесли не менее 115 ударов руками, ногами и металлической трубой по голове, шее, туловищу, рукам и ногам, в результате чего причинили потерпевшему телесные повреждения, относящиеся к категории тяжких телесных, опасных для жизни, от которых мужчина скончался на месте преступления. 40-летнему обвиняемому вменяется в вину также совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 384 УК (принуждение к уплате долга под угрозой применения насилия, совершенное с применением насилия не опасного для жизни и здоровья) и ч. 2 ст. 206 УК (грабеж, соединенный с совершением насилия, не опасным для жизни или здоровья потерпевшего).

Согласно предъявленному обвинению, в один из дней августа 2014 года обвиняемый, находясь по месту жительства потерпевшего, 1993 года рождения, с целью принуждения последнего к уплате долга в сумме 2 млн неденоминированных рублей, нанес ему удар кулаком в область грудной клетки, после чего предложил проехать с ним для обсуждения условий возврата долга. На автомашине привез молодого человека к «мусульманскому» кладбищу, расположенному в г. Узда, где в лесном массиве, прилегающем к территории кладбища, продолжал принуждать потерпевшего к уплате долга, угрожая отрезать ногу и демонстрируя при этом цепную бензиновую пилу, а затем заставил выкопать яму, в которой обещал закопать потерпевшего в случае неуплаты долга.

В один из дней августа 2016 года в процессе совместного распития спиртных напитков с жителем г. Узда, 1987 года рождения, с целью грабежа, 40-летний мужчина нанес потерпевшему несколько ударов руками и ногами по лицу, туловищу и ногам, причинив телесные повреждения, не повлекшие за собой кратковременного расстройства здоровья. Затем открыто похитил из кармана одежды потерпевшего 30 деноминированных рублей. На момент совершения преступлений 40-летний обвиняемый являлся индивидуальным предпринимателем, а двое других обвиняемых нигде не работали.

Действующим уголовным законодательством за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 384 и ч. 2 ст. 206 УК Республики Беларусь, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. За умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью, всем троим обвиняемым может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 25 лет или пожизненное заключение, или смертная казнь.

Л. ПАРХИМОВИЧ.

Старший помощник прокурора Минской области, советник юстиции.