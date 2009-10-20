Просчёты на грани злоупотребления

Филиал Агрофирма «Лебедево» РУП «Минскэнерго» является одним из лидеров Молодечненского района по производству продукции растениеводства и животноводства, организована переработка маслосемян рапса. В рамках реализации Госпрограммы развития плодоводства на 2004 — 2010 годы с помощью господдержки филиалом в 2010 году введено современное фруктохранилище на 2200 т, заложен сад на площади свыше 90 га. Казалось бы, задание выполнено — «гектары сада заложены». Но пришло время убирать урожай, а его не оказалось, а то что выросло долго не хранится. Сад заложен, но не тем сортовым составом и не по схеме предусмотренной проектом (проектом закладки сада предусматривалась: 90% посадка яблонь зимних сортов и 10% осенних, фактически — 80% сада «не лежкие» осенние и ранние зимние сорта, зимние только 15%).

В итоге, чем выше валовой сбор продукции плодоводства, тем больше у филиала убытки (2013 год — валовой сбор 230 т, убыток 69,9 тыс. руб., 2014 год — 410 т и 112,4 тыс. руб., 2015 год — 183 т и 78,5 тыс. руб. соответственно. Здесь и далее приведены цифры после деноминации). Значительная часть урожая поступала не на стол потребителям, а реализовывалась не стандартным на переработку, использовалась на корм животным (в 2013 году свыше 45 т яблок или 21,2% валового сбора) или попросту сгнила, а в построенном современном фруктохранилище фактически нечего хранить (наполняемость в 2014 году 19% от проектной мощности, а в 2015 и вовсе 8%).

Не все в порядке и в животноводстве — оборот кормовых добавок и кормов с множеством нарушений. Так, из-за участия в поставках аффилированных посредников цена на закупленные кормовые добавки увеличивалась для филиала в разы, в ряде случаев задания на закупку очевидно готовилось под конкретного поставщика. При этом закупленные блоки-лизунцы для кормления животных стоимостью свыше 200 тыс. руб. не соответствовали требованиям Технического регламента Республики Беларусь «Корма и кормовые добавки. Безопасность».

Не обошло стороной филиал и «искушение» приукрасить производственные показатели. Например, 68 голов дойного стада перевели в откорм и продолжали их доить. Таким образом, удалось «повысить» среднесуточный надой от коровы по молочнотоварной ферме «Мароськи № 2» за отчетный период на 9%.

Кроме того, привес крупнорогатого скота по филиалу за 2015 год завысили на 185 ц, или 2%, а за 4 месяца текущего года на 32 ц, или 1% за счет нарушения учетной дисциплины.

Существенные просчеты на грани злоупотребления и в растениеводческой отрасли филиала — факты закупа ядохимикатов сверх требуемого количества, а порой с истекшим сроком годности. К примеру, у одной из коммерческих организаций в июне 2014 г. филиал приобрел микроудобрения «Ерема» на 300 руб., гербицид «Лорнет» на 3500 руб., которые свыше двух лет не были востребованы (при этом их срок годности истек в июне 2015 г. и марте 2016 г. соответственно). В последующем указанные препараты были использованы, но об эффекте приходится только догадываться. В апреле 2015 г филиал вовсе приобрел стимулятор роста «Тренд 90» на 900 руб. с заведомо истекшим сроком годности.

Материалы проверки госконтролем направлены для дачи правовой оценке в правоохранительные органы, а для принятия мер реагирования – в РУП «Минскэнерго.

За действия филиала РУП «Минскэнерго» оштрафован Комитетом на 31,7 тыс. руб., 7 должностных лиц на 966 руб. и 7 человек привлечены к дисциплинарной ответственности.

Молодечненский межрайонный комитет государственного контроля.