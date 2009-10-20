Уведомление о проведении общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду по объекту: «Строительство блочно-модульной котельной на МВТ на территории котельной в д. Воронцы Мядельского района с перекладкой магистральных теплосетей на ПИ-трубы”

Заказчик планируемой деятельности: Унитарное предприятие «Мядельское ЖКХ», 222397, Минская область, г. Мядель, ул. Интернациональная, 25, тел./факс (801797) 55-4-67 е-mail: myadel_zhkh@tut.by.

Цели планируемой деятельности: «Строительство блочно-модульной котельной на МВТ на территории котельной в д. Воронцы Мядельского района с перекладкой магистральных теплосетей на ПИ-трубы».

Обоснование планируемой деятельности: необходимость строительства блочно-модульной котельной на МВТ вызвана созданием нового энергоисточника с использованием местных видов топлива даст возможность эффективно замещать импортируемое топливо (природный газ), что снизит себестоимость вырабатываемой тепловой энергии. Снижение потерь и расходов энергоресурсов при их транспортировке будет достигнуто за счет перекладки магистральных тепловых сетей современной конструкции из предизолированных труб.

Описание планируемой деятельности: рядом с существующей котельной планируется строительство котельной на местных видах топлива мощностью 12 МВт. Предполагается интегрировать ее в существующую систему теплоснабжения путем последовательного подключения в обратный трубопровод тепловой сети, задействовав существующие сетевые насосы газовой котельной, химводоподготовку, а также иное вспомогательное оборудование (уточняется при дальнейшем проектировании). При тепловых нагрузках более 12 МВт в работу будут включаться котлы на природном газе существующей котельной. Режим работы новой котельной в течение года круглосуточный, непрерывный, с регламентными остановками на плановый ремонт и чистку в автоматическом режиме. Котельная с постоянно присутствующим обслуживающим персоналом, размещение персонала — в помещениях для обслуживающего персонала газовой котельной с выводом сигн6алов в операторскую.

Место осуществления планируемой деятельности: площадка существующая котельная д. Воронцы расположена в 15 км.

Сроки осуществления планируемой деятельности: начало строительства 2017 год продолжительность реконструкции — 1 год, продолжительность эксплуатации котельной — не менее 20 лет.

Орган, принимающий решение о разрешении строительства: Мядельский районный исполнительный комитет, 22397 Минская область, г. Мядель пл. Ленина 1, тел. (801797) 55-3-72, e-mail: isp@myadel.minsk-region.by.

Сроки проведения общественных обсуждений и представления замечаний: 30 (тридцать) календарных дней со дня опубликования уведомления об общественных обсуждениях.

Срок документации по ОВОС можно ознакомиться: УП «Мядельское ЖКХ» по адресу: 22397 Минская область г. Мядель, ул. Интернациональная д. 25, тел. (801797) 55-4-67, ответственное лицо, Шабович Владимир Аркадьевич — главный инженер.

Замечания и предложения по документации по ОВОС можно направить:

на почтовый адрес УП «Мядельское ЖКХ», 222397, Минская область, г. Мядель, ул. Интернациональная, 25, тел./факс (801797) 55-4-67 е-mail: myadel_zhkh@tut.by.

на почтовый адрес Мядельский районный исполнительный комитет, 22397 Минская область, г. Мядель пл. Ленина 1, тел. (801797) 55-3-72, e-mail: isp@myadel.minsk-region.by.

Заявление о необходимости проведения общественных слушаний (собрания) можно направить Мядельский районный исполнительный комитет, 22397 Минская область, г. Мядель пл. Ленина 1 в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня опубликования уведомления об общественных обсуждениях. В случае наличия заявления от общественности о необходимости проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС. Дата и место его проведения будут сообщены позднее.

Заявление о намерении проведения общественной экологической экспертизы можно направить на почтовый адрес УП «Мядельское ЖКХ», 222397, Минская область, г. Мядель, ул. Интернациональная, 25 в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня опубликования уведомления об общественных обсуждениях.