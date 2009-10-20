Дела аптечные

Проведен мониторинг состояния аптечной сети и насыщения внутреннего рынка лекарственными средствами на территории Логойского, Несвижского и Смолевичского районов.

Он показал, что проблемными являются вопросы нерационального размещения аптек и несоответствия их современным требованиям, привлечения и закрепления на местах молодых провизоров и фармацевтов, а также продвижения на рынке отечественных лекарственных средств и увеличения объема импортозамещения.

В основном аптеки размещаются в городах и в меньшей степени в сельской местности. При этом коммерческие аптеки располагаются в наиболее многолюдных местах (на главных улицах, возле крупных торговых объектов и рынков).

Так, в Логойском районе 9 из 12 аптек сконцентрированы в районном центре и городском поселке Плещеницы. В районе на одну сельскую аптеку приходится в 2 раза больше населения, чем на городскую (соответственно 5,6 и 2,9 тыс. человек). В г. Смолевичи частная аптека находится на одной из главных городских улиц с магазинами (Социалистическая, д. 5), а центральная районная аптека № 23, напротив, в менее выгодном месте — квартале индивидуальной жилой застройки по ул. Новаторов, 4.

При этом частные аптеки имеют более привлекательный вид, поскольку ремонты государственных аптек ведутся годами, а содержание некоторых требует незамедлительных улучшений.

Например, в г. Логойске около 2 лет ведется ремонт центральной районной аптеки № 24, которая размещается в подвальном помещении с маленьким и неудобным залом для покупателей. Срочного капитального ремонта (замены печного отопления и оконных блоков, полов и другое) требует здание, в котором располагается аптека № 144 в д. Драчково Смолевичского района.

Длительное время в г. Смолевичи не работают аптека № 58 по ул. 40 лет Победы, 45, из-за затянувшегося на 10 месяцев начала ремонта арендуемого здания, а также аптека № 320 по ул. Социалистической, д. 32, в связи с отсутствием специалистов (провизора).

Кроме того, мониторинг показал недостаточность мер, принимаемых белорусскими производителями и РУП «Минская Фармация» по реализации отечественных лекарственных препаратов, в том числе наглядной агитации (печатных информационных материалов) о преимуществах отечественных лекарств и их ценовой доступности.

Отсутствие в аптечной сети надлежащей рекламы продукции белорусских фармкомпаний не способствует активному продвижению отечественной продукции и сдерживает импортозамещение на рынке лекарственных средств.

При этом в государственной аптечной сети не всегда в продаже имеется необходимый запас лекарственных средств отечественного производства (не менее 10 упаковок в аптеках первой и второй категории и не менее 3 упаковок в аптеках более низкой категории), а потому граждане вынуждены приобретать импортные дорогие аналоги. Например, в Смолевичском районе в центральной районной аптеке № 23 (первой категории) предлагались к продаже менее 10 упаковок 15 лекарственных средств, в аптеке № 144 в д. Драчково (третьей категории) — менее 3 упаковок 18 препаратов.

Следует отметить, что в настоящее время укомплектованность государственных аптек фармацевтическими специалистами в системе РУП «Минская Фармация» составляет 79%. Среди фармацевтических работников пятую часть составляют люди пенсионного возраста, из которых более трети работают в сельской местности. В случае их выхода на пенсию работа аптек будет приостановлена до заполнениях вакансий.

Комитетом внесены соответствующие предложения Миноблисполкому и направлены рекомендации по устранению выявленных нарушений РУП «Минская Фармация», виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

М. ФРОЛОВА.

Начальник управления бюджетно-финансовой сферы и государственных органов Комитета государственного контроля.