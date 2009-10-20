Предлагается изменить границы некоторых населённых пунктов

На основании Закона Республики Беларусь от 7 января 2012 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам административно-территориального устройства Республики Беларусь» граждане вправе высказывать мнения по вопросам административно-территориального устройства, вносить предложения об образовании, упразднении административно-территориальных и территориальных единиц, установлении и изменении их границ, установлении и переносе административных центров и по иным вопросам административно-территориального устройства в государственные органы.

В целях выполнения Указа Президента Республики Беларусь от 12 апреля 2012 г. № 160 «Об адресной системе», решения Минского областного исполнительного комитета № 1052 от 7 декабря 2015 г. «Об обеспечении безопасного функционирования магистральных газопроводов» и пункта 5 протокола поручений № 89 председателя Минского областного исполнительного комитета, данных на рабочих совещаниях 29 декабря 2014 года, Мядельский районный исполнительный комитет выносит на открытое обсуждение материалы по изменению границ города Мядель и Мядельского сельсовета, деревень Узла и Езженцы Сватковского сельсовета, деревни Гирины Мядельского сельсовета, деревни Олешки Будславского сельсовета, а также о включении городских поселков Кривичи и Свирь Мядельского района Минской области в состав Кривичского и Свирского сельсоветов Мядельского района Минской области.

Краткая информация по объектам:

Город Мядель расположен в центральной части Мядельского района. Из границ города Мядель исключается земельный участок открытого акционерного общества «Мядельагросервис» общей площадью 131,0145 га. Площадь города Мядель составит 716,8479 га.

Деревня Узла Сватковского сельсовета расположена в южной части Мядельского района. Из границ деревни Узла исключается земельный участок крестьянского хозяйства «ИММИ» общей площадью 8,8851. Площадь деревни Узла составит 75,9038 га.

Деревня Езженцы Сватковского сельсовета расположена в южной части Мядельского района. Из границ деревни Езженцы исключаются земельные участки общей площадью 7,9496 га, в том числе крестьянского хозяйства «ИММИ» площадью 3,1131 га и Сватковского сельсовета площадью 4,8365 га. Площадь деревни Езженцы составит 23,136 га.

Деревня Гирины Мядельского сельсовета расположена в центральной части Мядельского района. В границы деревни Гирины включается земельный участок государственного природоохранного учреждения «Национальный парк «Нарочанский» площадью 0,16 га. Площадь деревни Гирины составит 9,1172 га.

Деревня Олешки Будславского сельсовета расположена в юго-восточной части Мядельского района. В границы деревни Олешки включается земельный участок открытого акционерного общества «Будславское» площадью 0,25 га. Площадь деревни Олешки составит 14,956 га.

Мядельский сельский Совет расположен в центральной части Мядельского района. В границы Мядельского сельского Совета включается земельный участок открытого акционерного общества «Мядельагросервис» общей площадью 131,0145 га. Площадь Мядельского сельского Совета составит 27133,8874 га.

Городской поселок Кривичи Мядельского района включается в состав Кривичского сельсовета Мядельского района. Общая площадь Кривичского сельсовета составит 20260,33 га.

Городской поселок Свирь Мядельского района включается в состав Свирского сельсовета Мядельского района. Общая площадь Свирского сельсовета составит 19968,66 га.

Подробно ознакомиться с картографическими материалами можно в землеустроительной службе Мядельского райисполкома по адресу: г. Мядель, пл. Ленина, 1, кабинет 14.

Свои замечания и предложения просьба направить в землеустроительную службу Мядельского райисполкома в письменном виде или на e-mail: isp@myadel.minsk-region.by

Дополнительную информацию также можно получить по телефонам 55-4-00, 55-5-73.