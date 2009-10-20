Встреча Лукашенко с журналистами российских региональных СМИ

Президент Беларуси Александр Лукашенко почти 6 часов общался с российскими журналистами, которые задали за время общения с главой государства более 30 вопросов. Это традиционное мероприятие было организовано в 13-й раз и прошло в формате доверительного диалога, к которому глава государства призвал в самом начале встречи. Российские журналисты и блогеры подробно делились своими впечатлениями об увиденном в пресс-туре по Могилевской области, а также интересовались мнением Президента по широкому спектру вопросов.

Александр Лукашенко в своих ответах большое внимание уделил белорусско-российскому сотрудничеству, строительству Союзного государства, межрегиональному взаимодействию, промышленной кооперации между Беларусью и Россией, осуществлению белорусско-российских культурных и образовательных проектов. Была затронута также тематика предстоящих переговоров с Президентом России Владимиром Путиным, создания равных условий для субъектов хозяйствования двух стран, углеводородного сырья, возможностей для поставок продукции, интеграции в формате ЕАЭС, выборов в США.

Александр Лукашенко также коснулся многих внутренних тем, в том числе уровня доходов населения, экономической политики, развития сельского хозяйства, социальной сферы, функционирования ЖКХ, образовательной сферы, спорта и туризма, строительства гостиниц в регионах, перспектив развития космической сферы и атомной энергетики, вопросов банковской сферы.

Александр Лукашенко ответил и на вопросы, касающиеся его личных спортивных, литературных и художественных пристрастий, отношения к малой родине, отдыха.

Мероприятие было организовано для представителей российских региональных средств массовой информации – участников пресс-тура в Беларусь. В нем приняли участие представители СМИ и блогосферы из 46 регионов России.

Лукашенко: Беларусь является одним из самых стабильных уголков планеты

Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с представителями российских региональных средств массовой информации.

“Наши двери всегда широко распахнуты для добрых людей. К пониманию этого постепенно приходят и в Старом, и в Новом Свете. Беларусь никогда не была возмутителем спокойствия в Европе. Более того, сегодня она является одним из самых стабильных уголков планеты”, – сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что Беларусь прилагает много усилий для того, чтобы европейский континент спокойно жил и развивался. “Эта работа становится еще более эффективной, когда мы делаем ее вместе как братские народы Союзного государства”, – уверен глава государства.

Лукашенко: Беларусь гораздо интереснее и богаче, чем ее представляют

“В последнее время мы здесь частенько говорим о том, что надо по-новому открывать Беларусь. Не в том смысле, что мы некая закрытая территория – нет. Мы открыты всему миру, почти 70% того, что производим, идет на экспорт. В силу этих причин мы не можем быть закрытой страной, – обратил внимание Александр Лукашенко. – Что такое Беларусь для тех, кто здесь не бывал, какие вызывает ассоциации? Драники, Беловежская пуща, хорошие дороги, зубры, гигантские самосвалы, многофункциональные тракторы, качественные продукты… Но на самом деле Беларусь гораздо интереснее и богаче”.

“Можно много рассказать о ее природе, искусстве, традициях, знаменитых белорусах, новых предприятиях и современных технологиях. О том, как мы храним историческую память и чему учим своих детей. Мы хотим, чтобы вы все это видели своими глазами, – отметил Президент. – Мне приятно, что в этот раз участники большого российского пресс-тура посетили, как принято говорить, мою малую родину, познакомились с Могилевской областью – там начиналась моя трудовая биография”.

В мероприятии принимают участие как журналисты, которые уже не раз бывали в Беларуси, так и новые лица. Присутствуют в зале и интернет-блогеры. “Хочу поблагодарить вас за стремление внести свой вклад в развитие дружбы и сотрудничества между Беларусью и Россией. Этому способствует объективное, правдивое отображение вами в средствах массовой информации того, что происходит на белорусской земле”, – сказал Александр Лукашенко.

О белорусско-российских отношениях

Лукашенко: Россия для Беларуси была и остается братским государством

Россия для Беларуси была и остается не просто стратегическим партнером, а братским государством, заявил Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что подобный абсолютно доверительный диалог с представителями региональных СМИ России стал доброй традицией. “Главная цель таких встреч – сближение наших народов, возможность донести объективную информацию о самой близкой и, надеюсь, самой родной для вас земле, – сказал Александр Лукашенко. – Российская Федерация для нас так же была и остается не просто стратегическим партнером и союзником, а близким и братским государством”.

Президент отметил, что важнейшим направлением интеграции Беларуси и России является региональное сотрудничество.

“В этом мы в очередной раз убедились во время форума в Минске, куда в июне этого года съехались представители регионов двух стран. Тогда на специальной выставке, как и ранее в Сочи, были ярко продемонстрированы практические результаты нашей совместной работы, – обратил внимание белорусский лидер. – Если бы не региональное сотрудничество, мы бы сегодня здесь с вами не находились и не говорили о том, что мы братские народы. Именно регионы Российской Федерации спасли братство двух славянских государств”.

Участники Форума регионов в Минске подписали рекордное количество соглашений, договоров, коммерческих контрактов на $300 млн. Весомость мероприятию придало активное участие в нем президентов Беларуси и России. В своих выступлениях лидеры стран отметили огромное значение межрегиональных связей и договорились всемерно способствовать их развитию.

“Вот почему мы постоянно приглашаем вас, сотрудников региональных СМИ России, в Беларусь.

Нам небезразлично, каким предстает наше государство в глазах жителей Поволжья, Урала, Сибири, Дальнего Востока, Кубани – всех краев и областей вашей необъятной страны. От того, что вы увидите здесь и как это преподнесете потом, во многом зависит развитие регионального сотрудничества, – пояснил Александр Лукашенко.

- Сегодня оно имеет неплохую динамику. Ежегодно десятки делегаций российских регионов во главе с руководителями посещают Беларусь. Не меньше и ответных визитов”.

Глава государства заметил, что производственной кооперацией связаны более 8 тыс. предприятий обеих стран. На территории России создано свыше 70 совместных производств белорусской техники. Российские компании тоже реализуют ряд крупных проектов в Беларуси. Например, они заняты на строительстве Белорусской атомной электростанции.

В Могилевской области фирма из Омска разворачивает мощности по производству технического углерода. В Гомельской – группа российских компаний создала завод по выпуску проникающей гидроизоляции. Совместно с предприятиями Ленинградской области в Беларуси создается логистический центр, животноводческий комплекс молочного направления.

Лукашенко: белорусско-российские отношения имеют возможность выйти на качественно новый уровень

“Хочу отметить, что мы соблюдаем все договоренности с Россией в рамках Союзного государства, ОДКБ, ЕАЭС. Отстаиваем экономические интересы, пресекая попытки ввоза попавших под эмбарго западных товаров. Одновременно проводим работу по их замещению нашей продукцией. В связи с непростой ситуацией на торговых рынках предлагаем внести в правовую базу понятие “Товар Союзного государства”. Это обеспечило бы равный доступ наших и ваших изделий к национальным и региональным программам поддержки отечественных производителей”, – обратил внимание Александр Лукашенко.

“Уже сейчас белорусско-российские отношения имеют возможность выйти на качественно новый уровень и дать очередной толчок скорейшему становлению Евразийского экономического союза, – заявил Президент.

- Подчеркну, что основой для его создания стало именно Союзное государство. При всем масштабе целей и задач, которые отражены в Договоре о создании ЕАЭС, этому интеграционному объединению по целому ряду направлений еще предстоит подняться до уровня нашего с вами союза”.

Глава государства отметил, что граждане обеих стран уже привыкли к отсутствию границ между двумя государствами, равному доступу к образованию, услугам здравоохранения, единым подходам к системе социальных гарантий, беспрепятственному трудоустройству, свободе передвижения и выбора места жительства.

“Наши крепкие союзнические отношения неизменно проявляются и на международной арене, где мы сталкиваемся с новыми угрозами и вызовами. Сегодня планету трясет от междоусобиц, терроризма и военных конфликтов. Не раз обсуждая эти вопросы с Президентом России, мы демонстрировали в их оценке полное согласие. Расхождения по международной повестке дня у двух государств нет. И не случайно, когда речь идет о ключевых вопросах международной политики, Беларусь и Россия выступают единым фронтом”, – подчеркнул Александр Лукашенко.

В это непростое время, выразил уверенность Президент, белорусам и россиянам нужно держаться вместе. Быть сильными, уметь заставить считаться с собой, сообща отстаивать свои интересы.

“У нас есть ни с чем не сравнимая ценность – мир и согласие в доме. Всеми силами мы обязаны беречь это достояние. Чтобы за спокойную жизнь людей не пришлось платить кровью, как это происходит во многих местах. К прискорбию, и в очень близкой и родной нам Украине. У нас с вами общая боль, общая слава, общее будущее. И вы никогда не будете в Беларуси чужими”, – заявил глава государства.

Нынешний год не является лучшим в развитии белорусско-российского сотрудничества – Лукашенко

“Ни по достижениям, ни в наших отношениях этот год не является лучшим”, – сказал Президент.

“Что касается экономики, вы прекрасно понимаете, что произошло. Мы очень зависимы от российского рынка, особенно по поставкам сырья и энергоресурсов”, – заметил Александр Лукашенко. На российском рынке произошел серьезный обвал, была девальвирована национальная валюта, в связи с чем за последнее время обе стороны понесли серьезные потери, значительно упал товарооборот. “Единственное светлое пятно во всем этом – то, что физические объемы товарооборота и поставок Беларуси в Россию не упали, в физических объемах мы прирастаем, но товарооборот мы считаем в долларовом эквиваленте. Тут у нас особо хвастаться нечем”, – констатировал белорусский лидер.

Лукашенко отмечает неравные условия для субъектов хозяйствования в Беларуси и России

Александр Лукашенко в качестве примера привел расклад по себестоимости продукции белорусского и российского предприятий МАЗ и КамАЗ. Так, КамАЗ потребляет природный газ по цене $65 за 1 тыс. куб.м, МАЗ – по $278, электроэнергию – 2,8 цента и 12 центов соответственно. “Как конкурировать, если для субъектов хозяйствования в последнее время созданы неравные условия? Перекос сильнейший, – сказал белорусский лидер. – Чтобы конкурировать на вашем рынке, на нашем общем рынке, нам приходится ужиматься по всем направлениям, в том числе по заработной плате. Отсюда и налоги меньше, и военные получают меньше, которые призваны защищать единое пространство, и т.д.”.

“Хотя мы декларировали выход на равные условия, но пока этого нет, – подчеркнул Александр Лукашенко. – И мы людям объясняем, что не можем просто поднять заработную плату даже при наших жестких экономических расчетах”.

Беларусь готова поставлять необходимые объемы продовольствия в Россию по выгодным ценам

“Для нас российский рынок сейчас, можно сказать, премиальный. Руководство России, особенно в это время, осенне-зимний период, просит поставить определенные объемы. Мы даже снимаем с других рынков, чтобы обеспечить продуктами сельского хозяйства россиян”, – сказал глава государства.

Президент отметил, что белорусская продукция востребована, представлена в различных регионах мира, в том числе есть заинтересованность со стороны Объединенных Арабских Эмиратов. Представители российских регионов могут обратиться к любому производителю.

“Главное, без посредников, как у вас принято. Пять жуликов до поставщика – какая цена будет? Но это ваши дела, как вы там торгуете”, – отметил Александр Лукашенко, подчеркнув, что если есть желание закупать белорусские товары, конкурентные по качеству и цене, то Беларусь готова удовлетворить спрос на них.

Беларусь готова сделать все необходимое для развития связей с Калининградской областью России

“Мы готовы сделать для Калининградской области все, что необходимо, – сказал глава государства. – Мы не считаем Калининград чьей-то чужой территорией. Мы ни в коем случае не претендуем на включение Калининграда в состав Беларуси – необязательно включать в состав, можно наладить такие отношения, что они будут не менее тесными, чем та или иная земля в твоем составе”.

Глава государства подчеркнул, что проблем во взаимоотношениях между Беларусью и Калининградской областью, которые бы требовали внимания, нет. В этом российском регионе живет немалое количество этнических белорусов.

Президент напомнил о предложениях в сфере развития сельского хозяйства, которые он во время посещения региона адресовал руководителям Калининградской области. “Надо сделать так, чтобы Калининградская область не завозила продукты питания”, – сказал он, добавив, что видел немало пустующих земель. “Почему бы не привести в чувство эти земли и не получать там определенное количество продуктов питания, обеспечить себя. Думаю, что и мы получим от этого определенный результат, дивиденды”, – резюмировал Александр Лукашенко.

Лукашенко предлагал России участие в приватизации белорусских предприятий в обмен на акции “Башнефти”

“Россияне часто критикуют нас: “Лукашенко не хочет приватизировать четыре предприятия”, – рассказал Президент. По словам главы государства, это крупные предприятия, и Россия хотела бы их приватизировать. К примеру, производитель трейлеров и машин для перевозки “Тополей”, ядерных боеголовок, ракет. “Это только Беларусь производит. В СССР это было мощное предприятие, мы его сохранили и модернизировали. Также в космической отрасли предприятия россияне хотят. “Интеграл” есть – вычислительная техника, интегральные схемы – тоже хотят приватизировать”, – пояснил Александр Лукашенко.

При этом глава отметил, что и у Беларуси есть свои интересы. “У вас есть интерес к этим предприятия, вы хотите их выкупить. У меня есть интерес к добыче нефти: чтобы не 25 млн т, которые мы перерабатываем в Беларуси, но 7-8 млн т мы могли добывать сами и поставлять в страну. И когда была приватизация “Башнефти”, я направил предложения вашему правительству и руководству. Давайте, белорусы поймут, когда мы эти предприятия с условием, что они будут работать лучше, чем сегодня, обменяем на акции “Башнефти”, которые вы “Роснефти” передали или продали. До сих пор ответа нет, значит, не хотят”, – подчеркнул Президент.

Россия не заинтересована в допуске Беларуси к нефтеразработкам на своей территории – Лукашенко

Отвечая на вопрос, что мешает Беларуси вернуться к нефтеразработкам на территории России, как это было в годы СССР, Александр Лукашенко пояснил: “Позиция российского руководства”. “А как потом влиять на Беларусь, если она сама будет нефть добывать, а потом еще и природный газ? Если быть искренним, то вы почти повторили в какой-то степени мои слова: когда у нас идут споры по нефти, по газу, я напоминаю российским руководителям и о Лангепасе тоже, я там был, на месторождениях, где работали белорусы, украинцы, русские. Мы тогда не делили ничего”, – отметил глава государства.

При этом Президент подчеркнул, что влиять на Беларусь с помощью нефтегазовых вопросов – неправильно. “Если кто-то в России думает, что мы у вас покупаем нефть и газ, и этим можно где-то влиять на Беларусь, это неправильно. Можно влиять, но лучше влиять таким образом, чтобы у нас были общие проекты. Чтобы это были проекты, которые притягивают Беларусь к России, не наклоняют, не нагибают, а притягивают. Мир совсем другой, это не тот мир, когда можно было наклонить”, – констатировал Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что Беларусь рассматривает разные варианты поставок нефти в страну. “Сегодня нефти – бери не хочу. Да, может, дороже будет, но мы рассматриваем несколько вариантов. Допустим, поставку через Украину, а такая возможность есть, мы ее когда-то задействовали, когда вы перестали нам поставлять нефть. Мы венесуэльскую нефть взяли и поставляли через Украину. Просто на российский рынок тогда придет другая нефть: все-таки 25 млн т мы перерабатываем, и через нас на запад идет по 60-80 млн т российской нефти. Можно же выработать баланс интересов и договориться? Нужно, но пока не договорились”, – отметил он.

Президент напомнил, что в советские времена Беларусь добывала до 7 млн т нефти в год, в 2016 году планируется добыть 1,6 млн т. “Семь миллионов нам для внутренних нужд достаточно. Если б у нас было 7-8 млн т нефти в год, мы бы не имели никаких проблем, и это была бы самая процветающая европейская страна”, – резюмировал Александр Лукашенко.

Лукашенко: белорусские предприятия по линии кооперации дают работу 10 млн россиян

“Если экономика Беларуси остановится, то завтра на улицу будут выброшены 10 млн человек в России, – сказал глава государства. – Мы по кооперации получаем с многих российских заводов комплектующие, сырье, материалы и так далее”.

На российских предприятиях производится до 50-60% комплектующих для белорусских заводов. “Промышленность, сельское хозяйство – это такой огромный кусок, который дает возможность минимум 10 млн россиян работать”, – подчеркнул Александр Лукашенко.

Говоря о сотрудничестве с Ярославской областью, Президент подтвердил, что Беларусь готова продолжать сотрудничество с Тутаевским моторным заводом. Сейчас двигатели производства этого завода используются при производстве зерноуборочных комбайнов на “Гомсельмаше”, другой техники. В Ярославскую область налажены поставки белорусских продуктов питания, особенно востребованы сыры.

Никаких белорусских гастарбайтеров в России нет – Лукашенко

Президент обратил внимание, что некоторые российские СМИ распространяют информацию, что в России работают около 1 млн белорусов-гастарбайтеров. “В России нет ни одного белорусского гастарбайтера. Это организованные строительные бригады и целые тресты”, – сказал глава государства.

В свое время власти Москвы обращались к Беларуси за помощью в привлечении квалифицированных специалистов – каменщиков, плиточников и т.д. “У нас неплохо развивался строительный комплекс, я у министра спрашиваю: чем можем помочь? Он говорит, что свободных рук нет. И мы тогда организовывали дочерние компании наших государственных компаний и посылали людей к вам, прежде всего в Москву”, – напомнил Александр Лукашенко.

Поэтому белорусские граждане сейчас отдают предпочтение официальному трудоустройству в таких компаниях. “Мы своих людей не ориентируем, чтобы они сами по себе ехали. Может, кто-то едет сам по себе, договаривается. Но мы это не поддерживаем, мы их объединяем в бригады, договариваемся через посольство, выходим на органы власти, чтобы они в цивилизованных условиях работали”, – пояснил глава государства.

Аналогичным образом трудоустраиваются и российские граждане в Беларуси. В качестве примера Александр Лукашенко привел строительство Белорусской АЭС. “Они у нас живут не как гастарбайтеры, а в хороших квартирах. Мы там уже построили тысячи квартир и заселили туда людей, которые приехали из России строить атомную станцию”, – пояснил Президент. После запуска АЭС это жилье передадут тем, кто будет заниматься эксплуатацией станции. Не исключено, что среди этих специалистов тоже могут быть россияне.

Лукашенко пообещал разобраться с проблемными вопросами поставки сельхозтехники в Россию

Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналиста из Красноярского края. Вопрос, в частности, касался качества белорусской сельхозтехники, обучения и подготовки кадров для работы на ней.

Александр Лукашенко согласился, что, возможно, есть некоторые проблемы с качеством техники. “Но надо понимать, что на технике работают люди. Вы назвали КЗС-7. Это первый наш комбайн, он более доработан. А новые комбайны – они очень сложные… На таких комбайнах у нас работают супермеханизаторы, порой со средним специальным образованием и которые прошли обучение на самом “Гомсельмаше”, – сказал Президент. Такие специалисты лучше видят и знают слабые места, принципы работы, потому что наблюдали процесс сборки комбайнов. Надо обучать работников, тогда проблем будет меньше, отметил он.

Глава государства обратил внимание на вопросы сервисного обслуживания сельхозтехники. “Техника – вещь такая (я с ней работал полжизни и знаю), что выехал в поле – сломалась, но если сервис рядом – не проблема”, – сказал он. В Беларуси создана широкая сеть сервисных центров, комбайн на гарантии ремонтируется в самые короткие сроки. “Ни одной жалобы не было за последние годы, чтобы мы в течение суток не восстанавливали комбайн”, – сказал Александр Лукашенко.

В России белорусская техника зачастую продается через третьи руки, также отметил Президент. “Вы говорите, что масса людей продает эту технику, но эта масса не всегда обслуживает ее”, – сказал он. Глава государства заверил, что разберется с вопросами поставки и эксплуатации белорусской сельхозтехники в России.

Лукашенко о сотрудничестве с Россией: за проблемами нельзя упускать обычную жизнь

Отвечая на вопрос, на какие сферы развития сотрудничества Беларуси и России нужно обратить особое внимание, Александр Лукашенко сказал, что в первую очередь это сферы, которые связаны с обычной жизнью людей. “Питание, одежда, спокойствие, безопасность – все, что вокруг человека, это главное. Потому что другие – обороноспособность и прочее – да, это важно, это одна из основных сфер нашего сотрудничества, но давайте говорить откровенно: никто на нас нападать завтра не будет и послезавтра тоже, зная, что мы можем ответить. А вот не упустить бы нам за этими большими якобы проблемами обычную жизнь, чтобы не повторить ошибки прошлого, это я считаю главным”, – подчеркнул глава государства.

Еще одной важной сферой, по словам Президента, является экономика. “Вот часто говорят, Лукашенко хочет выгоды. Как будто Путин от чего-то выгоды не хочет? Да никогда российское руководство не будет делать что-то себе во вред. Да, могут сделать сегодня что-то во вред, видя завтра плюсы. Дураков в российском руководстве нет, там все считается и просчитывается, да еще как. У вас же там и лоббирование идет – от частного бизнеса, оттуда возникают эти споры по товарам народного потребления”, – отметил Александр Лукашенко и обратил внимание, что российские журналисты имели возможность познакомиться с белорусскими продуктами и убедиться в их качестве. “Мы ГОСТы сохранили, а вы заменили их какими-то техническими регламентами. И если ваши производители не могут с нами конкурировать по качеству да еще и по цене – тогда идут в правительство и начинают там жаловаться, что Лукашенко не вовремя и не туда поставил”, – заметил белорусский лидер и добавил, что после этого Россельхознадзор и Роспотребнадзор начинают искать поводы запретить поставки белорусских продуктов.

Президент обратил внимание, что практика поведения на рынках, которая уже выработана, не всегда выдерживается. “Но ведь мы тогда просто уйдем на другие рынки. Сегодня не дали нефть – мы ее возьмем, пусть чуть-чуть дороже, в других странах. А какой нас интерес тогда будет связывать с Россией? Фундамент любых отношений – экономика. Если мы экономически повязаны, никто нас не разорвет. Вон попробовала Украина разорвать – что получили? Ни вам, ни нам это не надо, но вести надо себя цивилизованно – и нам, и вам”, – констатировал он.

При этом Александр Лукашенко еще раз подчеркнул, что все подобные вопросы – решаемы. “Главный вопрос – это жизнь людей, их безопасность и обеспечение. Это для нас очень важный вопрос – и мы его должны решить. После и остальные вопросы – и космос, и оборону, и ВПК – будем решать постепенно. Люди кушать хотят каждый день, они хотят кормить свою семью, своих детей, они должны быть тепло одеты зимой. Над этим мы должны работать, видя, конечно, и стратегические вопросы”, – резюмировал Президент.

Об интеграционных объединениях

Лукашенко о Союзном государстве: сделано немало, но есть определенное торможение

“Сделано немало, но есть определенное торможение, и за это мы подвергаемся с вашей стороны критике, но этому есть и объективные причины. Слишком романтичны мы, наверное, были 20 лет назад, а когда приступили к проработке конкретных вопросов, то оказалось – все не так просто. Появилось много групп влияния, да и у государств появились какие-то разночтения. Надеюсь, что нам удастся, может, не в ближайшее время, а в среднесрочной перспективе, в этом направлении сделать дополнительные шаги”, – подчеркнул глава государства, отвечая на вопрос, что было сделано в Союзном государстве за 20 лет.

Александр Лукашенко отметил, что Беларусь и Россия прошли определенный путь, но многое сделать так и не удалось. “Если мы не создали единый парламент, единое правительство, к чему когда-то стремились, и это прописано в договоре, не приняли на референдуме единую Конституцию, а мы должны были это сделать, то Беларусь не является этому причиной”, – пояснил он.

При этом белорусский лидер напомнил об успехах в белорусско-российских отношениях, в частности, о свободном перемещении людей и капитала, о согласованной внешней политике, о создании единого экономического пространства.

“В большинстве случаев мы работаем по единым нормам, правилам и законам. Кроме того, мы научились защищать свое Отечество, как мы часто говорим, в Беларуси мы только так это понимаем, едиными вооруженными силами. Вы знаете, что в рамках Договора о коллективной безопасности, а еще раньше – по договорам и соглашениям с Россией, мы здесь, на западном направлении, в альтернативу НАТО создали единую белорусско-российскую группировку. Основу которой составляет 70-тысячная армия Вооруженных Сил Беларуси. Это, по признанию натовцев, лучшая в СНГ обученная и хорошо вооруженная армия, которая сегодня находится впереди, на передовом фронте, как раньше говорили, и обороняет наши совместные рубежи”, – рассказал Президент.

Говоря о здравоохранении и образовании, Александр Лукашенко напомнил, что в двух странах практически единые стандарты. “Нет никаких проблем, вы можете приезжать к нам на лечение, мы можем ехать в Москву, Санкт-Петербург или любой другой город. Запросто можем получать образование, у нас создано несколько совместных университетов. У нас почти одинаковые программы средней школы, да и в вузах тоже, особенно по гуманитарным дисциплинам. А кое-где мы даже опережаем вас в плане патриотичного изложения того или иного материала, у нас не было таких “шараханий”, как мы наблюдали в России в плане изучения отечественной истории. Мы никогда под ноги не бросали историю, не свергали памятники, не переименовали улицы – так было в истории нашей страны, значит, так должно остаться. Жизнь со временем все расставит на свои места”, – подчеркнул глава государства.

Рассказывая о создании Союзного государства, Александр Лукашенко напомнил, что планировалось привлечь в союз и Украину. “Мыслилось на троих. Тогда. Но получилось, как получилось”, – пояснил он.

Лукашенко: для меня Москва никогда чужой не была и не будет

“Для меня, как и для любого белоруса, Москва чужой никогда не была и не будет”, – сказал белорусский лидер.

Президент подчеркнул, что для создания Союзного государства сделано уже много. “Вот вы к нам приехали, простой пример, и вас никто на границе не остановил, паспорта не спрашивал, визы вы не оформляли. У нас движение людей, рабочей силы, да и капитала абсолютно свободное. Любой россиянин может приехать в любую точку Беларуси, а любой белорус – в любую точку России и быть как дома”, – сказал Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что в ходе строительства Союзного государства в сознании практически каждого россиянина, который заинтересован в посещении Беларуси, а белоруса – в посещении России, укоренилось то, что они живут на одной земле, общей земле. “И это дорогого стоит”, – констатировал Александр Лукашенко.

Лукашенко опасается дезинтеграции на пространстве ЕАЭС

“Падение товарооборота на 30-40% в Евразийском экономическом союзе – этот факт говорит сам за себя: значит, здесь немало проблем. И об этом говорят все президенты. И если в ближайшее время мы не выработаем нормальный план выхода из этой ситуации, боюсь, начнется некая дезинтеграция, чего допустить ни в коем случае нельзя”, – отметил Александр Лукашенко.

По его словам, чтобы не отстать, необходимо совершенствовать созданное.

“Недавно премьер-министры собрались в Москве и доработали новый Таможенный кодекс, фактические его представили на утверждение главам государств. Но ведь мы когда-то уже создали Таможенный кодекс, и это главный документ в таможенном, да и в экономическом союзе. Почему мы вдруг спустя несколько лет выработали новый документ? Потому что увидели, что нынешний уже не соответствует реалиям, которые сегодня существуют”, – пояснил Президент.

“Мы по многим направлениям шагнули вроде бы вперед, но организация (Евразийский экономический союз. – Прим. БЕЛТА) еще не устоялась, не приспособилась к этой жизни, и, наверное, коль мы видим какие-то недостатки, нам надо их вовремя преодолевать естественным путем, а ни в коем случае не разворачивать торговые войны, которые между нами постоянно вспыхивают. Есть еще много белых пятен, которые надо заполнять, но в силу различных интересов наших государств не удается. Мы все это можем преодолеть при желании”, – уверен Президент.

Лукашенко: проблемы с развитием интеграции в ЕАЭС связаны не с интересами народов, а личностями

Вопрос одной из журналисток касался того, почему процессы развития интеграции по-разному освещаются в белорусских и российских СМИ. По ее словам, СМИ в Беларуси активно публикуют об этом новости, а российским массмедиа данная тема не очень интересна.

“У нас с интеграцией проблем много, и они прежде всего связаны не с интересами народов, государств, а, если уж откровенно, они связаны с личностями”, – заявил глава государства.

Александр Лукашенко напомнил, что в свое время на одном из российских телеканалов показали цикл фильмов “Крестный батька”. “Я их не смотрел, но мне рассказывали, что там было – всякой гадости хватало. Но я же человек опытный и понимал, что без одобрения сверху вряд ли кто себе позволит подобное, – заметил глава государства. – Зачем это делается? У меня много друзей в России и высших эшелонах власти. Я им задавал такой вопрос, и многие власть предержащие мне говорили, цитирую: уж слишком высок градус Лукашенко в регионах России, да и в Москве, и в Питере, надо понизить. И его понижали”.

“Как будто Лукашенко делает все, чтобы прибежать в Кремль, схватить шапку Мономаха и в Минск увезти. Ну абсурд, согласитесь. Это невозможно юридически, да и никому не нужно, прежде всего мне”, – сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, Беларусь готова развивать и углублять сотрудничество, однако любой союз должен строиться на принципах равноправия. “Звучит красиво: давайте введем единую валюту. Какая она будет? Российский рубль. Встает вопрос – почему не белорусский? Где будет эмиссионный центр? В России. Тогда как решается вопрос суверенитета и независимости Беларуси?” – задался вопросом глава государства.

“Мы привержены разумной интеграции на принципах равноправия. Возьмите историю: любой союз только тогда может существовать, если он образован прозрачно, на классических принципах. Один из них – это равноправная основа, если этого не будет – не будет союза, развалится”, – резюмировал Президент.

О социально-экономической политике в Беларуси

Лукашенко: главное – справедливость, людей обижать нельзя

“Вот некоторые говорят: белорусы – патриоты. Спрашивают: как вы патриотизм воспитываете? Да никак не воспитываем. Патриотом всегда будет человек в той стране, где он будет считать, что это его земля, и он будет счастлив, что его дети будут жить на этой земле”, – отметил глава государства.

“А для этого надо создать справедливое общество, – подчеркнул Александр Лукашенко. – Я не скажу, что мы его уже создали. Но мы к этому стремимся. Главное – это справедливость. Нельзя обижать людей. Если человек будет обижен на власть и на порядки в стране, он никогда не будет патриотом. Что ему защищать, что он теряет, если вдруг что-то случилось? Вот основа этого патриотизма. Все в простом”.

Лукашенко заявляет, что в белорусской экономике нет какого-то шарлатанства

“У нас шарлатанства в экономике нет, мы считаем каждую копейку”, – сказал глава государства. Если позволить шарлатанить и кому-то набивать карманы, то люди на предприятиях останутся без работы.

“Как складывается сегодня в экономике ситуация, так мы и живем. Хотя если взять в целом социальный пакет, то мы абсолютно не хуже живем, чем другие”, – отметил Президент.

“Мы не сбросили проблемы на плечи людей. Если поднять зарплату и сбросить на них и ЖКУ, и образование, и здравоохранение, то люди не вытянут. Мы на это пойти не можем”, – резюмировал Александр Лукашенко.

Беларусь в следующем году достигнет уровня средней зарплаты в $500

“В будущем году мы приблизимся к этой цифре или выйдем на $500. Я буду делать все для того, чтобы мы вышли на $500″, – сказал глава государства.

Однако для повышения заработной платы необходим рост производительности труда. “Производительность труда прежде всего, – подчеркнул глава государства. – Нет производительности труда – какая зарплата? Но надо и частные, и государственные бизнес и компании подстегивать, чтобы они занимались этим вопросом”.

Затрагивая тему защиты прав человека, Александр Лукашенко подчеркнул: “Никогда никому не позволю несправедливо поступить с человеком. Для всей вертикали власти это главный приоритет”.

Лукашенко: относительно невысокая зарплата в Беларуси компенсируется дешевизной услуг

Глава государства привел статистические данные по средней заработной плате в России и Беларуси и соотнес эти показатели со стоимостью услуг. Так, в настоящее время зарплата работников в Беларуси приближается к $400, в России она в полтора раза больше. Но при этом за жилищно-коммунальные услуги население Беларуси платит гораздо меньше, чем в России, Украине, европейских странах. В частности, оплата за кубометр воды в Минске – 15 центов (в регионах республики – еще ниже), а в Москве – 53 цента, в Санкт-Петербурге – 41 цент, в Смоленске – 36 центов, в Киеве – 27 центов, в Берлине – $2,5. Приблизительно такая же картина и со стоимостью для населения других ЖКУ (по канализации, горячему водоснабжению, теплоснабжению, техническому обслуживанию, за пользование лифтом). Кроме того, в Беларуси сохраняется бесплатное образование (порядка 90% студентов вузов обучаются за счет бюджета), здравоохранение.

“Можно человеку дать двойную зарплату, но забрать через определенные услуги. И что человек за эту зарплату сможет купить – вопрос”, – подчеркнул Александр Лукашенко. Он добавил, что и продукты в Беларуси были бы значительно дешевле, “если бы не подхлестывал российский рынок”.

Лукашенко: при нормальных условиях жизни никаких цветных революций не будет

“Нам (в Беларуси и России. – Прим. БЕЛТА) надо сейчас посмотреть на очень важные вопросы, которые нужны для нормальной жизни человека, тогда он будет патриотом, и никакие цветные революции нас не перевернут. Но если мы не будем этим заниматься, нас без цветных революций народ скинет при той бешеной демократии, которая сегодня в мире”, – отметил Александр Лукашенко.

Глава государства напомнил о сложных временах, когда в Советском Союзе были недоступны многие товары, например, стиральный порошок. “Надо заниматься житейскими вопросами и, исправив ошибку Советского Союза, обеспечить население всем необходимым”, – подчеркнул белорусский лидер.

Беларусь сегодня полностью обеспечила продовольственную безопасность, хотя еще лет 20 назад с этим были проблемы, отметил Президент. “Помню, доклад мне: в Минске осталось на 3 дня муки, хлеба не будет. Это была первая задача, которую мне пришлось решать в Минске. Тогда я дал себе слово: я все сделаю, чтобы накормить белорусский народ, чтобы люди не телепались с этими талончиками, чтобы, как нищие, купить кусок масла или булку хлеба”, – сказал белорусский лидер.

По словам Александра Лукашенко, Беларусь готова кооперироваться с российскими регионами в плане производства, чтобы не допустить дефицита каких-либо товаров. “Если вы хотите что-то сделать, приезжайте, мы готовы вместе с вами делать, притом по цене ниже, чем вы сами для себя это сделаете. Мы это уже продемонстрировали, не надо никаким жуликам ничего платить – мы вам сделаем это в полцены. Мы хотим, чтобы вы получали достаточно продуктов питания и чтобы мы окончательно не угробили производство одежды, обуви”, – подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что и сам сегодня в белорусском костюме. “Я считаю, что в Беларуси должны производить нормальную одежду”, – сказал он.

Сферу ЖКХ нельзя поделить на куски и приватизировать – Лукашенко

“Считаю, что нельзя эту сферу (жилищно-коммунального хозяйства. – Прим. БЕЛТА), по крайней мере сейчас и в обозримом будущем, поделить на куски и приватизировать. Там бизнес не получит желаемых результатов, если работать честно и под контролем, а то, что нужно под контролем держать все эти проблемы, вы прекрасно понимаете, потому что это касается каждого – и журналиста, и учителя, и врача”, – отметил Александр Лукашенко.

Президент констатировал, что Беларусь не пошла по пути приватизации жилищно-коммунального хозяйства, а начала совершенствовать систему. Была создана рабочая группа, которая занялась расчетом стоимости услуг. “Мы вычислили среднюю цену, и я указом утвердил стоимость услуг. И никто, кроме Президента, это изменить не может. Оказалось, что если раньше люди возмещали 30% стоимости услуг ЖКХ, а 70% компенсировал бюджет, то сразу после этих расчетов оказалось, что население возмещает 52%. Почти в два раза. А представьте, что у ваших частников творится, кто их контролирует?” – сказал глава государства. При этом Александр Лукашенко не исключил изменения утвержденной стоимости, но если это и будет сделано, то на основании точных расчетов с учетом ситуации.

“МВФ требует – сегодня 75%, а завтра 100% должно население платить за услуги ЖКХ, тогда они дадут кредит. Хорошо, сегодня 100% сделаем, а завтра будут дикие неплатежи, люди просто не смогут заплатить. И этим самым начнем уничтожать тех, кто оказывает услуги. Поэтому здесь нужно идти очень аккуратно”, – считает Президент.

Он напомнил о решении ежегодно поднимать стоимость ЖКУ не более чем на $5 в эквиваленте. “В будущем году я точно знаю, и народ знает, что жилищно-коммунальные услуги подорожают на $5. Тогда будет не 52%, а, может, 58% покрытие. И вот так потихоньку мы будем идти. И если вдруг произойдет какой-то неожиданный обвал, инфляция вырастет и прочее, мы посчитаем, и Президент указом утвердит. И никакого шарлатанства здесь быть не должно и не будет”, – заверил Александр Лукашенко.

Также глава государства рассказал, что на примере Минска отрабатывается новая система жилищно-коммунального хозяйства. “Мы у немцев что-то подсмотрели, у других. Видим, что у немцев услуги по нескольким домам оказывает хаус-мастер – один профессиональный человек, каждый человек в доме знает, у кого спросить. Он отвечает за этот дом. Сейчас мы ведем эту реформу, посмотрим, что получится, и распространим некоторые элементы на всю страну. Надо выработать систему и порядок”, – подчеркнул Президент.

Лукашенко обещает в ближайшее время навести железный порядок в вопросе доходов банкиров

“В стране кризис, в России кризис. Давайте посмотрим, как живут банкиры. Неплохо живут, лучше, чем в прошлые годы, несмотря на кризис. В том числе по зарплате, кредиты сами себе выдают. В ближайшее время мы наведем там железный порядок”, – сказал Александр Лукашенко.

“У нас четверть торговли государственная. Я должен видеть, как формируется цена”, – пояснил Александр Лукашенко. По его словам, наличие доли государственной торговли является сдерживающим фактором для частного бизнеса в этой сфере. Глава государства отметил, что Минторг сделали Министерством антимонопольного регулирования и торговли. “Пусть контролируют ценообразование”, – добавил он.

Александр Лукашенко выступает против бездумных реформ в сельском хозяйстве

“Мы искусственно, чохом, как вы поступили когда-то, не разрушаем ни сельское хозяйство, ни промышленные предприятия, – подчеркнул глава государства. – Если, допустим, есть хороший частник, который готов взять колхоз, совхоз по-старому, пожалуйста. И у нас уже почти четверть сельского хозяйства частная. Но мы его на куски не порезали, как у вас в отдельных местах”.

Нужно примерно 15 тыс. га, чтобы применить энергонасыщенную технику, получать нормальную прибыль и уверенно чувствовать себя на рынке. “Какая будет окупаемость, рентабельность на 10 гектарах? Никакой! – отметил Александр Лукашенко. – И если бы мы поделили на куски эту землю, мы бы просто ее угробили, она заросла бы бурьяном. А мы целиком, если есть желающие, продавали этот колхоз. Притом за малые деньги. Кстати, россияне многие купили латифундии в Беларуси”.

“И когда западники к нам приехали, я их принимал, фермеры и прочие, немцы только восхищались: вот бы нам такое! Я говорю: Господь с вами, вы же нас учите, как работать на селе. А они: не сделайте так, как у нас. Ну разве на 30-50 гектарах можно работать? Вот они и ходят, просят дотации постоянно. Говорят: нам бы такие массивы, было бы высокорентабельное сельское хозяйство”, – привел пример Президент.

“Поэтому нельзя здесь бездумно осуществлять эти реформы и проводить чохом. Надо это делать аккуратно, разумно, и на пульсе держать руку, чтобы не было коррупции и несправедливости”, – еще раз подчеркнул глава государства.

“Точно так мы поступали и в промышленности, – добавил Александр Лукашенко. – Если хромает какое-то предприятие и есть хороший инвестор, который готов выполнить наши условия, да пожалуйста, ради бога. Приходи, работай. Но мы перед тобой ставим условия. Первое условие – людей на улицу не выгонять, зарплата вот такая, налоги вот такие. Договорились? Иди работай. И он знает, что он под контролем”.

Лукашенко: времена нефти и газа уходят, будущее – за новейшими технологиями

Именно новейшие технологии станут источником богатства в дальнейшем, убежден Президент.

Беларусь, как отметил глава государства, внедряет высокие технологии во все сферы жизни, развивая атомную энергетику, космические технологии. “Они у нас и в здравоохранении, и в образовании – везде”, – обратил внимание Александр Лукашенко.

Глава государства упомянул, в частности, уникальную операцию, которую провели недавно белорусские хирурги по пересадке комплекса “сердце -легкие”. “Везде мы понемногу делаем что-то новое, чтобы на нем воспитывалось будущее”, – сказал Президент.

Лукашенко приглашает зарубежный бизнес работать в Беларуси, но по правилам

“У нас есть определенные условия, определенные ограничения, все должны понимать, что они пришли не в чистое поле, где ветер гуляет, – пояснил свою позицию глава государства. – У нас цивилизованная страна, и мы будем поддерживать этот стандарт. У нас есть интересы. Интересы, которые не противоречат ни в коем случае ни Польше, ни Прибалтике, ни Украине, ни России, нашим соседям, но это наши интересы. Если вы готовы по этим правилам работать – приходите. Мы ни от кого это не скрываем”.

В пример Президент привел покупку российской стороной “Белтрансгаза”: “Я сразу и вашему Президенту, и премьеру сказал: имейте в виду, у нас кадровая политика такая, что вы на этот объект сами не назначите руководителя. Условие поставили: он должен соблюдать интересы как России, так и Беларуси, коль он здесь работает”.

“Да, нас за это, еще раз подчеркиваю, иногда критикуют, но мы к этому спокойно относимся. Сохранить этот островок тихим и спокойным – это немало стоит. И должен быть порядок и дисциплина, – отметил Александр Лукашенко.

- Причем не та “бязглуздзіца”, что на улице кого-то схватили, посадили и так далее. Посадят только того, кто налоги не платит, обворовывает государство. Любой частник должен это понимать – спуску здесь никому нет”. Второе правило – не обижать гражданина любой страны, который находится на территории Беларуси, добавил глава государства.

“Плати налоги и не трогай других людей. И никто тебе мешать работать не будет. И ограничений у тебя практически нет никаких, – подчеркнул Президент Беларуси. – Для того, чтобы бизнес вести, у нас надо заявление написать, положить на стол и идти. У нас заявительный принцип регистрации бизнеса. Но очень жесткие условия поведения, именно поведения самого бизнесмена. Чтобы не было, знаете, этих олигархических замашек. Потому что люди этого терпеть не будут”.

Об информационной политике, языке, исторических ценностях

Лукашенко: в Беларуси нет никакого излишнего давления на СМИ

В Беларуси сохранены все ведущие газеты – не только республиканские, но и областные, районные. “Эти издания дотируются органами власти. Говорят, что раз государство финансирует из бюджета – значит, издание зависимо. Но никто из ведущих средств массовой информации не скажет, что излишне кто-то над ними довлеет. Да, мы просим журналистов, чтобы в своих материалах они были объективны, но и чуть-чуть наклонены в сторону государства, чтобы сохранить мир, покой, стабильность”, – сказал глава государства.

“Я их (СМИ. – Прим. БЕЛТА) критикую, почему мало критики. Люди видят, если мы трубим в одну сторону, и читать не будут”, – отметил Александр Лукашенко. Он считает, что нужно показывать и положительные примеры, и недостатки – должна быть сбалансированность.

“Мы излишне не давим на средства массовой информации. Они должны творчески относиться к своей работе”, – подчеркнул Президент. И добавил, что каждый день просматривает по диагонали основные газеты.

Лукашенко считает Беларусь самой свободной страной в плане интернета

“Мы – самая свободная страна в плане интернета, и когда у нас пытались через интернет совершить цветные революции, мне многие говорили, что его надо закрыть. Но я сказал, что нужно на этих сайтах, этих страничках бороться с ними их же методами. И мы не закрыли, не ограничили никого, а в соцсетях работали как следует”, – отметил глава государства.

“Интернет – это огромное благо, но с большими недостатками. Паутина большую приносит пользу в плане общения и так далее, но и очень большие есть отрицательные моменты”, – считает Александр Лукашенко.

В качестве примера негативного влияния интернета Президент привел организацию взрыва в минском метро несколько лет назад. “Был единственный теракт, когда наш белорус, из Витебска родом, из интернета все получил, создал взрывное устройство, в метро отнес и взорвал для того, чтобы, знаете, полюбоваться или показать себя. Но мы после этого все равно интернет не закрыли. Работать надо. Значит, где-то мы не дорабатываем”, – сказал белорусский лидер.

Он также признался, что сам очень ревностно относится к интернету, потому что для него книга, печатное слово – это святое. “И когда интернет начинает затягивать полностью, когда многие люди становятся зависимыми по разным направлениям, меня это очень волнует и настораживает”, – заметил Президент.

По словам Александра Лукашенко, у него нет страничек в социальных сетях и он не является интернет-зависимым человеком. Кроме того, он контролирует, сколько времени в сети проводит его младший сын.

России не стоит бояться присутствия Беларуси в своем информпространстве – Лукашенко

Глава государства отметил, что, может, российские журналисты лучше работают в профессиональном плане, но в вопросах идейности, содержания, ценности материалов стоит поучиться у белорусских коллег. “Мы никогда себе не позволяли ущемить интересы России, чтобы что-то показывали, что-то нет. Почему вы боитесь, что мы будем присутствовать в вашем информационном пространстве?”, – сказал он.

Александр Лукашенко считает очень ценным подобное общение с представителями российских региональных средств массовой информации. Важно, чтобы россияне больше знали о Беларуси, особенно в дальних регионах страны. Такую форму сотрудничества необходимо продолжать. “Вы для нас ценны, я это искренне говорю”, – подчеркнул он.

Александр Лукашенко также затронул тему сотрудничества в культурной сфере. Регулярно проводятся Дни культуры России в Беларуси и наоборот, есть совместные проекты в издательском деле, в проведении выставок. Будет рассмотрен вопрос участия Беларуси в культурном форуме, посвященном юбилейной дате создания СНГ.

Лукашенко: в русском языке – душа белорусского человека

“В русском языке – душа белорусского человека. Сколько мы вместе жили, общались на этом языке и вкладывали не только душу, но и свои ценности. Это наш общий язык, наше величайшее достояние”, – отметил глава государства, подчеркнув, что от такого наследия нельзя отказываться.

Он напомнил, что вопрос о придании русскому языку статуса государственного выносился на референдум и большинство населения поддержало его.

Президент также отметил, что, согласно данным социологического опроса, больше 90% жителей Беларуси высказались за “исключительно добрые отношения с Россией”.

Говоря о периодически появляющейся информации в СМИ о том, что якобы в республике идет процесс “мягкой белорусизации”, имеет место притеснение русскоязычного населения, Александр Лукашенко отметил: “У нас половина правительства русских, а то и больше. Нет у нас таких проблем. Когда они появляются – религиозные, межнациональные – жди беду! Мы этим гордимся, это наш имидж”.

Лукашенко: память о Великой Отечественной войне – это святое

Даже россиянам стоит поучиться у белорусов отношению к памяти о Великой Отечественной войне, сказал Президент. В Беларуси нет неухоженных памятников, даже если это созданные по инициативе сельчан “самотужные” объекты. Глава государства привел пример памятника в Александрии, который был установлен еще в советские годы по инициативе колхоза. Прошло много лет и состояние памятника женщине, которая потеряла в войну детей, на долю которой выпала огромная тяжесть тех лет, оставляет желать лучшего, но всегда территория возле объекта ухоженная, отметил Александр Лукашенко.

“Там всегда порядок. Почему? Потому что каждый ребенок в школе знает, что два раза в год, а, может, три, нужно прийти, навести порядок вокруг этих памятников. Это память. Как мы относимся, так и к нам будут относиться потом наши дети и наши внуки. Поэтому это святое, у нас нет дискуссий в обществе по этому вопросу. Мы никогда не подвергали его никаким сомнениям”, – сказал Президент.

Лукашенко запретил писать историю “под себя”

“Прежде, чем костылять прошлое, надо посмотреть на настоящее. Не надо бросать камни в прошлое. Мы этого не делаем, потому что оно неоднозначно”, – сказал Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что историю часто под политику наклоняли. Этого в Беларуси удалось избежать. “Я когда стал Президентом, сразу сказал интеллигенции: вы под меня не подстраивайтесь и историю под меня не пишите”, – отметил белорусский лидер.

По словам Президента, не надо интеллигенцию ломать об колено: пришел один руководитель – она поет одно, пришел новый – они начинают петь другое. “Я считаю, это унижение для интеллигенции. Нельзя этого делать”, – подчеркнул Александр Лукашенко.

Созданную поколениями историю нужно передать детям и внукам в том виде, какова она есть, не переписывая. История не идеальна – идеального ничего нет. Просто надо пытаться увидеть ее объективной, отметил глава государства.

Праздник 7 ноября отменять преждевременно – Лукашенко

Александр Лукашенко отметил, что октябрь случился еще и потому, что тогда была масса проблем. Иначе не перевернули бы страну. “Это в истории у нас было, мы не ушли от этой даты. Она у нас официальная – 7 ноября. Придет время, когда народ перестанет праздновать этот праздник и не будет обращать на него внимания, и поколения того не будет… может, кто-то его (праздник 7 ноября. – Прим. БЕЛТА) и отменит. Сегодня – не время”, – сказал Александр Лукашенко. Он добавил, что не надо навязывать и какие-то новые праздники.

По словам главы государства, нет того, что необходимо из истории выбросить. “Не надо в угоду чему-то топтать прошлое. Все было: и комсомол был, и партия была”, – отметил Президент.

“Надо быть объективными. Факты истории, которые были, – их не выбросишь. И акцентировать внимание надо на всех фактах. Нельзя выдергивать из истории то, что кажется нам сейчас с точки зрения политики выгодным, а остальное замалчивать. Будем пожинать плохие плоды, – сказал Александр Лукашенко. – Надо все показывать и объяснять, как оно было, насколько это сегодня возможно”.

Лукашенко о межконфессиональном мире в стране: живем как единый народ

Одна из журналистов поинтересовалась у главы государства, как в стране удается обеспечивать межконфессиональный мир и какие меры принимает государство, чтобы не допустить конфликтов на религиозной почве.

“У нас нет этой проблемы. Даже не могу сказать, что мы делаем для того, чтобы так было. Мы просто живем. Живем как единый народ, – сказал Александр Лукашенко. – Что касается религии, лозунг один – каждый найдет свою дорогу к своему храму”.

Президент привел в пример недавнее открытие Соборной мечети в Минске. Хотя в Беларуси проживает не такое большое количество мусульман, как православных или католиков, они тоже являются гражданами страны. “И я для них тоже Президент. Они никогда никаких проблем нам не создавали. У нас с ними идеальные отношения, как с католиками и православными. Я очень аккуратно и пристально наблюдаю за тем, как начальники, чиновники и духовные лица относятся к другим верам. Я держу это на особом контроле. Власть должна подчеркивать: все имеют равные права. И у нас это действительно так”, – обратил внимание глава государства.

Александр Лукашенко также заметил, что в стране не существует предвзятого отношения и к каким-либо национальностям. “Чтобы был межнациональный мир, не надо подчеркивать, что ты еврей, поляк, башкир или татарин… Все люди одинаковые”, – подытожил Президент.

О внешней политике

Лукашенко о Трампе: это жесткий проамериканский гражданин

Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает прекратить ажиотаж по поводу избрания Президентом в США Дональда Трампа и считает его исключительно проамерикански настроенным.

“Сейчас все ахают-охают – мол, не тот человек пришел в США. Да нормальный пришел человек, тот! И еще какая будет проамериканская политика. Это жесткий проамериканский гражданин, который будет видеть Америку прежде всего, и мы должны подумать, где будет наше место в этой политике. Это новый человек, у него нет никаких обязательств ни к вам, ни к нам, он ничего не обещал”, – отметил Александр Лукашенко.

По его словам, Америка проголосовала за Дональда Трампа потому, что накопилось множество внутренних проблем. “Если средний класс отвергает все и голосует за такого человека, надо делать выводы. На эти грабли нам наступать нельзя. Нам нужно обратиться к решению проблем внутреннего характера – российских, белорусских, в Казахстане. Их море, и если наши ведомства серьезно займутся решением этих проблем, мы значительно можем укрепить внутриэкономические состояния наших государств, что непременно в хорошем смысле отразится на состоянии во внешней политике. Надо укреплять свой фундамент, и потом будет легче разговаривать и с Америкой, и с другими государствами”, – уверен Президент.

Беларусь готова содействовать миру в Украине вплоть до организации местных выборов

“Если две стороны договорятся и увидят роль Беларуси, мы готовы любую роль сыграть только ради того, чтобы там был мир. Если вы хотите, чтобы мы провели местные выборы (притом честно, абсолютно честно), о которых столько говорят, – мы готовы это организовать, – сказал Александр Лукашенко. – Если вы хотите навести порядок на 400 км границы между Украиной и Россией, пожалуйста, мы это сделаем. Если вы этого хотите – сами мы не полезем туда”.

Глава государства подчеркнул, что не следует считать белорусов сторонними людьми, которые просто должны наблюдать за конфликтом. “Это же не Сирия. Мы сегодня на границе ловим отморозков с боеприпасами. Более того, из Беларуси, пусть мизерное количество, но кто-то воюет на стороне ополченцев, кто-то воюет на стороне украинцев. А они куда возвращаются? В Беларусь. Да, мы их контролируем, но это денег стоит. Нам это надо? Нам это не надо”, – отметил Президент.

Александр Лукашенко еще раз обратил внимание: “Мы готовы работать только для того, чтобы эта ситуация устаканилась и утихомирилась. Там нужен мир. Мы свои предложения и Западу вносили: они у нас спрашивали. Владимир Владимирович (Путин. – Прим. БЕЛТА) знает наши предложения. Молчат. Значит, им не хочется, чтобы в этом русле развивались события. Особенно Запад. Мы им еще в начале конфликта эти предложения внесли – тишина. Значит, им не нужен мир в Украине. Мы готовы включаться и решать задачу в Украине, даже если с первого взгляда она нам не нужна и не выгодна. Потом все равно это и нас коснется. Еще раз подчеркиваю: это не Сирия, которая находится в нескольких тысячах километрах. Это у нашего порога”.

Президент отметил, что белорусы, россияне, украинцы – родные друг другу люди. “Нам ли сегодня драться? Это же надо было сколько денег затратить, это надо было как мечтать, чтобы столкнуть наши народы! Конечно, никто не хочет влияния России – надо ее пристегнуть где-то к конфликтам, прежде всего в Украине. И никакое руководство США, Евросоюза от этого не отойдет. Им не нужна сильная ни Россия, ни Беларусь. Украина тоже. Вот и используют. Но ведь нам надо голову на плечах иметь и делать какие-то шаги. Мне кажется, мы в состоянии что-то придумать, чтобы там начался обратный процесс”, – уверен белорусский лидер.

При этом глава государства особо подчеркнул: “Мы не рвемся в какие-то миротворцы или посредники. Я этого терпеть не могу. Я не терплю посредничество, а по-человечески, по-мужски, по-братски мы готовы подключиться там, где нужно”.

Лукашенко о конфликте в Украине: победителей в этой бойне не будет

“Я сказал недавно Владимиру Владимировичу (Путину. – Прим. БЕЛТА), что, чего бы ни стоило, надо сейчас что-то придумать такое, чтобы начался обратный процесс, восстановление отношений. Победителей в этой бойне не будет, – сказал Александр Лукашенко. – Надо сегодня выходить из этой ситуации. Мы готовы любую роль сыграть только ради того, чтобы там был мир”.

Глава государства подчеркнул, что, чем дольше будет продолжаться конфликт, тем хуже будет и для Украины, и для России. “Я уже не говорю о тех, кто там (в зоне конфликта. – Прим. БЕЛТА) остался. В чем виноваты люди, которые там живут? – задал риторический вопрос Президент. – Да, страшно, когда ждешь, что сверху что-то упадет и разорвется. Но еще хуже неопределенность. Они не знают, что будет завтра, послезавтра, как им быть”.