«УТОЛИ МОЯ ПЕЧАЛИ…»

Мария Захаревич — выдающаяся, популярная и любимая в нашей стране актриса Национального академического театра им. Янки Купалы, народная артистка БССР, лауреат Государственной премии Беларуси. Она сыграла множество разнохарактерных ролей: драматических, трагических, комедийных. Ее помнят по спектаклям «Люди на болоте» (И. Мележа), «И смолкли птицы» (И. Шамякина), «Плач перепелки» (И. Чигринова), «Последний шанс» (В. Быкова), «Дети солнца» (М. Горького), «Лес» (А. Островского), «Характеры» (по В. Шукшину). Она снялась в кинофильмах «Сыновья уходят в бой», «Я, Франциск Скорина», «Зимородок», «Ясь и Янина», «Время выбрало нас» и др. Несколько спектаклей она поставила как режиссер. За активное участие в радиопостановках ее называют «королевой радио». И сейчас ее можно увидеть на сцене театра и услышать в эфире.

Бархатный, благожелательный голос, cловно слегка остуженный, глубокий, грудной, очень близкий, как будто звучащий только для тебя — чтобы утишить печали, усмирить душевные бури, пожалеть, приласкать, успокоить… Теплый, участливый, проникновенный, все понимающий взгляд — взгляд Матери…

Такой образ возникает в моем сердце, когда я думаю о Марии Георгиевне Захаревич.

Познакомились мы много лет назад на мероприятии в Доме дружбы, но мне кажется, что я знала ее всегда… С юношеских лет видела знаменитую артистку в спектаклях на сцене (я тогда жила на улице Кирова в доме 39, очень близко от Купаловского, и была заядлой театралкой), всегда распознавала ее неповторимый тембр голоса в радиопостановках и литературно-музыкальных передачах.

С тех пор особенно люблю слушать в ее исполнении стихи, которые она читает потрясающе: трепетно и бережно донося всю глубину смысла, заставляя слушателя волноваться и сопереживать; дает мощный энергетический посыл, ощущаемый мною всей кожей, «до мурашек»; помогает почувствовать высоту и силу поэтического слова…

Признаюсь, ее голос звучал во мне, когда я писала поэму «Сестры милосердия» о тех, кто в ХIХ веке положил начало движению Общества Красного Креста и совершал чудеса героизма и христианского самопожертвования. Ее глаза, ее слова, весь ее материнский облик, помогли мне создать обобщенный образ сестры милосердия, к которой обращался раненый на войне солдат: «Молча воина встречала://Тихим мужеством добра…//«Утоли моя печали,//Милосердная сестра.//Ветры душу укачали.//Безнадежная судьба…//Утоли моя печали,//Не снимай ладонь со лба.//Скоро жизнь моя отчалит.//Ты заплачешь надо мной.//Утоли моя печали//Взглядом веры неземной.//Нас во храме не венчали.//Обвенчает суховей.//Утоли моя печали//Горькой нежностью своей»…»

Говорю об этом впервые и благодарю Марию Георгиевну за то, что она, сама того не ведая, помогла мне в творчестве.

Как драгоценность, храню тетрадку с написанным ею отзывом после нашего совместного вечера с певицей Ольгой Патрий в концертном зале «Минск»: «Даўно не адчувала такога душэўнага ўзрушэння! Дзякуй Валянціне и Вользе за цудоўнае, за іх талент, за іх душы, напоўненыя любоўю да людзей, да жыцця! Няхай Бог памагае ім! З удзячнасцю, Марыя Захарэвіч».

Помню наши встречи на литературных вечерах в Музее истории белорусской литературы, в Национальной библиотеке, в Музее имени М. Богдановича — и замечательную экскурсию для друзей в Ботанический сад, которую возглавила начальник отдела культуры Первомайского райисполкома Наталья Королева (светлая ей память)… Тогда, налюбовавшись красотой сирени, надышавшись чистым воздухом и вдоволь наговорившись, на обратном пути мы сфотографировались с Марией Георгиевной в обнимку, обвязавшись вместе ее цветным воздушным шарфиком…

Не забыть мне и поездки в Мядельский район, организованной «пламенным» человеком, способным ради любви покорить пространство и время, — Софьей Антоновной Жибулевской. Благодаря ей я увидела красивейшие места — родину Марии Георгиевны, деревню Новоселки и небольшой скромный дом, покрашенный желтой краской, в котором так свято чтится память о родителях и в котором каждая вещь, каждая фотография имеет значение и свидетельствует о трудолюбии, порядочности и нравственной чистоте семейных отношений. Долго с трепетом рассматривала я портреты отца и матери актрисы, стараясь разгадать характеры и поражаясь красоте этих простых людей, во взглядах которых отражены мудрость и доброта.

Заметив мой интерес, Мария Гергиевна сказала: «Бацькі мае былі вялікімі цярплiўцамi: перажылi голад, холад, хваробы. Што яны бачылі ў жыцці? Адну толькі цяжкую працу, але была ў іх нейкая інтэлігентнасць… Мама ведала шмат малітваў, добра спявала, чытала напамяць вершы Пушкiна i Коласа. Ні аднаму чалавеку яна не пазайздросціла, благога не пажадала… Бацька быў вельмі працавіты: сам майстраваў мэблю, многае папраўляў, наладжваў… Дом ён пабудаваў пасля вайны (першы дом згарэў), і амаль усё рабіў сам, таму гэта мне вельмі дорага».

До глубины души тронул меня рассказ Марии Георгиевны о двух березках, растущих рядом, словно из одного корня: их когда-то принес маленькими из леса и посадил перед домом отец, сказав ее матери: «Гэтыя бярозкі — мы з табой. Калі нас не будзе, яны застануцца на радасць людзям». Сейчас это уже огромные могучие деревья, долготерпеливые свидетели печали и радости, возвышающиеся над землей и тянущиеся к небесам, запечатлевшие в своих годовых кольцах память о родителях, и, словно стражи, охраняющие родовое гнездо, — деревья-символы… Каждый раз, когда актриса приезжает в деревню, она здоровается со своими березками, гладит их стволы, разговаривает… А лет пять назад, весной, когда деревья стали болеть и сохнуть, она что только ни делала: промывала им раны, смазывала, бинтовала. И вылечила, спасла…

Врезался в память и такой случай. В прошлом году на празднике «День Матери», организованном Белорусским союзом женщин в Мядельском районе, я оказалась с Марией Захаревич за одним столиком. Когда мне дали слово, я прочитала стихотворение «Все это мама вышивала…», развернув драгоценный для меня сверточек и показав собравшимся несколько вышитых моей мамой работ, где на белом полотне навсегда расцвели розы, ирисы, васильки и ромашки…

Помню, с какой теплотой и глубинной грустью смотрела на меня в этот момент Мария Георгиевна, как после выступления, обняв, сказала: «Якая ты малайчына, што захавала гэты цуд і паказала людзям! А я вось не здагадалася, хоць магла б узяць некалькi вытканых мамай ручнікоў…»

Потом, когда ее пригласили к микрофону, она рассказала о рукотворных работах своей матери: домотканых полотенцах и скатертях, которые теперь бережно хранятся в родительском доме. Особенно запомнился мне рассказ о мамином платочке, который словно возвращает актрисе детство и напоминает о родном человеке…

Мне уже тогда показалось, что эта деталь когда-нибудь даст о себе знать, проявится в строке, прорастет творческим зерном. И вот — 7 апреля 2016 года, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы – мне суждено было мысленно вернуться к этому эпизоду и, заглянув в глубины собственной души, написать стихотворение, посвященное Марии Георгиевне Захаревич:

Ушли вместе с мамой все детские сказки,

Но память родное опять воскресит.

А мамин платочек, как мамина сказка:

И в стужу согреет, и в зной защитит.

Какая-то тайна есть в скромном покрове:

Здесь — в ниточке каждой — живет прошлый век.

Мне мамин платочек дороже сокровищ,

Он — сердца святыня, земной оберег.

Заплачу — мне кажется, он утешает:

«Дочушка моя, не сдавайся тоске…»

В собор Свято-Духов иду я не в шали,

А в мамином, в мелкий цветочек, платке.

Стою перед Той, чьи глаза, словно море.

В них — вечная правда и суть бытия.

Мне в душу опять Богородица смотрит,

Светло и печально, — как мама моя.

Что еще к этому добавить? Знаю, как не любит Мария Георгиевна похвалу в свой адрес, правильно считая, что все хорошее, как и талант, дается человеку свыше. Поэтому скажу кратко: близкая сердцу, поэтичная, вдохновляющая, храни Вас Бог! С ю-би-ле-ем!

Валентина ПОЛИКАНИНА.

г. Минск.