Кас
14
14
Сёння – Дзень маці
Для каждого из нас День матери наполнен бесконечной любовью к самому родному человеку — своей маме, а также признательностью и уважением ко всем, кто растит и воспитывает детей. Примите, дорогие женщины, искреннюю благодарность за то, что добросовестно исполняете свой материнский долг, не жалеете себя в неустанных заботах о детях, внуках и правнуках. Спасибо за вашу доброту и мудрость, за сердечное тепло! Низкий поклон семьям, которые воспитывают приемных детей, давая им тепло и семейный уют. Спасибо вам за этот благородный жизненный подвиг!
Дорогие женщины-мамы, бабушки и прабабушки! Желаем вам крепкого здоровья. Пусть каждой из вас чаще говорят теплые слова ваши любимые дети, внуки и правнуки. Пусть в ваших домах всегда царят мир и порядок, спокойствие и благополучие!
Минский областной исполнительный комитет.
Минский областной Совет депутатов.
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Дарагія жанчыны!
Прыміце самыя цёплыя словы ўдзячнасці, любові і павагі ў гэта цудоўнае свята — Дзень маці!
Для кожнага з нас няма на зямлі чалавека больш роднага, чым мама. Яе клопат і ўвагу мы адчуваем на працягу ўсяго жыцця. Матуля — гэта ўвасабленне невычэрпнай дабрыні, душэўнай шчодрасці і любові. Быць мамай — гэта шчасце, вялізная адказнасць і нястомная праца. Нізкі паклон вам, мілыя матулі, за цярпенне і мудрасць, добрае сэрца і пяшчотныя рукі!
Жадаем вам моцнага здароўя, сямейнага дабрабыту, цяпла і клопату блізкіх. Няхай вашы дзеці растуць разумнымі і здаровымі, выбіраюць правільную дарогу ў жыцці і радуюць сваімі поспехамі!
Раённы выканаўчы камітэт.
Раённы Савет дэпутатаў.
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