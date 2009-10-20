Сёння – Дзень маці

Дорогие женщины-матери!

Для каждого из нас День матери наполнен бесконечной любовью к самому родному человеку — своей маме, а также признательностью и уважением ко всем, кто растит и воспитывает детей. Примите, дорогие женщины, искреннюю благодарность за то, что добросовестно исполняете свой материнский долг, не жалеете себя в неустанных заботах о детях, внуках и правнуках. Спасибо за вашу доброту и мудрость, за сердечное тепло! Низкий поклон семьям, которые воспитывают приемных детей, давая им тепло и семейный уют. Спасибо вам за этот благородный жизненный подвиг!

Дорогие женщины-мамы, бабушки и прабабушки! Желаем вам крепкого здоровья. Пусть каждой из вас чаще говорят теплые слова ваши любимые дети, внуки и правнуки. Пусть в ваших домах всегда царят мир и порядок, спокойствие и благополучие!

Минский областной исполнительный комитет.

Минский областной Совет депутатов.

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